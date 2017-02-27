Додано: Суб 19 чер, 2021 14:20

На превеликий мій жаль, бачу історія повторюється і нічого не міняється. Мої, в 99% випадків абсолютно тематичні дописи знову викликають істерики, сварки і с р а ч. Бажаючих фахово подискутувати майже немає, зате, раптом що, є з добрий десяток тих, хто потім плюне в спину і вилиє відро помий.

Я не зазіхаю і ніколи не зазіхав ні на чиї заслуги і велич, але, коли був не згідний, відкрито і чесно дискутував і з Шановним Дядьою Сашою і з Аляком і з іншими.

Щоб не бути генератором негативу і не відвертати читачів ресурсу, я візьму паузу, трохи відпочину і я і ви від мене. Я багато чого написав, без форсмажорів, вистачить до кінця літа. Думаю, ті хто вміє читати і кому не треба текст на чотири тематично і змістовно розділені абзаци розбивати мультиками, кліпами, відосіками з тіктоку, все прочитали і зрозуміли, чи ще знайдуть і прочитають, якщо треба буде.

Ну і щиро вірю, що костя юрист продовжить, в мою відсутність, ще більше і частіше тішити читачів і дописувачів змістовними тематичними аналізами внутрішніх і зовнішніх економічних фундаментальних процесів.

Всім успіху, міцного здоровя і профітів.