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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7855785678577858>
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:55

Купить по 27, продать по 29, купить по 28...

Если смотреть в прошлое, то легко заметить, что можно заработать на сезонных колебаниях и прогореть на резкой девальвации, на ревальвации тоже можно, но кратной ещё не было.
Я придерживаюсь следующей стратегии, 1/3 в евро, 1/3 доллар, 1/3 гривна. Также регулярно откладываю в НПФ на себя и зависимых родственников, не сильно в них верю, приблизительно на 500 грн в месяц. Плюс накопительное страхование, тоже не сильно верю на 860 грн в месяц. Накопления размещаю на гривневых и валютных депозитах с максимальным процентом, предпочитаю выплату помесячно, чтобы можно было отыграть сезонность валютных колебаний, т.е. летом на проценты с гривневых вкладов пополняю валютные, зимой наоборот. Для накоплений в диапазоне 20000 - 500000 грн идеальный вариант, я щитаю
Востаннє редагувалось kianushkolosov в Суб 19 чер, 2021 14:59, всього редагувалось 1 раз.
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 14:56

  vovakwasov написав:
  холява написав:orest

ЗРЯ Вы так близко все воспринимаете .
Мало ли что говорят или пишут люди .
Ведь можно сравнить хотя бы благодарности за написанное .
ОЙ ЗРЯ


може він яскравий меланхолік? :?

Сколько врачей на ветке, а говорят врачи уезжают. В построенной больнице будущего не хватает специалистов.
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:31

  kianushkolosov написав:Если смотреть в прошлое, то легко заметить, что можно заработать на сезонных колебаниях и прогореть на резкой девальвации, на ревальвации тоже можно, но кратной ещё не было.
Я придерживаюсь следующей стратегии, 1/3 в евро, 1/3 доллар, 1/3 гривна. Также регулярно откладываю в НПФ на себя и зависимых родственников, не сильно в них верю, приблизительно на 500 грн в месяц. Плюс накопительное страхование, тоже не сильно верю на 860 грн в месяц. Накопления размещаю на гривневых и валютных депозитах с максимальным процентом, предпочитаю выплату помесячно, чтобы можно было отыграть сезонность валютных колебаний, т.е. летом на проценты с гривневых вкладов пополняю валютные, зимой наоборот. Для накоплений в диапазоне 20000 - 500000 грн идеальный вариант, я щитаю


при нынешних ставках в банках 11% макс, 500000грн дают 3650грн в месяц (кому-то хватит заплатить за коммунальные услуги, кому-то 2 раза заправить машину, или 1 раз в METRO...

пополнять с гривневых вкладов валютные не имеет смысла (если это сотка в месяц), продукты и товары дорожают с такой скоростью, что прагматично купить еды/одежду/велосипед да что угодно...т.е. жить надо здесь и сейчас
тем более, что вы не сильно заморачиваетесь с НПФ, сделайте что-нибудь приятное семье, детям на лето что-то)))

моя мысль в том, что такими мелкими шагами вы все-равно нихрена толком не накопите даже за 20 лет (т.е. на еще одну квартиру детям уж точно), так может эта 1200долл как-то скрасит вашей семье летний отпуск
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 15:41

За крок до перевороту думок!©

  prodigy написав:моя мысль в том, что такими мелкими шагами вы все-равно нихрена толком не накопите даже за 20 лет (т.е. на еще одну квартиру детям уж точно), так может эта 1200долл как-то скрасит вашей семье летний отпуск

Хмммммм...
- а мені ще й вдавалось щороку сім'ю звозити в Шацьк, або Лазурне :shock:

п.с.
Ехххххх, треба мені переходити в ютубчик і проводити семінари фінансової грамотності :D

- не знаєте, чи є вже в ютубчику пан Траст?
Можна посилання на його канал?
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 16:25

  vitaliian написав:
  vovakwasov написав:думаєте, що ще час девалу не прийшов?
так он и идёт медленный ползучий девал или вы сразу 45 хотите?


74 коп за 4 роки це не надихає:
  Сибарит написав:Этот день в истории:
2020 - 26.7633 (-1) +43
2019 - 26.3884 (-4) +81
2018 - 26.3290 (+1)
2017 - 26.0219 (+2)


Цікавіше що НБУ з мінфіном приберегли на осінь-зиму в рукаві. Чи то пустять по традиційному сценарію, чи замутять щось подібне до схем 2019 р.? Чи щось нового замутять?
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 16:57

  prodigy написав:
  kianushkolosov написав:Если смотреть в прошлое, то легко заметить, что можно заработать на сезонных колебаниях и прогореть на резкой девальвации, на ревальвации тоже можно, но кратной ещё не было.
Я придерживаюсь следующей стратегии, 1/3 в евро, 1/3 доллар, 1/3 гривна. Также регулярно откладываю в НПФ на себя и зависимых родственников, не сильно в них верю, приблизительно на 500 грн в месяц. Плюс накопительное страхование, тоже не сильно верю на 860 грн в месяц. Накопления размещаю на гривневых и валютных депозитах с максимальным процентом, предпочитаю выплату помесячно, чтобы можно было отыграть сезонность валютных колебаний, т.е. летом на проценты с гривневых вкладов пополняю валютные, зимой наоборот. Для накоплений в диапазоне 20000 - 500000 грн идеальный вариант, я щитаю


при нынешних ставках в банках 11% макс, 500000грн дают 3650грн в месяц (кому-то хватит заплатить за коммунальные услуги, кому-то 2 раза заправить машину, или 1 раз в METRO...

пополнять с гривневых вкладов валютные не имеет смысла (если это сотка в месяц), продукты и товары дорожают с такой скоростью, что прагматично купить еды/одежду/велосипед да что угодно...т.е. жить надо здесь и сейчас
тем более, что вы не сильно заморачиваетесь с НПФ, сделайте что-нибудь приятное семье, детям на лето что-то)))

моя мысль в том, что такими мелкими шагами вы все-равно нихрена толком не накопите даже за 20 лет (т.е. на еще одну квартиру детям уж точно), так может эта 1200долл как-то скрасит вашей семье летний отпуск

Я не учитываю отпуски, повседневные траты, на все это свои статьи расходов, а проценты от сбережений отправляются обратно в сбережения, даже те 3650 превратятся в 876 000 по несложному! проценту. Но это конечно все не так. Основная цель - иметь возможность жить с процентов, не откусывая от капитала. С учетом инфляции. Вот чтобы перебить 9.5 инфляции нужен депозит не менее 11.8%. У меня есть допустим под 12%, а в месяц ужавшись нам надо 10000, в год 120000, получается необходимый капитал 120000/0.002 ~ 60 млн гривен
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 17:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kianushkolosov написав:в месяц ужавшись нам надо 10000, в год 120000, получается необходимый капитал 120000/0.002 ~ 60 млн гривен

Ааааааааааа)))
І то підрахунки на "холостяка"!
А якщо є сім'я?

Тут явно треба бути прокурором/суддею/депутатом)))
Або, чесним бізнесменом Черняком, чи шоуменом Гордоном! :)
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 17:16

  Успіх написав:
  kianushkolosov написав:в месяц ужавшись нам надо 10000, в год 120000, получается необходимый капитал 120000/0.002 ~ 60 млн гривен

Ааааааааааа)))
І то підрахунки на "холостяка"!
А якщо є сім'я?

Тут явно треба бути прокурором/суддею/депутатом)))
Або, чесним бізнесменом Черняком, чи шоуменом Гордоном! :)

На семью, сильно ужавшись. Но э
2 ляма баксов на счетах это уже выше среднего класса. Цель и мечта
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 17:17

  sergikkc007 написав:
  orest написав:Безперечно, грошова база виросла. А можна ще дізнатися з яким періодом (якою датою Ви порівнюєте)? На скільки саме з того часу виросла база? Який тоді був курс грн./дол. США?

Порівнюю березень місяць 2020 року (близько 480 млрд.) та поточний період (понад 630 млрд.). Курс у березні 2020 року був різний), в окремі дні курс перебував на рівні свідками якого ми є сьогодні. Ще хочу відмітити, що ФРС на своєму засіданні ще не почала загвинчувати гайки, але ми уже стали свідками відчутного зміцнення долара в світі. Мені хочеться дожити до моменту коли гайки почнуть загвинчувати...цікаво, що буде?)

А якщо раптом не доживете -теж буде цікаво?
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:Цікавіше що НБУ з мінфіном приберегли на осінь-зиму в рукаві. Чи то пустять по традиційному сценарію, чи замутять щось подібне до схем 2019 р.? Чи щось нового замутять?
новое мог придумать только адам, выражу личное мнение, курс до 27 будет падать под выход нужных нерезов. НБУ стал жадным по 27 пэрэсичному валюту продавать не хочет. Пэрэсичны пусть в гривне под 10% сидят. Для валютных спекуляций разница 1 грн - маловато, минимум 50куе свободных надо иметь, чтоб 5 копеек заработать, короче эту тему тоже делают неинтересной.
vitaliian
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