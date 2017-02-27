Если смотреть в прошлое, то легко заметить, что можно заработать на сезонных колебаниях и прогореть на резкой девальвации, на ревальвации тоже можно, но кратной ещё не было. Я придерживаюсь следующей стратегии, 1/3 в евро, 1/3 доллар, 1/3 гривна. Также регулярно откладываю в НПФ на себя и зависимых родственников, не сильно в них верю, приблизительно на 500 грн в месяц. Плюс накопительное страхование, тоже не сильно верю на 860 грн в месяц. Накопления размещаю на гривневых и валютных депозитах с максимальным процентом, предпочитаю выплату помесячно, чтобы можно было отыграть сезонность валютных колебаний, т.е. летом на проценты с гривневых вкладов пополняю валютные, зимой наоборот. Для накоплений в диапазоне 20000 - 500000 грн идеальный вариант, я щитаю
Востаннє редагувалось kianushkolosov в Суб 19 чер, 2021 14:59, всього редагувалось 1 раз.
kianushkolosov написав:Если смотреть в прошлое, то легко заметить, что можно заработать на сезонных колебаниях и прогореть на резкой девальвации, на ревальвации тоже можно, но кратной ещё не было. Я придерживаюсь следующей стратегии, 1/3 в евро, 1/3 доллар, 1/3 гривна. Также регулярно откладываю в НПФ на себя и зависимых родственников, не сильно в них верю, приблизительно на 500 грн в месяц. Плюс накопительное страхование, тоже не сильно верю на 860 грн в месяц. Накопления размещаю на гривневых и валютных депозитах с максимальным процентом, предпочитаю выплату помесячно, чтобы можно было отыграть сезонность валютных колебаний, т.е. летом на проценты с гривневых вкладов пополняю валютные, зимой наоборот. Для накоплений в диапазоне 20000 - 500000 грн идеальный вариант, я щитаю
при нынешних ставках в банках 11% макс, 500000грн дают 3650грн в месяц (кому-то хватит заплатить за коммунальные услуги, кому-то 2 раза заправить машину, или 1 раз в METRO...
пополнять с гривневых вкладов валютные не имеет смысла (если это сотка в месяц), продукты и товары дорожают с такой скоростью, что прагматично купить еды/одежду/велосипед да что угодно...т.е. жить надо здесь и сейчас тем более, что вы не сильно заморачиваетесь с НПФ, сделайте что-нибудь приятное семье, детям на лето что-то)))
моя мысль в том, что такими мелкими шагами вы все-равно нихрена толком не накопите даже за 20 лет (т.е. на еще одну квартиру детям уж точно), так может эта 1200долл как-то скрасит вашей семье летний отпуск
prodigy написав:моя мысль в том, что такими мелкими шагами вы все-равно нихрена толком не накопите даже за 20 лет (т.е. на еще одну квартиру детям уж точно), так может эта 1200долл как-то скрасит вашей семье летний отпуск
Хмммммм... - а мені ще й вдавалось щороку сім'ю звозити в Шацьк, або Лазурне
п.с. Ехххххх, треба мені переходити в ютубчик і проводити семінари фінансової грамотності
- не знаєте, чи є вже в ютубчику пан Траст? Можна посилання на його канал?
kianushkolosov написав:Если смотреть в прошлое, то легко заметить, что можно заработать на сезонных колебаниях и прогореть на резкой девальвации, на ревальвации тоже можно, но кратной ещё не было. Я придерживаюсь следующей стратегии, 1/3 в евро, 1/3 доллар, 1/3 гривна. Также регулярно откладываю в НПФ на себя и зависимых родственников, не сильно в них верю, приблизительно на 500 грн в месяц. Плюс накопительное страхование, тоже не сильно верю на 860 грн в месяц. Накопления размещаю на гривневых и валютных депозитах с максимальным процентом, предпочитаю выплату помесячно, чтобы можно было отыграть сезонность валютных колебаний, т.е. летом на проценты с гривневых вкладов пополняю валютные, зимой наоборот. Для накоплений в диапазоне 20000 - 500000 грн идеальный вариант, я щитаю
при нынешних ставках в банках 11% макс, 500000грн дают 3650грн в месяц (кому-то хватит заплатить за коммунальные услуги, кому-то 2 раза заправить машину, или 1 раз в METRO...
пополнять с гривневых вкладов валютные не имеет смысла (если это сотка в месяц), продукты и товары дорожают с такой скоростью, что прагматично купить еды/одежду/велосипед да что угодно...т.е. жить надо здесь и сейчас тем более, что вы не сильно заморачиваетесь с НПФ, сделайте что-нибудь приятное семье, детям на лето что-то)))
моя мысль в том, что такими мелкими шагами вы все-равно нихрена толком не накопите даже за 20 лет (т.е. на еще одну квартиру детям уж точно), так может эта 1200долл как-то скрасит вашей семье летний отпуск
Я не учитываю отпуски, повседневные траты, на все это свои статьи расходов, а проценты от сбережений отправляются обратно в сбережения, даже те 3650 превратятся в 876 000 по несложному! проценту. Но это конечно все не так. Основная цель - иметь возможность жить с процентов, не откусывая от капитала. С учетом инфляции. Вот чтобы перебить 9.5 инфляции нужен депозит не менее 11.8%. У меня есть допустим под 12%, а в месяц ужавшись нам надо 10000, в год 120000, получается необходимый капитал 120000/0.002 ~ 60 млн гривен