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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7853785478557856>
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:51

  orest написав:Безперечно, грошова база виросла. А можна ще дізнатися з яким періодом (якою датою Ви порівнюєте)? На скільки саме з того часу виросла база? Який тоді був курс грн./дол. США?

Порівнюю березень місяць 2020 року (близько 480 млрд.) та поточний період (понад 630 млрд.). Курс у березні 2020 року був різний), в окремі дні курс перебував на рівні свідками якого ми є сьогодні. Ще хочу відмітити, що ФРС на своєму засіданні ще не почала загвинчувати гайки, але ми уже стали свідками відчутного зміцнення долара в світі. Мені хочеться дожити до моменту коли гайки почнуть загвинчувати...цікаво, що буде?)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:55

  sergia написав:незнаю, але для пересічного це дійсно значуще коли залізли в гривневі депозити було за останні 15 років лише в 2014, та може ще в 2008.


2008 та 2014, їх розділяє шість років. 2014 та 2021 розділяє 7 років...думаєте, що ще час девалу не прийшов? :)
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 11:56

  sergia написав:
  Striker написав:
  sergia написав:Друзья, растолкуйте, разве много смысла покупать по 27, а допустим ....продать 28,5.
Т.е. получим при "удачном стечении обстоятельств" около 5% за пол года.
Депозиты в том же АБанке, Газе, Рояле дают стабильно около 10%.
По своей неопытности я что-то упускаю?

Во-первых, 5% чистыми в отличие от 10% грязными. Во-вторых, на зелёном матрасе как-то спокойнее.

Ожидал этого ответа, но вроде как 90-е к гиперинфляцией и купонами миновали. Да и вроде ж Европу идем, поэтому сильно сомневаюсь что у нас будут колебания больше +-5%.
Возможно через пару лет когда депо будут у всех под 5%, то обмен валюты и будет нормальным сохранение средств, как уже несколько лет за поребриком.

Евро к доллару может колебатьбся +/-20% за год - вы что-то перепутали заявляя о стабильном курсе и связи с европейскими ценносятми :lol: :lol: :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:04

  change_pm написав:Оп"ять orest накатав простиню сплошного тексту, який неможливо читати (((

конечно, надо меньше текста, больше картинок - мы же элементарные вещи обсуждаем :D

и вообще, давно пора, чтобы писали: купи по столько, продай по столько - и главное, чтобы эти вводные были правильными :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:08

  Успіх написав:
  change_pm написав:Оп"ять orest накатав простиню сплошного тексту, який неможливо читати (((

- там типу - "дивіться який я крутий/все знаю - а от з прогнозом курсу часто помиляюсь" :mrgreen:
Цікаво, що йому багато плюсів ставлять, але зиску з цієї писанини форумчани мають НУЛЬ! :mrgreen:
- чи хтось збагатився від цієї інформації?

как ни странно, чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что прогноз курса - это большая условность :wink:

Вы не заметили, те, кто описывают более менее реальные вещи, очень осторожны с прогнозами?

тут больше прогнозистов - я так вижу, без дополнительной аргументации.
я счас тоже заведу две учетки, с одной будут кричать - будет падать курс, с другой будет расти - и где-то я угадаю :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovakwasov написав:думаєте, що ще час девалу не прийшов?
так он и идёт медленный ползучий девал или вы сразу 45 хотите?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:16

  vitaliian написав:
  vovakwasov написав:думаєте, що ще час девалу не прийшов?
так он и идёт медленный ползучий девал или вы сразу 45 хотите?


Бог свідок, що настільки губу не розкатую, лише про 29,00 його прошу

п.с. а потім 27,00 літом 2022 року
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vovakwasov написав:думаєте, що ще час девалу не прийшов?
с 2015 года курс постепенно сполз, грубо, с 22 до 27. Вполне себе девал. Но плавный. Что гарантирует от резкого.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:30

  change_pm написав:Оп"ять orest накатав простиню сплошного тексту, який неможливо читати (((

Какие-то проблемы, не нравиться- молча проходите мимо.
Кому нужно- тот поймет и пойдет на пользу.
GDV29
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 12:31

  Успіх написав:
  change_pm написав:Оп"ять orest накатав простиню сплошного тексту, який неможливо читати (((

- там типу - "дивіться який я крутий/все знаю - а от з прогнозом курсу часто помиляюсь" :mrgreen:
Цікаво, що йому багато плюсів ставлять, але зиску з цієї писанини форумчани мають НУЛЬ! :mrgreen:
- чи хтось збагатився від цієї інформації?


Добрый день .

Очень хорошо помню "зеленые простыни " Александра Алексеевича .
Царствие Ему Небесное !

Писал много и тогда тоже не многим это нравилось .

А многие , не постесняюсь сказать , ВСЯ УКРАИНА ,ждали его сообщений!
ДС растолковывал , давал ссылки , вспоминал в своих отчетах вещи о которых не все догадывались .
Уважаемый ОРЕСТ , в своих сообщениях дает субъективное видение ситуации .
Чтобы не было непонятных умозаключений , он старается разложить все по местам и подтвердить это реальными цифрами .

" это Вам батенька не одна фраза- покупайте бетон ",.......он ведь у многих он есть , да и по качеству намного лучший чем Вы приобрели на стадии котлована .
Но да ладно , купили и купили .Это действительно идет Вам в зачет ,как не сидящему на месте .

Всем кто не хочет читать развернутое сообщение , можно пролистать и не читать .

Тем кто все таки хочет подумать , поспорить , надо поднапрячь мозги .

Одной фразой много не напишешь , а если и напишешь то получится то , что пишите Вы.
А если Вы не поняли написанное , то я могу провести ОЧЕНЬ короткий психоанализ Ваших сообщений .
Ведь Вы же не хотите этого .?
Всегда , искренне Ваш , семинарист холява .
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