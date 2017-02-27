Пятница на валютном межбанке прошла негативно для гривны. Доллар подорожал еще на 8 копеек при продаже – до 27,28/27,30 гривен, а евро вырос еще на 5 копеек – с 32,33/32,36 до 32,38/32,41 гривен.
НБУ на рынок не выходил. И если первая половина сессии еще прошла в достаточно активной работе покупателей и продавцов, что привело доллар к уровню 27,17/27,19 гривен к 11 часам и к 27,18/27,20 гривен к полудню, то вторая половина дня уже продемонстрировала спекулятивный рост котировок. К обеду курс вырос до 27,19/27,21 гривен, а к 15 часам он подорожал до 27,195/27,215.
И это еще оказался не предел. На единичных сделках спекулянты и еще оставшиеся немногочисленные продавцы смогли загнать котировки до 27,275/27,295 гривен за доллар к 16 часам и уже к совсем неприличным 27,28/27,30 гривен к концу сессии. По таким ценникам сделок уже было очень немного, но сам факт роста курса до этих значений опять “напугал” часть самых впечатлительных покупателей.
Игра “на повышение” продолжается и во вторник стоит ждать новых попыток спекулянтов и крупных продавцов валюты догнать курс к цели в 27,40 к концу дня.
Главные события 18 июня на валютном рынке:
Доллар вырос с утренних 27,19/27,22 гривен до 27,28/27,30.
Нацбанк сегодня на рынок не выходил.
Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,1887 гривен, а официальный курс на 22 июня 2021 года установлен на уровне 27,1935 гривен за доллар.
zРадио написав:Укравтодор разместил бонды с купоном 6,25% сроком на 7 лет. Объем выпуска - 700 млн долларов
так нема кому позичати "реальному сектору", депо 2..4% на макс., а тут он воно як!
бонды укралавтодора не нужны, в случае чего ...простят все инвестиции
Мустафа Найєм чи тролить чи всерйоз:
"Укравтодор" уклав найвигіднішу угоду за всі роки Незалежності Пока вы спали "Укравтодор" выпустил на Лондонской фондовой бирже евробонды на общую сумму 700 млн долларов США по ставке 6,25%. Это вряд ли станет самой популярной новостью дня, но в действительности это историческая для Украины отметка привлечения средств - так выгодно мы не размещали евробонды за все годы Независимости. И этот результат - личная заслуга Александра Кубракова и всей его команды. Это очень-очень круто. https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1616743494
Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый. Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер. Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:
Не волнуйтесь. Скоро откупитесь минимум по 27. Этот рост- понты для лохов.
Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый. Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер. Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:
Не волнуйтесь. Скоро откупитесь минимум по 27. Этот рост- понты для лохов.
Спасибо за поддержку. Я на это и рассчитывал, когда сливался. Жаль только, что стрелочки на форуме медленно обновляются. Когда сливался показывали 27.19 и смотрели вниз. А через час уже 27.29 показывали. Вот это я называю действительно «упущенная выгода» (:
Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый. Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер. Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:
Не волнуйтесь. Скоро откупитесь минимум по 27. Этот рост- понты для лохов.