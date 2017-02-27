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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7854785578567857
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:55

Купить по 27, продать по 29, купить по 28...

Если смотреть в прошлое, то легко заметить, что можно заработать на сезонных колебаниях и прогореть на резкой девальвации, на ревальвации тоже можно, но кратной ещё не было.
Я придерживаюсь следующей стратегии, 1/3 в евро, 1/3 доллар, 1/3 гривна. Также регулярно откладываю в НПФ на себя и зависимых родственников, не сильно в них верю, приблизительно на 500 грн в месяц. Плюс накопительное страхование, тоже не сильно верю на 860 грн в месяц. Накопления размещаю на гривневых и валютных депозитах с максимальным процентом, предпочитаю выплату помесячно, чтобы можно было отыграть сезонность валютных колебаний, т.е. летом на проценты с гривневых вкладов пополняю валютные, зимой наоборот. Для накоплений в диапазоне 20000 - 500000 грн идеальный вариант, я щитаю
Востаннє редагувалось kianushkolosov в Суб 19 чер, 2021 14:59, всього редагувалось 1 раз.
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:56

  vovakwasov написав:
  холява написав:orest

ЗРЯ Вы так близко все воспринимаете .
Мало ли что говорят или пишут люди .
Ведь можно сравнить хотя бы благодарности за написанное .
ОЙ ЗРЯ


може він яскравий меланхолік? :?

Сколько врачей на ветке, а говорят врачи уезжают. В построенной больнице будущего не хватает специалистов.
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:31

  kianushkolosov написав:Если смотреть в прошлое, то легко заметить, что можно заработать на сезонных колебаниях и прогореть на резкой девальвации, на ревальвации тоже можно, но кратной ещё не было.
Я придерживаюсь следующей стратегии, 1/3 в евро, 1/3 доллар, 1/3 гривна. Также регулярно откладываю в НПФ на себя и зависимых родственников, не сильно в них верю, приблизительно на 500 грн в месяц. Плюс накопительное страхование, тоже не сильно верю на 860 грн в месяц. Накопления размещаю на гривневых и валютных депозитах с максимальным процентом, предпочитаю выплату помесячно, чтобы можно было отыграть сезонность валютных колебаний, т.е. летом на проценты с гривневых вкладов пополняю валютные, зимой наоборот. Для накоплений в диапазоне 20000 - 500000 грн идеальный вариант, я щитаю


при нынешних ставках в банках 11% макс, 500000грн дают 3650грн в месяц (кому-то хватит заплатить за коммунальные услуги, кому-то 2 раза заправить машину, или 1 раз в METRO...

пополнять с гривневых вкладов валютные не имеет смысла (если это сотка в месяц), продукты и товары дорожают с такой скоростью, что прагматично купить еды/одежду/велосипед да что угодно...т.е. жить надо здесь и сейчас
тем более, что вы не сильно заморачиваетесь с НПФ, сделайте что-нибудь приятное семье, детям на лето что-то)))

моя мысль в том, что такими мелкими шагами вы все-равно нихрена толком не накопите даже за 20 лет (т.е. на еще одну квартиру детям уж точно), так может эта 1200долл как-то скрасит вашей семье летний отпуск
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:41

За крок до перевороту думок!©

  prodigy написав:моя мысль в том, что такими мелкими шагами вы все-равно нихрена толком не накопите даже за 20 лет (т.е. на еще одну квартиру детям уж точно), так может эта 1200долл как-то скрасит вашей семье летний отпуск

Хмммммм...
- а мені ще й вдавалось щороку сім'ю звозити в Шацьк, або Лазурне :shock:

п.с.
Ехххххх, треба мені переходити в ютубчик і проводити семінари фінансової грамотності :D

- не знаєте, чи є вже в ютубчику пан Траст?
Можна посилання на його канал?
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 16:25

  vitaliian написав:
  vovakwasov написав:думаєте, що ще час девалу не прийшов?
так он и идёт медленный ползучий девал или вы сразу 45 хотите?


74 коп за 4 роки це не надихає:
  Сибарит написав:Этот день в истории:
2020 - 26.7633 (-1) +43
2019 - 26.3884 (-4) +81
2018 - 26.3290 (+1)
2017 - 26.0219 (+2)


Цікавіше що НБУ з мінфіном приберегли на осінь-зиму в рукаві. Чи то пустять по традиційному сценарію, чи замутять щось подібне до схем 2019 р.? Чи щось нового замутять?
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 16:57

  prodigy написав:
  kianushkolosov написав:Если смотреть в прошлое, то легко заметить, что можно заработать на сезонных колебаниях и прогореть на резкой девальвации, на ревальвации тоже можно, но кратной ещё не было.
Я придерживаюсь следующей стратегии, 1/3 в евро, 1/3 доллар, 1/3 гривна. Также регулярно откладываю в НПФ на себя и зависимых родственников, не сильно в них верю, приблизительно на 500 грн в месяц. Плюс накопительное страхование, тоже не сильно верю на 860 грн в месяц. Накопления размещаю на гривневых и валютных депозитах с максимальным процентом, предпочитаю выплату помесячно, чтобы можно было отыграть сезонность валютных колебаний, т.е. летом на проценты с гривневых вкладов пополняю валютные, зимой наоборот. Для накоплений в диапазоне 20000 - 500000 грн идеальный вариант, я щитаю


при нынешних ставках в банках 11% макс, 500000грн дают 3650грн в месяц (кому-то хватит заплатить за коммунальные услуги, кому-то 2 раза заправить машину, или 1 раз в METRO...

пополнять с гривневых вкладов валютные не имеет смысла (если это сотка в месяц), продукты и товары дорожают с такой скоростью, что прагматично купить еды/одежду/велосипед да что угодно...т.е. жить надо здесь и сейчас
тем более, что вы не сильно заморачиваетесь с НПФ, сделайте что-нибудь приятное семье, детям на лето что-то)))

моя мысль в том, что такими мелкими шагами вы все-равно нихрена толком не накопите даже за 20 лет (т.е. на еще одну квартиру детям уж точно), так может эта 1200долл как-то скрасит вашей семье летний отпуск

Я не учитываю отпуски, повседневные траты, на все это свои статьи расходов, а проценты от сбережений отправляются обратно в сбережения, даже те 3650 превратятся в 876 000 по несложному! проценту. Но это конечно все не так. Основная цель - иметь возможность жить с процентов, не откусывая от капитала. С учетом инфляции. Вот чтобы перебить 9.5 инфляции нужен депозит не менее 11.8%. У меня есть допустим под 12%, а в месяц ужавшись нам надо 10000, в год 120000, получается необходимый капитал 120000/0.002 ~ 60 млн гривен
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 17:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kianushkolosov написав:в месяц ужавшись нам надо 10000, в год 120000, получается необходимый капитал 120000/0.002 ~ 60 млн гривен

Ааааааааааа)))
І то підрахунки на "холостяка"!
А якщо є сім'я?

Тут явно треба бути прокурором/суддею/депутатом)))
Або, чесним бізнесменом Черняком, чи шоуменом Гордоном! :)
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