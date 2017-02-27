|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 чер, 2021 09:51
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Успіх написав:
...[/quote]
Здравствуйте Долларовый Успех !
Всем Здоровья душевного и физического .
.....а еще можно инвестировать в психиатрические диспансеры .
Клиентов ,хоть от отбавляй .
Пациенты даже подписи ставят ,что оплатят ВСЕ.
Правда после окончания лечения отсылают к опекунам , которые пожимают плечами и говорят , что они ничего не подписывали .
Всем хорошего дня и настроения .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3242
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 3166 раз.
- Подякували: 3216 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Суб 19 чер, 2021 10:23
Друзья, растолкуйте, разве много смысла покупать по 27, а допустим ....продать 28,5.
Т.е. получим при "удачном стечении обстоятельств" около 5% за пол года.
Депозиты в том же АБанке, Газе, Рояле дают стабильно около 10%.
По своей неопытности я что-то упускаю?
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 182
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 чер, 2021 10:48
sergia написав:
Друзья, растолкуйте, разве много смысла покупать по 27, а допустим ....продать 28,5.
Т.е. получим при "удачном стечении обстоятельств" около 5% за пол года.
Депозиты в том же АБанке, Газе, Рояле дают стабильно около 10%.
По своей неопытности я что-то упускаю?
можливо справа в гіркому досвіді, коли повівшись на гарні проценти та влізши в нерозривні гривнедепозити пережили кратний девал?
-
vovakwasov
-
-
- Повідомлень: 343
- З нами з: 08.09.19
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 81 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 чер, 2021 10:55
sergia написав:
Друзья, растолкуйте, разве много смысла покупать по 27, а допустим ....продать 28,5.
Т.е. получим при "удачном стечении обстоятельств" около 5% за пол года.
Депозиты в том же АБанке, Газе, Рояле дают стабильно около 10%.
По своей неопытности я что-то упускаю?
Во-первых, 5% чистыми в отличие от 10% грязными. Во-вторых, на зелёном матрасе как-то спокойнее.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 2013
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 1078 раз.
- Подякували: 2025 раз.
-
- Профіль
-
13
8
9
Додано: Суб 19 чер, 2021 10:58
sergikkc007 написав: orest написав:
Фшьооо, кіна не буде. Байдуже на зерно, хороший врожай, руду, метал, надшвидкий відскок світової економіки, шалений попит на все через відкладений попит і значні зімни в законодавстві щодо екології, викидів та розвитку зеленої енергетики... Кажуть що газ дорогий, нафта дорога, якісь дожі в Японії запалили свічки і тепер тільки в гору. Без зупинок і корекції аж до 50 мінімум, а може й до 150
Там і зустрінемось...
Всім гарних вихідних
В кожній шутці є тільки доля шутки...- потрібно додати, що крім гарного врожаю та високих цін на сировину ...зросла і грошова база
Безперечно, грошова база виросла. А можна ще дізнатися з яким періодом (якою датою Ви порівнюєте)? На скільки саме з того часу виросла база? Який тоді був курс грн./дол. США? Також, корисно було б порівняти на тоді і зараз: депозити в БС країни юридичних і фізичних осіб, кредитний портфель юридичних і фізичних осіб, фінансовий резерв банків під «погані» кредити, резерв юросіб під ризиковану дебіторську заборгованість, кошти банків на всяких сертифікатах, ріст тіньової економіки (за склянні буси вони не торгують, долари і євро НБУ емітувати не може), емісію доларів, євро, єн, фунтів, франків і тд за період порівняння розміру грошової бази, ріст інфляції на все у світі, яку ми імпортували собі в повному обсязі і, на відміну від розвинених демократичних країн. Кінцевому споживачу у нас ніхто нічого не компенсував, і ще парочку різних чинників. Адже Ви ж, безперечно, розумієте природу грошової бази, формування різних грошових агрегатів, механізм впливу цього інструменту на курс.
Тепер щодо мого бачення подій цього тижня. По перше, я писав, що пробиття психологічно важливого рівня 27, з великою долею імовірності, передбачає корекцію. Також, спрацювали ще два чинники. По перше, пауза на наших валютних і фінансових ринках в операціях на кілька днів перед та в день зустрічі в Женеві. По друге, очікування рішення ФРС. Притримка операцій сформувала відкладений попит а реакція світових ринків на рішення ФРС зініціювала відчутний ріст долара США всюди, включаючи і наші безготівковий і готівковий ринки. Не логічний крок НБУ залишити ставку без змін, замість того, щоб підняти на 1,5-2% також став певним кроком проти курсу грн.. Той факт, що зміцнення грн. значно зменшує попит на валюту і, навпаки, зміцнення валюти провокує значний ріст попиту на валюту і зменшення пропозиції є беззаперечною аксіомою. Все це та активність місцевих фінансових шпекулянтів і спричинили корекцію. Фундаментальні чинники не міняються, світові ринки (можливо, крім пари євро/дол) на днях заспокояться. Фактично є два психологічні рівні зупинки корекції – 27,2 (який, якщо не враховувати потуг спекулянтів, ми на МБ ще не пройшли) і 27,5 як найгірший варіант.
Значний і беззаперечний ріст експорту а також ріст імпорту в грошовому еквіваленті (в штуках майже те саме, а в грошах значно більше) спричинили ріст надходжень валюти, ріст прибутку в металургів, аграріїв, видобувній галузі отже – ріст податків і значний ріст сплати ПДВ та мит від імпорту. Наповнення бюджету відбувається значно швидше ніж закладено в бюджеті. Станом на зараз зібрали на 100 млрд більше ніж заплановано, до кінця року може бути й 300 млрд. Це значно зменшує потребу в розміщенні мінфіном ОВДП, особливо коротких залишаючи довгі випуски – які цікавлять нерезидентів. В умовах динамічного зміцнення валюти нерезидентам немає змісту, також, продавати валюту під ОВДП заздалегідь – продадуть по факту, може й на максимумі. Те що нерезиденти таки купили після 16 червня ОВДП на 2 млрд на первинному аукціоні та активно докупляли на вторинному ринку до кінця тижня,означає, що їх інтерес не впав. Чекаю, що у вівторок-середу нерезиденти будуть продавати валюту під аукціон 22 червня, чим можуть розвернути тренд, а тоді вже підтягнуться експортери з продажем дешевію чого…
П.С. Як завжди, все власна думка. Можу помилятися, може й справді все погано, як пише більшість і ми вже розпочали рух до 50
-
orest
-
10
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3921
- З нами з: 10.03.14
- Подякував: 5293 раз.
- Подякували: 4953 раз.
-
- Профіль
-
3
8
19
Додано: Суб 19 чер, 2021 11:05
Striker написав: sergia написав:
Друзья, растолкуйте, разве много смысла покупать по 27, а допустим ....продать 28,5.
Т.е. получим при "удачном стечении обстоятельств" около 5% за пол года.
Депозиты в том же АБанке, Газе, Рояле дают стабильно около 10%.
По своей неопытности я что-то упускаю?
Во-первых, 5% чистыми в отличие от 10% грязными. Во-вторых, на зелёном матрасе как-то спокойнее.
Ожидал этого ответа, но вроде как 90-е к гиперинфляцией и купонами миновали. Да и вроде ж Европу идем, поэтому сильно сомневаюсь что у нас будут колебания больше +-5%.
Возможно через пару лет когда депо будут у всех под 5%, то обмен валюты и будет нормальным сохранение средств, как уже несколько лет за поребриком.
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 182
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 чер, 2021 11:12
sergia написав:
Друзья, растолкуйте, разве много смысла покупать по 27, а допустим ....продать 28,5.
Т.е. получим при "удачном стечении обстоятельств" около 5% за пол года.
Депозиты в том же АБанке, Газе, Рояле дают стабильно около 10%.
По своей неопытности я что-то упускаю?
Як вище вже написали - люди бажають ВТРАЧАТИ тих 3%(чистими) за "спокійні нерви"
А я - навпаки, ризикую помацати 30%-50% в долярі, взявши бетон на котловані
Так що -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 780
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 чер, 2021 11:13
vovakwasov написав: sergia написав:
Друзья, растолкуйте, разве много смысла покупать по 27, а допустим ....продать 28,5.
Т.е. получим при "удачном стечении обстоятельств" около 5% за пол года.
Депозиты в том же АБанке, Газе, Рояле дают стабильно около 10%.
По своей неопытности я что-то упускаю?
можливо справа в гіркому досвіді, коли повівшись на гарні проценти та влізши в нерозривні гривнедепозити пережили кратний девал?
незнаю, але для пересічного це дійсно значуще коли залізли в гривневі депозити було за останні 15 років лише в 2014, та може ще в 2008.
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 182
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 чер, 2021 11:20
Успіх написав: sergia написав:
Друзья, растолкуйте, разве много смысла покупать по 27, а допустим ....продать 28,5.
Т.е. получим при "удачном стечении обстоятельств" около 5% за пол года.
Депозиты в том же АБанке, Газе, Рояле дают стабильно около 10%.
По своей неопытности я что-то упускаю?
Як вище вже написали - люди бажають ВТРАЧАТИ тих 3%(чистими) за "спокійні нерви"
А я - навпаки, ризикую помацати 30%-50% в долярі, взявши бетон на котловані
Так що -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
Спокійні нерви - то все відносно). Особливо яскраво це будо видно рік тому.
А бетон та будівництво, як і інший бізнес то вже серьезно, і не кожен хоче/зможе цим займатися.
-
sergia
-
-
- Повідомлень: 182
- З нами з: 14.12.20
- Подякував: 70 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 чер, 2021 11:22
холява написав:
Здравствуйте Долларовый Успех !
Доброго здоров'я!
Можна підмахувати скільки завгодно, але результат - на ліцццо!
Навіть, з першого речення - "Здравствуйте Долларовый Успех !" - Ви, все правильно написали/ підмітили!
Гарного дня!
Підіть трохи у відпустку/розслабтесь/покайфуйте.... - життя одне! - і зараз - це не репетиція
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 780
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|26175
|3595350
|
Суб 19 чер, 2021 11:14
Zebra
|
|7538
|1820733
|
П'ят 18 чер, 2021 09:24
ЛОБ
|
|942
|238031
|
|