Додано: Суб 19 чер, 2021 19:58

холява написав: Добрый вечер , уважаемый "ruvex".

Внимательно прочитал , Вашу несказанную радость по поводу врачей

Мне даже стало интересно с Вами немного перекинутся сообщениями .

По видимому Вы имеете огромный опыт общения с людьми имеющими не крепкую нервную систему.

Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу написанного....



....."Ну от через такі речі - я все менше даю прогнозів і вже НЕ приймаю участь на гілці "Прогноз курсу долара"(де займав 1-2-3місця)



Бо, потім все одно скажуть "пощастило", "співпало" і т.д.



А я вже не раз тут писав, що в різних речах, періодично, БАЧУ ТОЧНІ події/цифри!



Але, не зважайте... забудьте...."



Вы же у нас из матрицы , я таких знал великое число .

Хотелось бы прочитать глубокий анализ , с такими банальными вещами как стиль ,эпатаж , расстояние , препинание , выделенные буквы .

С Уважением . Добрый вечер , уважаемый "ruvex".Внимательно прочитал , Вашу несказанную радость по поводу врачейМне даже стало интересно с Вами немного перекинутся сообщениями .По видимому Вы имеете огромный опыт общения с людьми имеющими не крепкую нервную систему.Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу написанного........."Ну от через такі речі - я все менше даю прогнозів і вже НЕ приймаю участь на гілці "Прогноз курсу долара"(де займав 1-2-3місця)Бо, потім все одно скажуть "пощастило", "співпало" і т.д.А я вже не раз тут писав, що в різних речах, періодично, БАЧУ ТОЧНІ події/цифри!Але, не зважайте... забудьте...."Вы же у нас из матрицы , я таких знал великое число .Хотелось бы прочитать глубокий анализ , с такими банальными вещами как стиль ,эпатаж , расстояние , препинание , выделенные буквы .С Уважением .

Добрый вечер, уважаемый холява.За последние два-три года социум безжалостно изменился, есть тому объективные причины и субъективные. Не переходя на личности, но пытаясь максимально точно описать ситуацию - мы с вами уже другие, или стараясь максимально защитится от собственной деформации, мы строим агрессивную среду вокруг себя, даже тогда когда якобы стараемся сделать что-то позитивное находящемуся рядом.Все это доведено до автоматизма, чтобы защитится многие сразу нападают, не терпят, забыли, что такое милосердие, участие, понимание и т.д.Здесь включаются злость от некоторой безысходности, зависть от неумения ценить себя, высокомерие — взгляд на окружающих тебя сверху, жестокость, лживость — ложь самому себе, эгоизм — обречение на одиночество, лицемерие.Это в той или иной степени коснулось всех, изменения глобальны, каждый ищет защиту от подобного нанося удары своему якобы противнику, прекрасно понимая или уже не понимая, что он уродует в первую очередь себя. Все это мы видим и в общении и многим это все не нравится, но остановиться нет возможности - нужно вспомнить вечные ценности, но никто не хочет смотреть назад в том числе и смотреть в глубь себя.Токсичность порождает токсичность, каждый ищет свой вариант спасения, часто это выражается не обменом опытом и общением, а сбросом собственного негатива.Многие разрывают этот круг круг по своему, иногда кардинально, что-то меняя.Я не знаю, что вы хотели услышать, но все что мы видим, все что нас еще как то радует и все что нам противно исходит в первую очередь от каждого из нас, но стоит понимать, что еще каких 7-10 лет назад мы были другими и все это раздирает каждого на части, не смотря на то, что многие приобрели другие ценности, временные с которыми они останутся полностью одинокими и не в состоянии не смотря ни на что обеспечить себя всем реально необходимым для нормальной, адекватной жизни со всеми ее реальными радостями, о которых большинство уже с трудом может вспомнить. Можно мне не верить, загляните в себя и поверьте себе.С уважением,