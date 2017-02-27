Додано: Суб 19 чер, 2021 18:35

kianushkolosov написав: С учетом инфляции. Вот чтобы перебить 9.5 инфляции нужен депозит не менее 11.8%. У меня есть допустим под 12%, а в месяц ужавшись нам надо 10000, в год 120000, получается необходимый капитал 120000/0.002 ~ 60 млн гривен С учетом инфляции. Вот чтобы перебить 9.5 инфляции нужен депозит не менее 11.8%. У меня есть допустим под 12%, а в месяц ужавшись нам надо 10000, в год 120000, получается необходимый капитал 120000/0.002 ~ 60 млн гривен

инфляция никак не 9,5 и даже не 12,5многие товары (особенно строительные в Епицентре) за год прибавили 50-70%продукты +50%, (гречка 25, сегодня 38)сахар 11 сегодня 22 (100% надбавка)бензин 20грн и 28,60 (+35%)хлеб 10грн, теперь 15грн (+50%)могу привести еще сотню наименований, но не вижу смысладумаю,инфляция где-то 20-25%,да и без разницы сколько, факт в том что депозиты и ОВГЗ не перекрывают инфляцию (когда они были 18-19%, инфляция была 10-15) вот тогда да, и то надо было покупать землю/недвигу , но не солить деньги на депопросто мы так устроены (лично я так устроен), какие-то цифры якобы гарантируют нам(мне) безбедную старость, и мы 35 лет жизни пашем/копим/пашем/копим...а потом бац COVID какой-то и все GAME OVERвсем здоровья и профитаученые сказали, что коллективный иммунитет-это чушь,если умрут (скажем 5% населения) старые, больные и слабые, то останутся молодые, сильные и относительно здоровые...вот у них и будет коллективный иммунитет