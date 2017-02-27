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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7850785178527853>
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:43

  fin написав:
  change_pm написав:а як там fin? відкупив бакс по 27?
Ровно по 27. Как и планировал.

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Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 16:57

  Zebra написав:
  fin написав:
  change_pm написав:а як там fin? відкупив бакс по 27?
Ровно по 27. Как и планировал.

Медаль в студию!

Только после скрина квитанции
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:28

Межбанк: курс доллара взлетел

Пятница на валютном межбанке прошла негативно для гривны. Доллар подорожал еще на 8 копеек при продаже – до 27,28/27,30 гривен, а евро вырос еще на 5 копеек – с 32,33/32,36 до 32,38/32,41 гривен.

НБУ на рынок не выходил. И если первая половина сессии еще прошла в достаточно активной работе покупателей и продавцов, что привело доллар к уровню 27,17/27,19 гривен к 11 часам и к 27,18/27,20 гривен к полудню, то вторая половина дня уже продемонстрировала спекулятивный рост котировок. К обеду курс вырос до 27,19/27,21 гривен, а к 15 часам он подорожал до 27,195/27,215.

И это еще оказался не предел. На единичных сделках спекулянты и еще оставшиеся немногочисленные продавцы смогли загнать котировки до 27,275/27,295 гривен за доллар к 16 часам и уже к совсем неприличным 27,28/27,30 гривен к концу сессии. По таким ценникам сделок уже было очень немного, но сам факт роста курса до этих значений опять “напугал” часть самых впечатлительных покупателей.

Игра “на повышение” продолжается и во вторник стоит ждать новых попыток спекулянтов и крупных продавцов валюты догнать курс к цели в 27,40 к концу дня.

Главные события 18 июня на валютном рынке:

Доллар вырос с утренних 27,19/27,22 гривен до 27,28/27,30.

Нацбанк сегодня на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,1887 гривен, а официальный курс на 22 июня 2021 года установлен на уровне 27,1935 гривен за доллар.

Зображення
news.finance.ua

Мои таблицы:
Державний та гарантований державою борг України
Таблицы курсов USD/UAH и EUR/UAH
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:37

  prodigy написав:
  flyman написав:
  zРадио написав:Укравтодор разместил бонды с купоном 6,25% сроком на 7 лет. Объем выпуска - 700 млн долларов

так нема кому позичати "реальному сектору", депо 2..4% на макс., а тут он воно як!


бонды укралавтодора не нужны, в случае чего ...простят все инвестиции



Мустафа Найєм чи тролить чи всерйоз:
"Укравтодор" уклав найвигіднішу угоду за всі роки Незалежності
Пока вы спали "Укравтодор" выпустил на Лондонской фондовой бирже евробонды на общую сумму 700 млн долларов США по ставке 6,25%.
Это вряд ли станет самой популярной новостью дня, но в действительности это историческая для Украины отметка привлечения средств - так выгодно мы не размещали евробонды за все годы Независимости.
И этот результат - личная заслуга Александра Кубракова и всей его команды. Это очень-очень круто. https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1616743494

Дійсно так супервигідно? Кому саме?
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:48

  fin написав:
  Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый.
Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер.
Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:
Не волнуйтесь. Скоро откупитесь минимум по 27. Этот рост- понты для лохов.

"Скоро" - это июнь 2021г. или июль 2021 г.? :)
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:52

  Amat написав:
  fin написав:
  Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый.
Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер.
Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:
Не волнуйтесь. Скоро откупитесь минимум по 27. Этот рост- понты для лохов.


Спасибо за поддержку.
Я на это и рассчитывал, когда сливался.
Жаль только, что стрелочки на форуме медленно обновляются.
Когда сливался показывали 27.19 и смотрели вниз. А через час уже 27.29 показывали.
Вот это я называю действительно «упущенная выгода» (:

на будущее онлайн межбанк в режиме реального времени
https://www.profinance.ru/_quote_show_/java/
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 17:58

  GDV29 написав:
  fin написав:
  Amat написав:Мля, ну что ж я такой фартовый.
Только слил все баксы по 27,15 (и никому об этом не сказал, как мне тут советовали), а он вверх попер.
Теперь вот сиди нервничай, получится откупиться хотя бы по той же цене или опять в минус "наспекулировал" (((-:
Не волнуйтесь. Скоро откупитесь минимум по 27. Этот рост- понты для лохов.

"Скоро" - это июнь 2021г. или июль 2021 г.? :)
Лето 2021г.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:04

  fin написав:
  GDV29 написав:
  fin написав:Не волнуйтесь. Скоро откупитесь минимум по 27. Этот рост- понты для лохов.

"Скоро" - это июнь 2021г. или июль 2021 г.? :)
Лето 2021г.

Спасибо. А можете не к чему не обязывающий сделать прогноз примерного "дна" доллар/гривна на весну -лето 2022 г.? 27 грн/дол будет тоже достигнут порог в след. 2022 г.?
GDV29
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:50

  alex10 написав:
  yama написав:Почему никто не обсуждает проект закона
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72118

Проект Постанови про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації реструктуризації зовнішнього державного боргу України перед Міжнародним Валютним Фондом

Номер, дата реєстрації:
5607 від 03.06.2021

или я пропустил обсуждение ?
Ведь это по сути технический дефолт который намечается , а вместе с тем последствия для курса весьма плачевны :cry:

Зараз Вам тут розкажуть, що то все - фігня, як і інфляція, як і рекордний дефіцит бюджету... Всьо ідьот по плану - па24 100% )). ОВГЗ же ...

ну да, небувалий урожай та ціни на пшону та руду ... плюс заробітчани башляють як не в себе.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:58

  Ой+ написав:
  prodigy написав:
  flyman написав:так нема кому позичати "реальному сектору", депо 2..4% на макс., а тут он воно як!


бонды укралавтодора не нужны, в случае чего ...простят все инвестиции



Мустафа Найєм чи тролить чи всерйоз:
"Укравтодор" уклав найвигіднішу угоду за всі роки Незалежності
Пока вы спали "Укравтодор" выпустил на Лондонской фондовой бирже евробонды на общую сумму 700 млн долларов США по ставке 6,25%.
Это вряд ли станет самой популярной новостью дня, но в действительности это историческая для Украины отметка привлечения средств - так выгодно мы не размещали евробонды за все годы Независимости.
И этот результат - личная заслуга Александра Кубракова и всей его команды. Это очень-очень круто. https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1616743494

Дійсно так супервигідно? Кому саме?

як кому, інвесторам-влошантам.
Держава ж гарантує, а за борги автодора заплатить так чи інакше пересічений, кожен.
flyman
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