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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7853785478557856
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:19

  Успіх написав:
  холява написав:Очень хорошо помню "зеленые простыни " Александра Алексеевича .
Царствие Ему Небесное !

А давайте не будемо порівнювати ВЕЛИКОГО розумного чоловіка(земля йому пухом) з .....
интересно на чём основываются ваши большое уважение к ДС и пренебрежительное отношение к Оресту, если вы не читали их простыней в одинаковой степени, как я понял?
тут лицемерием попахивает 8)
не?
Востаннє редагувалось clash в Суб 19 чер, 2021 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:19

  change_pm написав:зі. Я так зрозумів, прочитати, що я написав змогли усі, а ось зрозуміти, шо чувак, тобто я, мав на увазі не усі шмогли...

Пояснюю ше раз...

Я кажу не про зміст, а про подачу матеріалу - текст неможливо читати, бо йде простирадло сплошняком..

Вы ожидаете, что сумбурная мысль будет подана чётенько-структурно?....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:23

  juristkostya написав:
  change_pm написав:зі. Я так зрозумів, прочитати, що я написав змогли усі, а ось зрозуміти, шо чувак, тобто я, мав на увазі не усі шмогли...

Пояснюю ше раз...

Я кажу не про зміст, а про подачу матеріалу - текст неможливо читати, бо йде простирадло сплошняком..

Вы ожидаете, что сумбурная мысль будет подана чётенько-структурно?....

Хотілось би... але то таке...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:29

Сьогодні день памʼяті батьків

  холява написав:
Добрый день .

Очень хорошо помню "зеленые простыни " Александра Алексеевича .
Царствие Ему Небесное !

Писал много и тогда тоже не многим это нравилось .

А многие , не постесняюсь сказать , ВСЯ УКРАИНА ,ждали его сообщений!
ДС растолковывал , давал ссылки , вспоминал в своих отчетах вещи о которых не все догадывались .
Уважаемый ОРЕСТ , в своих сообщениях дает субъективное видение ситуации .
Чтобы не было непонятных умозаключений , он старается разложить все по местам и подтвердить это реальными цифрами .

" это Вам батенька не одна фраза- покупайте бетон ",.......он ведь у многих он есть , да и по качеству намного лучший чем Вы приобрели на стадии котлована .
Но да ладно , купили и купили .Это действительно идет Вам в зачет ,как не сидящему на месте .

Всем кто не хочет читать развернутое сообщение , можно пролистать и не читать .

Тем кто все таки хочет подумать , поспорить , надо поднапрячь мозги .

Одной фразой много не напишешь , а если и напишешь то получится то , что пишите Вы.
А если Вы не поняли написанное , то я могу провести ОЧЕНЬ короткий психоанализ Ваших сообщений .
Ведь Вы же не хотите этого .?
Всегда , искренне Ваш , семинарист холява .


Вітаюсь совсіма.
Вітаю, сєминаристе холява!

Дякую, що згадали батька цієї гілки.

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Світла памʼять!

ВО

Хай щастить!
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  #<1 ... 7853785478557856
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