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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7854785578567857>
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:19

  Успіх написав:
  холява написав:Очень хорошо помню "зеленые простыни " Александра Алексеевича .
Царствие Ему Небесное !

А давайте не будемо порівнювати ВЕЛИКОГО розумного чоловіка(земля йому пухом) з .....
интересно на чём основываются ваши большое уважение к ДС и пренебрежительное отношение к Оресту, если вы не читали их простыней в одинаковой степени, как я понял?
тут лицемерием попахивает 8)
не?
Востаннє редагувалось clash в Суб 19 чер, 2021 13:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:19

  change_pm написав:зі. Я так зрозумів, прочитати, що я написав змогли усі, а ось зрозуміти, шо чувак, тобто я, мав на увазі не усі шмогли...

Пояснюю ше раз...

Я кажу не про зміст, а про подачу матеріалу - текст неможливо читати, бо йде простирадло сплошняком..

Вы ожидаете, что сумбурная мысль будет подана чётенько-структурно?....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:23

  juristkostya написав:
  change_pm написав:зі. Я так зрозумів, прочитати, що я написав змогли усі, а ось зрозуміти, шо чувак, тобто я, мав на увазі не усі шмогли...

Пояснюю ше раз...

Я кажу не про зміст, а про подачу матеріалу - текст неможливо читати, бо йде простирадло сплошняком..

Вы ожидаете, что сумбурная мысль будет подана чётенько-структурно?....

Хотілось би... але то таке...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:29

Сьогодні день памʼяті батьків

  холява написав:
Добрый день .

Очень хорошо помню "зеленые простыни " Александра Алексеевича .
Царствие Ему Небесное !

Писал много и тогда тоже не многим это нравилось .

А многие , не постесняюсь сказать , ВСЯ УКРАИНА ,ждали его сообщений!
ДС растолковывал , давал ссылки , вспоминал в своих отчетах вещи о которых не все догадывались .
Уважаемый ОРЕСТ , в своих сообщениях дает субъективное видение ситуации .
Чтобы не было непонятных умозаключений , он старается разложить все по местам и подтвердить это реальными цифрами .

" это Вам батенька не одна фраза- покупайте бетон ",.......он ведь у многих он есть , да и по качеству намного лучший чем Вы приобрели на стадии котлована .
Но да ладно , купили и купили .Это действительно идет Вам в зачет ,как не сидящему на месте .

Всем кто не хочет читать развернутое сообщение , можно пролистать и не читать .

Тем кто все таки хочет подумать , поспорить , надо поднапрячь мозги .

Одной фразой много не напишешь , а если и напишешь то получится то , что пишите Вы.
А если Вы не поняли написанное , то я могу провести ОЧЕНЬ короткий психоанализ Ваших сообщений .
Ведь Вы же не хотите этого .?
Всегда , искренне Ваш , семинарист холява .


Вітаюсь совсіма.
Вітаю, сємінаристе холява!

Дякую, що згадали батька цієї гілки.

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Востаннє редагувалось s0v7a в Суб 19 чер, 2021 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 13:43

  Realist написав:
  kluychkooleg написав:Похоже, что вы расслабились. Я начал откупаться еще в понедельник. Хотел в Альфе по 26.95, но пока деньги дошли, было уже 27.08. Частично купил в ТАС по 27, а уже во вторник в Газе - по 26.98.

Так, я сам собі винен.
Просто на все часу не має. Крім роботи є ще хобі які в цей період року "з'їдають" дуже багато часу. А ще ж потрібно із дітьми м'яча поганяти :-) та дружину кудись зводити.

Пока оптимисты строят самолеты, а пессимисты шьют парашюты, реалисты наблюдают за монолитным течением жизни.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:00

ruvex
Пока оптимисты строят самолеты, а пессимисты шьют парашюты, реалисты наблюдают за монолитным течением жизни.

на "Титанике" :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На превеликий мій жаль, бачу історія повторюється і нічого не міняється. Мої, в 99% випадків абсолютно тематичні дописи знову викликають істерики, сварки і с р а ч. Бажаючих фахово подискутувати майже немає, зате, раптом що, є з добрий десяток тих, хто потім плюне в спину і вилиє відро помий.
Я не зазіхаю і ніколи не зазіхав ні на чиї заслуги і велич, але, коли був не згідний, відкрито і чесно дискутував і з Шановним Дядьою Сашою і з Аляком і з іншими.
Щоб не бути генератором негативу і не відвертати читачів ресурсу, я візьму паузу, трохи відпочину і я і ви від мене. Я багато чого написав, без форсмажорів, вистачить до кінця літа. Думаю, ті хто вміє читати і кому не треба текст на чотири тематично і змістовно розділені абзаци розбивати мультиками, кліпами, відосіками з тіктоку, все прочитали і зрозуміли, чи ще знайдуть і прочитають, якщо треба буде.
Ну і щиро вірю, що костя юрист продовжить, в мою відсутність, ще більше і частіше тішити читачів і дописувачів змістовними тематичними аналізами внутрішніх і зовнішніх економічних фундаментальних процесів.
Всім успіху, міцного здоровя і профітів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:38

orest Щиро бажаю Вам і надалі висловлювати свої думки, та не звертати уваги на дописувачів. Вважаю що багато людей Вас читають з користю, заздалегідь дякую!
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Суб 19 чер, 2021 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:40

orest

ЗРЯ Вы так близко все воспринимаете .
Мало ли что говорят или пишут люди .
Ведь можно сравнить хотя бы благодарности за написанное .
ОЙ ЗРЯ
холява
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:45

  холява написав:orest

ЗРЯ Вы так близко все воспринимаете .
Мало ли что говорят или пишут люди .
Ведь можно сравнить хотя бы благодарности за написанное .
ОЙ ЗРЯ


може він яскравий меланхолік? :?
vovakwasov
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