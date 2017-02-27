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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 чер, 2021 11:31
Striker написав: sergia написав:
Друзья, растолкуйте, разве много смысла покупать по 27, а допустим ....продать 28,5.
Т.е. получим при "удачном стечении обстоятельств" около 5% за пол года.
Депозиты в том же АБанке, Газе, Рояле дают стабильно около 10%.
По своей неопытности я что-то упускаю?
Во-первых, 5% чистыми в отличие от 10% грязными. Во-вторых, на зелёном матрасе как-то спокойнее.
купил летом по 27 продал осенью по 28,5 получил 5,5% ЗА ПАРУ МЕСЯЦЕВ а на 11% депозите 5,5% надо полгода ждать. Но нацбанк тему вкурил поэтому сильно вниз курс не пускает.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 11:38
sergia написав:
А бетон та будівництво, як і інший бізнес то вже серьезно, і не кожен хоче/зможе цим займатися
Саме так!
Тому "підприємництво" - має бути в крові
Справжній підприємець - ніколи не опускає руки/не зупиняється/йде напролом - може і "гори перевернути"!
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Додано: Суб 19 чер, 2021 11:47
Оп"ять orest накатав простиню сплошного тексту, який неможливо читати (((
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