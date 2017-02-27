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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7854785578567857
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:55

Купить по 27, продать по 29, купить по 28...

Если смотреть в прошлое, то легко заметить, что можно заработать на сезонных колебаниях и прогореть на резкой девальвации, на ревальвации тоже можно, но кратной ещё не было.
Я придерживаюсь следующей стратегии, 1/3 в евро, 1/3 доллар, 1/3 гривна. Также регулярно откладываю в НПФ на себя и зависимых родственников, не сильно в них верю, приблизительно на 500 грн в месяц. Плюс накопительное страхование, тоже не сильно верю на 860 грн в месяц. Накопления размещаю на гривневых и валютных депозитах с максимальным процентом, предпочитаю выплату помесячно, чтобы можно было отыграть сезонность валютных колебаний, т.е. летом на проценты с гривневых вкладов пополняю валютные, зимой наоборот. Для накоплений в диапазоне 20000 - 500000 грн идеальный вариант, я щитаю
Востаннє редагувалось kianushkolosov в Суб 19 чер, 2021 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:56

  vovakwasov написав:
  холява написав:orest

ЗРЯ Вы так близко все воспринимаете .
Мало ли что говорят или пишут люди .
Ведь можно сравнить хотя бы благодарности за написанное .
ОЙ ЗРЯ


може він яскравий меланхолік? :?

Сколько врачей на ветке, а говорят врачи уезжают. В построенной больнице будущего не хватает специалистов.
ruvex
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