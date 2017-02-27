Додано: Суб 19 чер, 2021 10:58

sergikkc007 написав: orest написав: Фшьооо, кіна не буде. Байдуже на зерно, хороший врожай, руду, метал, надшвидкий відскок світової економіки, шалений попит на все через відкладений попит і значні зімни в законодавстві щодо екології, викидів та розвитку зеленої енергетики... Кажуть що газ дорогий, нафта дорога, якісь дожі в Японії запалили свічки і тепер тільки в гору. Без зупинок і корекції аж до 50 мінімум, а може й до 150

Там і зустрінемось...

Всім гарних вихідних Фшьооо, кіна не буде. Байдуже на зерно, хороший врожай, руду, метал, надшвидкий відскок світової економіки, шалений попит на все через відкладений попит і значні зімни в законодавстві щодо екології, викидів та розвитку зеленої енергетики... Кажуть що газ дорогий, нафта дорога, якісь дожі в Японії запалили свічки і тепер тільки в гору. Без зупинок і корекції аж до 50 мінімум, а може й до 150Там і зустрінемось...Всім гарних вихідних



В кожній шутці є тільки доля шутки...- потрібно додати, що крім гарного врожаю та високих цін на сировину ...зросла і грошова база В кожній шутці є тільки доля шутки...- потрібно додати, що крім гарного врожаю та високих цін на сировину ...зросла і грошова база

Безперечно, грошова база виросла. А можна ще дізнатися з яким періодом (якою датою Ви порівнюєте)? На скільки саме з того часу виросла база? Який тоді був курс грн./дол. США? Також, корисно було б порівняти на тоді і зараз: депозити в БС країни юридичних і фізичних осіб, кредитний портфель юридичних і фізичних осіб, фінансовий резерв банків під «погані» кредити, резерв юросіб під ризиковану дебіторську заборгованість, кошти банків на всяких сертифікатах, ріст тіньової економіки (за склянні буси вони не торгують, долари і євро НБУ емітувати не може), емісію доларів, євро, єн, фунтів, франків і тд за період порівняння розміру грошової бази, ріст інфляції на все у світі, яку ми імпортували собі в повному обсязі і, на відміну від розвинених демократичних країн. Кінцевому споживачу у нас ніхто нічого не компенсував, і ще парочку різних чинників. Адже Ви ж, безперечно, розумієте природу грошової бази, формування різних грошових агрегатів, механізм впливу цього інструменту на курс.Тепер щодо мого бачення подій цього тижня. По перше, я писав, що пробиття психологічно важливого рівня 27, з великою долею імовірності, передбачає корекцію. Також, спрацювали ще два чинники. По перше, пауза на наших валютних і фінансових ринках в операціях на кілька днів перед та в день зустрічі в Женеві. По друге, очікування рішення ФРС. Притримка операцій сформувала відкладений попит а реакція світових ринків на рішення ФРС зініціювала відчутний ріст долара США всюди, включаючи і наші безготівковий і готівковий ринки. Не логічний крок НБУ залишити ставку без змін, замість того, щоб підняти на 1,5-2% також став певним кроком проти курсу грн.. Той факт, що зміцнення грн. значно зменшує попит на валюту і, навпаки, зміцнення валюти провокує значний ріст попиту на валюту і зменшення пропозиції є беззаперечною аксіомою. Все це та активність місцевих фінансових шпекулянтів і спричинили корекцію. Фундаментальні чинники не міняються, світові ринки (можливо, крім пари євро/дол) на днях заспокояться. Фактично є два психологічні рівні зупинки корекції – 27,2 (який, якщо не враховувати потуг спекулянтів, ми на МБ ще не пройшли) і 27,5 як найгірший варіант.Значний і беззаперечний ріст експорту а також ріст імпорту в грошовому еквіваленті (в штуках майже те саме, а в грошах значно більше) спричинили ріст надходжень валюти, ріст прибутку в металургів, аграріїв, видобувній галузі отже – ріст податків і значний ріст сплати ПДВ та мит від імпорту. Наповнення бюджету відбувається значно швидше ніж закладено в бюджеті. Станом на зараз зібрали на 100 млрд більше ніж заплановано, до кінця року може бути й 300 млрд. Це значно зменшує потребу в розміщенні мінфіном ОВДП, особливо коротких залишаючи довгі випуски – які цікавлять нерезидентів. В умовах динамічного зміцнення валюти нерезидентам немає змісту, також, продавати валюту під ОВДП заздалегідь – продадуть по факту, може й на максимумі. Те що нерезиденти таки купили після 16 червня ОВДП на 2 млрд на первинному аукціоні та активно докупляли на вторинному ринку до кінця тижня,означає, що їх інтерес не впав. Чекаю, що у вівторок-середу нерезиденти будуть продавати валюту під аукціон 22 червня, чим можуть розвернути тренд, а тоді вже підтягнуться експортери з продажем дешевію чого…П.С. Як завжди, все власна думка. Можу помилятися, може й справді все погано, як пише більшість і ми вже розпочали рух до 50