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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7855785678577858
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:33

  Успіх написав:
  prodigy написав:моя мысль в том, что такими мелкими шагами вы все-равно нихрена толком не накопите даже за 20 лет (т.е. на еще одну квартиру детям уж точно), так может эта 1200долл как-то скрасит вашей семье летний отпуск

Хмммммм...
- а мені ще й вдавалось щороку сім'ю звозити в Шацьк, або Лазурне :shock:

п.с.
Ехххххх, треба мені переходити в ютубчик і проводити семінари фінансової грамотності :D

- не знаєте, чи є вже в ютубчику пан Траст?
Можна посилання на його канал?

Вам надо проводить курсы назовем так "позитивного" троллинга :D

и не надо на других ругаться - давайте жить дружно.
а если кто-то на Ваш троллинг ведется - к этому надо быть готовым 8)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:35

  kianushkolosov написав: С учетом инфляции. Вот чтобы перебить 9.5 инфляции нужен депозит не менее 11.8%. У меня есть допустим под 12%, а в месяц ужавшись нам надо 10000, в год 120000, получается необходимый капитал 120000/0.002 ~ 60 млн гривен


инфляция никак не 9,5 и даже не 12,5
многие товары (особенно строительные в Епицентре) за год прибавили 50-70%
продукты +50%, (гречка 25, сегодня 38)
сахар 11 сегодня 22 (100% надбавка)
бензин 20грн и 28,60 (+35%)
хлеб 10грн, теперь 15грн (+50%)
могу привести еще сотню наименований, но не вижу смысла

думаю,инфляция где-то 20-25%,
да и без разницы сколько, факт в том что депозиты и ОВГЗ не перекрывают инфляцию (когда они были 18-19%, инфляция была 10-15) вот тогда да, и то надо было покупать землю/недвигу , но не солить деньги на депо

просто мы так устроены (лично я так устроен), какие-то цифры якобы гарантируют нам(мне) безбедную старость, и мы 35 лет жизни пашем/копим/пашем/копим...а потом бац COVID какой-то и все GAME OVER

всем здоровья и профита

ученые сказали, что коллективный иммунитет-это чушь,
если умрут (скажем 5% населения) старые, больные и слабые, то останутся молодые, сильные и относительно здоровые...вот у них и будет коллективный иммунитет
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 18:40

  Успіх написав:
  kianushkolosov написав:в месяц ужавшись нам надо 10000, в год 120000, получается необходимый капитал 120000/0.002 ~ 60 млн гривен

Ааааааааааа)))
І то підрахунки на "холостяка"!
А якщо є сім'я?

Тут явно треба бути прокурором/суддею/депутатом)))
Або, чесним бізнесменом Черняком, чи шоуменом Гордоном! :)


при всем желании не смогу ужаться до 10к в месяц (было такое один раз, год назад ), болел 12 дней каким-то вирусом (думаю, что COVID)? хотя в январе 2020 вроде его у нас не было...но я встретил на улице корейца ( он передал вирус???)
вот тогда и ужался в 10к
prodigy
 
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  #<1 ... 7855785678577858
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