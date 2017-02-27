холява написав:

Добрый день .Очень хорошо помню "зеленые простыни " Александра Алексеевича .Царствие Ему Небесное !Писал много и тогда тоже не многим это нравилось .А многие , не постесняюсь сказать , ВСЯ УКРАИНА ,ждали его сообщений!ДС растолковывал , давал ссылки , вспоминал в своих отчетах вещи о которых не все догадывались .Уважаемый ОРЕСТ , в своих сообщениях дает субъективное видение ситуации .Чтобы не было непонятных умозаключений , он старается разложить все по местам и подтвердить это реальными цифрами ." это Вам батенька не одна фраза- покупайте бетон ",.......он ведь у многих он есть , да и по качеству намного лучший чем Вы приобрели на стадии котлована .Но да ладно , купили и купили .Это действительно идет Вам в зачет ,как не сидящему на месте .Всем кто не хочет читать развернутое сообщение , можно пролистать и не читать .Тем кто все таки хочет подумать , поспорить , надо поднапрячь мозги .Одной фразой много не напишешь , а если и напишешь то получится то , что пишите Вы.А если Вы не поняли написанное , то я могу провести ОЧЕНЬ короткий психоанализ Ваших сообщений .Ведь Вы же не хотите этого .?Всегда , искренне Ваш , семинарист холява .