"Укравтодор" уклав найвигіднішу угоду за всі роки Незалежності Пока вы спали "Укравтодор" выпустил на Лондонской фондовой бирже евробонды на общую сумму 700 млн долларов США по ставке 6,25%. Это вряд ли станет самой популярной новостью дня, но в действительности это историческая для Украины отметка привлечения средств - так выгодно мы не размещали евробонды за все годы Независимости. И этот результат - личная заслуга Александра Кубракова и всей его команды. Это очень-очень круто. https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1616743494
Дійсно так супервигідно? Кому саме?
То, что исторически дешево разместились - правда. Но то, что Украина как суверен ПЛАТИТ самые высокие в мире проценты - тоже правда. Мы - едва ли не единственное исправно обслуживающее кредиты государство в классе высокоспекулятивного долга. Другие суверены с подобным кредитным рейтингом регулярно находятся в процессах реструктуризации и технических дефолтов. У нас же стараниями полезных идиотов такие вопросы не могут даже подниматься. Инициаторы тут же подвергаются остракизму и объявляются нацпредателями... А кредитный рейтинг как был в 2001-м "B" (по S&P и Fitch), так и в 2021-м остается "В"...
Євробонди «Укравтодору» серії «Велике будівництво» були повністю розпродані на Лондонській біржі в перший же день торгів. Загальна сума емісії цінних паперів агентства, що вперше вийшло на глобальний фінансовий ринок, склала $ 700 млн.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.
За його словами, заявок на них надійшло на $ 2,4 млрд — попит більш ніж втричі перевищив пропозицію.
«Завдяки цій транзакції для оновлення дорожньої інфраструктури розміщено 700 млн доларів США під 6,25% на 7 років», — зазначив Кубраков.
Бонди випущено під державні гарантії.
В чому тут конкретно перемога? Якщо такий попит чому так дорого залучили? Чи залучали в українсько-кіпрських інвесторів?
Газпром» разместил шестилетние еврооблигации объемом €1 млрд на ирландской бирже Euronext Dublin. Об этом в среду, 10 января, сообщил «Известиям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Отмечается, что ставка купона составила 1,50%, что стало рекордом для всех российских корпоративных заемщиков в данной валюте. Выпуск размещен на лучших условиях, чем размещение «Газпрома» в 2020 году еврооблигаций объемом €1 млрд, когда ставка купона составила 2,95% на срок пять лет.
Фшьооо, кіна не буде. Байдуже на зерно, хороший врожай, руду, метал, надшвидкий відскок світової економіки, шалений попит на все через відкладений попит і значні зімни в законодавстві щодо екології, викидів та розвитку зеленої енергетики... Кажуть що газ дорогий, нафта дорога, якісь дожі в Японії запалили свічки і тепер тільки в гору. Без зупинок і корекції аж до 50 мінімум, а може й до 150 Там і зустрінемось... Всім гарних вихідних
orest написав:Фшьооо, кіна не буде. Байдуже на зерно, хороший врожай, руду, метал, надшвидкий відскок світової економіки, шалений попит на все через відкладений попит і значні зімни в законодавстві щодо екології, викидів та розвитку зеленої енергетики... Кажуть що газ дорогий, нафта дорога, якісь дожі в Японії запалили свічки і тепер тільки в гору. Без зупинок і корекції аж до 50 мінімум, а може й до 150 Там і зустрінемось... Всім гарних вихідних
Спасибо . И Вам ночью не мучаться, хороших снов . Стоило только перебраться на дачу и ВСЕ..... Сегодня покупал евро по 32.52.....ну так на всякий ......