Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:28

Пятница на валютном межбанке прошла негативно для гривны. Доллар подорожал еще на 8 копеек при продаже – до 27,28/27,30 гривен, а евро вырос еще на 5 копеек – с 32,33/32,36 до 32,38/32,41 гривен.



НБУ на рынок не выходил. И если первая половина сессии еще прошла в достаточно активной работе покупателей и продавцов, что привело доллар к уровню 27,17/27,19 гривен к 11 часам и к 27,18/27,20 гривен к полудню, то вторая половина дня уже продемонстрировала спекулятивный рост котировок. К обеду курс вырос до 27,19/27,21 гривен, а к 15 часам он подорожал до 27,195/27,215.



И это еще оказался не предел. На единичных сделках спекулянты и еще оставшиеся немногочисленные продавцы смогли загнать котировки до 27,275/27,295 гривен за доллар к 16 часам и уже к совсем неприличным 27,28/27,30 гривен к концу сессии. По таким ценникам сделок уже было очень немного, но сам факт роста курса до этих значений опять “напугал” часть самых впечатлительных покупателей.



Игра “на повышение” продолжается и во вторник стоит ждать новых попыток спекулянтов и крупных продавцов валюты догнать курс к цели в 27,40 к концу дня.

Главные события 18 июня на валютном рынке:



Доллар вырос с утренних 27,19/27,22 гривен до 27,28/27,30.



Нацбанк сегодня на рынок не выходил.



Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,1887 гривен, а официальный курс на 22 июня 2021 года установлен на уровне 27,1935 гривен за доллар.