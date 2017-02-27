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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 чер, 2021 13:19
Успіх написав: холява написав:
Очень хорошо помню "зеленые простыни " Александра Алексеевича .
Царствие Ему Небесное !
А давайте не будемо порівнювати ВЕЛИКОГО розумного чоловіка(земля йому пухом) з .....
интересно на чём основываются ваши большое уважение к ДС и пренебрежительное отношение к Оресту, если вы не читали их простыней в одинаковой степени, как я понял?
тут лицемерием попахивает
не?
Востаннє редагувалось clash
в Суб 19 чер, 2021 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 13:19
change_pm написав:
зі. Я так зрозумів, прочитати, що я написав змогли усі, а ось зрозуміти, шо чувак, тобто я, мав на увазі не усі шмогли...
Пояснюю ше раз...
Я кажу не про зміст, а про подачу матеріалу - текст неможливо читати, бо йде простирадло сплошняком..
Вы ожидаете, что сумбурная мысль будет подана чётенько-структурно?....
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juristkostya
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Додано: Суб 19 чер, 2021 13:23
juristkostya написав:
Вы ожидаете
change_pm написав:
зі. Я так зрозумів, прочитати, що я написав змогли усі, а ось зрозуміти, шо чувак, тобто я, мав на увазі не усі шмогли...
Пояснюю ше раз...
Я кажу не про зміст, а про подачу матеріалу - текст неможливо читати, бо йде простирадло сплошняком..
, что сумбурная мысль будет подана чётенько-структурно?....
Хотілось би... але то таке...
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Додано: Суб 19 чер, 2021 13:29
холява написав:
Добрый день .
Очень хорошо помню "зеленые простыни " Александра Алексеевича .
Царствие Ему Небесное !
Писал много и тогда тоже не многим это нравилось .
А многие , не постесняюсь сказать , ВСЯ УКРАИНА ,ждали его сообщений!
ДС растолковывал , давал ссылки , вспоминал в своих отчетах вещи о которых не все догадывались .
Уважаемый ОРЕСТ , в своих сообщениях дает субъективное видение ситуации .
Чтобы не было непонятных умозаключений , он старается разложить все по местам и подтвердить это реальными цифрами .
" это Вам батенька не одна фраза- покупайте бетон ",.......он ведь у многих он есть , да и по качеству намного лучший чем Вы приобрели на стадии котлована .
Но да ладно , купили и купили .Это действительно идет Вам в зачет ,как не сидящему на месте .
Всем кто не хочет читать развернутое сообщение , можно пролистать и не читать .
Тем кто все таки хочет подумать , поспорить , надо поднапрячь мозги .
Одной фразой много не напишешь , а если и напишешь то получится то , что пишите Вы.
А если Вы не поняли написанное , то я могу провести ОЧЕНЬ короткий психоанализ Ваших сообщений .
Ведь Вы же не хотите этого .?
Всегда , искренне Ваш , семинарист холява .
Вітаюсь совсіма.
Вітаю, сєминаристе холява!
Дякую, що згадали батька цієї гілки.
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