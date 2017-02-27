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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7850785178527853
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:00

  Ой+ написав:
Мустафа Найєм чи тролить чи всерйоз:
"Укравтодор" уклав найвигіднішу угоду за всі роки Незалежності
Пока вы спали "Укравтодор" выпустил на Лондонской фондовой бирже евробонды на общую сумму 700 млн долларов США по ставке 6,25%.
Это вряд ли станет самой популярной новостью дня, но в действительности это историческая для Украины отметка привлечения средств - так выгодно мы не размещали евробонды за все годы Независимости.
И этот результат - личная заслуга Александра Кубракова и всей его команды. Это очень-очень круто. https://news.obozrevatel.com/ukr/econom ... 1616743494

Дійсно так супервигідно? Кому саме?


То, что исторически дешево разместились - правда. Но то, что Украина как суверен ПЛАТИТ самые высокие в мире проценты - тоже правда. Мы - едва ли не единственное исправно обслуживающее кредиты государство в классе высокоспекулятивного долга. Другие суверены с подобным кредитным рейтингом регулярно находятся в процессах реструктуризации и технических дефолтов. У нас же стараниями полезных идиотов такие вопросы не могут даже подниматься. Инициаторы тут же подвергаются остракизму и объявляются нацпредателями... А кредитный рейтинг как был в 2001-м "B" (по S&P и Fitch), так и в 2021-м остается "В"...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 19:04

Євробонди «Укравтодору» серії «Велике будівництво» були повністю розпродані на Лондонській біржі в перший же день торгів. Загальна сума емісії цінних паперів агентства, що вперше вийшло на глобальний фінансовий ринок, склала $ 700 млн.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

За його словами, заявок на них надійшло на $ 2,4 млрд — попит більш ніж втричі перевищив пропозицію.

«Завдяки цій транзакції для оновлення дорожньої інфраструктури розміщено 700 млн доларів США під 6,25% на 7 років», — зазначив Кубраков.

Бонди випущено під державні гарантії.

В чому тут конкретно перемога?
Якщо такий попит чому так дорого залучили? Чи залучали в українсько-кіпрських інвесторів?

Газпром» разместил шестилетние еврооблигации объемом €1 млрд на ирландской бирже Euronext Dublin. Об этом в среду, 10 января, сообщил «Известиям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Отмечается, что ставка купона составила 1,50%, что стало рекордом для всех российских корпоративных заемщиков в данной валюте. Выпуск размещен на лучших условиях, чем размещение «Газпрома» в 2020 году еврооблигаций объемом €1 млрд, когда ставка купона составила 2,95% на срок пять лет.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:13

Во второй половине дня не следил за МБ, вечером глянул - на какой мажорной ноте завершилась пятница! Вот это я понимаю, настоящая пятница, а не то, что предыдущие.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:26

  GDV29 написав:на будущее онлайн межбанк в режиме реального времени
https://www.profinance.ru/_quote_show_/java/


Можно еще здесь сдедить - https://ru.investing.com/currencies/usd-uah-chart.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 20:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Фшьооо, кіна не буде. Байдуже на зерно, хороший врожай, руду, метал, надшвидкий відскок світової економіки, шалений попит на все через відкладений попит і значні зімни в законодавстві щодо екології, викидів та розвитку зеленої енергетики... Кажуть що газ дорогий, нафта дорога, якісь дожі в Японії запалили свічки і тепер тільки в гору. Без зупинок і корекції аж до 50 мінімум, а може й до 150 :mrgreen:
Там і зустрінемось... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Всім гарних вихідних
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:05

  orest написав:Фшьооо, кіна не буде. Байдуже на зерно, хороший врожай, руду, метал, надшвидкий відскок світової економіки, шалений попит на все через відкладений попит і значні зімни в законодавстві щодо екології, викидів та розвитку зеленої енергетики... Кажуть що газ дорогий, нафта дорога, якісь дожі в Японії запалили свічки і тепер тільки в гору. Без зупинок і корекції аж до 50 мінімум, а може й до 150 :mrgreen:
Там і зустрінемось... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Всім гарних вихідних


Спасибо .
И Вам ночью не мучаться, хороших снов .
Стоило только перебраться на дачу и ВСЕ.....
Сегодня покупал евро по 32.52.....ну так на всякий ......

Всем Здоровья и Спокойной Ночи .
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Без зупинок і корекції аж до 50 мінімум, а може й до 150
150 чего?
serp6769
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:56

  orest написав:Фшьооо, кіна не буде. Байдуже на зерно, хороший врожай, руду, метал, надшвидкий відскок світової економіки, шалений попит на все через відкладений попит і значні зімни в законодавстві щодо екології, викидів та розвитку зеленої енергетики... Кажуть що газ дорогий, нафта дорога, якісь дожі в Японії запалили свічки і тепер тільки в гору. Без зупинок і корекції аж до 50 мінімум, а може й до 150 :mrgreen:
Там і зустрінемось... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Всім гарних вихідних


В кожній шутці є тільки доля шутки...- потрібно додати, що крім гарного врожаю та високих цін на сировину ...зросла і грошова база
sergikkc007
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  #<1 ... 7850785178527853
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