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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7849785078517852>
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:30

  rasmus написав:
  Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый.
Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер.
Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:


полагаю, что копеек 10 как минимум заработаете на мороженое )


Пивденній 27,20/27,40

заработок будет попозже...после 10-12 июля

дожди мешают собрать урожай, который будет нехилый

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2021 году составит 70,7 млн т, что на 8,8% превысит показатель 2020 года (65 млн т). После рекордного 2019 года – это будет второй по объемам производства зерна показатель за время независимости Украины.

Об этом сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Тут подсчитали, что объемы озимых зерновых ощутимо вырастут среди всех сельскохозяйственных культур – на 15,9% против 2020 года. По яровым зерновым рост составит 3,1%, по зернобобовым – 8,7%.

По данным ученых, в этом году ожидается рекордный урожай озимой пшеницы – на уровне 28,5 млн т и озимого ячменя – 3,95 млн т, а также увеличение урожая кукурузы на зерно до 31,1 млн т. Высокую долю в новом урожае сохраняет и яровой ячмень – в этом году ожидается сбор на уровне 4,4 млн т.

При этом прогнозируется уменьшение урожая среди зерновых культур: овса (-19,5%), проса (-17,7%), риса (-8,3%) и ярового ячменя (-1,4%).

Рост урожая будет достигнут за счет увеличения посевных площадей – по пшенице они возрастут на 360 тыс. га, ржи – на 31,5 тыс. га, ячменя – на 77 тыс. га, а также повышения урожайности этих культур.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:36

  Amat написав:
  Zebra написав:
  Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый.
Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер.
Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:

Еще не поздно купить назад, уплатив комиссию за науку.


Нет уж, спасибо. Один раз я так уже сделал.
В итоге -300 у.е. Хотя если бы сидел "на попе ровно" вышел бы в плюс через пару месяцев.

В этот раз буду ждать пока еще раз сходим на 27.
Ну или уже следующего лета (-:


до след лета-жать глупо, если базовый курс 27,15

-предполаю, что вы слили по 28, откупили по 26,95 и щас снова слили 27,15
тогда откупить по 27,25 (у нас есть пока), нормальное решение
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:51

  yama написав:Почему никто не обсуждает проект закона
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72118

Проект Постанови про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації реструктуризації зовнішнього державного боргу України перед Міжнародним Валютним Фондом

Номер, дата реєстрації:
5607 від 03.06.2021

или я пропустил обсуждение ?
Ведь это по сути технический дефолт который намечается , а вместе с тем последствия для курса весьма плачевны :cry:


Здравствуйте .

Вы бы сначала посоветовались бы с Успехом .
Он тут вчера выдал перл

" Успіх писал(а):
alter писал(а):
даже если совпало

Ну от через такі речі - я все менше даю прогнозів і вже НЕ приймаю участь на гілці "Прогноз курсу долара"(де займав 1-2-3місця)

Бо, потім все одно скажуть "пощастило", "співпало" і т.д.

А я вже не раз тут писав, що в різних речах, періодично, БАЧУ ТОЧНІ події/цифри!

Але, не зважайте... забудьте....""

ОТТАКОЕ.
Так что милости просим .
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а як там fin? відкупив бакс по 27?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:16

  Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый.
Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер.
Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:
Не волнуйтесь. Скоро откупитесь минимум по 27. Этот рост- понты для лохов.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:19

DXY

Які думки в товариства, яке в курсє, DXY до 94 доб"є :?:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:23

  change_pm написав:а як там fin? відкупив бакс по 27?
Ровно по 27. Как и планировал.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:25

  change_pm написав:а як там fin? відкупив бакс по 27?


Так, відкупив! fin тут самий крутий прогнозист...- коли він зимою говорив про 27,00 влітку 2021 року, його з улюканням закидували тапками. ...Тепер він говорить, що взимку помацаємо 29,00 - я йому вірю - сиджу з доларами в кулачку - зими чекаю)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:31

Результаты интервенций за неделю

За прошедшую неделю 14-18.06.2021 НБУ купил на МБ 113.8 млн. и продал 20 млн. Это вторая неделя в этом году, когда регулятор работал в обе стороны. Прошлый раз в обе стороны работал в неделю новогоднего загула.
Методом выбора лучшей цены были куплены 39.8 млн, остальные интервенции проводились по фиксированному курсу.

По дням:
- понедельник - покупка 19.8;
- вторник - покупка 94;
- среда - 0;
- четверг - продажа 20;
- пятница - 0.

Чистая покупка на этой неделе составила 93.8 млн.
Чистая покупка с начала года составила 729.3 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:33

  fin написав:
  Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый.
Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер.
Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:
Не волнуйтесь. Скоро откупитесь минимум по 27. Этот рост- понты для лохов.


Спасибо за поддержку.
Я на это и рассчитывал, когда сливался.
Жаль только, что стрелочки на форуме медленно обновляются.
Когда сливался показывали 27.19 и смотрели вниз. А через час уже 27.29 показывали.
Вот это я называю действительно «упущенная выгода» (:
Amat
 
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