|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 чер, 2021 18:33
Успіх написав: prodigy написав:
моя мысль в том, что такими мелкими шагами
вы все-равно нихрена толком не накопите даже за 20 лет (т.е. на еще одну квартиру детям уж точно), так может эта 1200долл как-то скрасит вашей семье летний отпуск
Хмммммм...
- а мені ще й вдавалось щороку сім'ю звозити в Шацьк, або Лазурне
п.с.
Ехххххх, треба мені переходити в ютубчик і проводити семінари фінансової грамотності
- не знаєте, чи є вже в ютубчику пан Траст?
Можна посилання на його канал?
Вам надо проводить курсы назовем так "позитивного" троллинга
и не надо на других ругаться - давайте жить дружно.
а если кто-то на Ваш троллинг ведется - к этому надо быть готовым
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1014
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 чер, 2021 18:35
kianushkolosov написав:
С учетом инфляции. Вот чтобы перебить 9.5 инфляции нужен депозит не менее 11.8%. У меня есть допустим под 12%, а в месяц ужавшись нам надо 10000, в год 120000, получается необходимый капитал 120000/0.002 ~ 60 млн гривен
инфляция никак не 9,5 и даже не 12,5
многие товары (особенно строительные в Епицентре) за год прибавили 50-70%
продукты +50%, (гречка 25, сегодня 38)
сахар 11 сегодня 22 (100% надбавка)
бензин 20грн и 28,60 (+35%)
хлеб 10грн, теперь 15грн (+50%)
могу привести еще сотню наименований, но не вижу смысла
думаю,инфляция где-то 20-25%,
да и без разницы сколько, факт в том что депозиты и ОВГЗ не перекрывают инфляцию (когда они были 18-19%, инфляция была 10-15) вот тогда да, и то надо было покупать землю/недвигу , но не солить деньги на депо
просто мы так устроены (лично я так устроен), какие-то цифры якобы гарантируют нам(мне) безбедную старость, и мы 35 лет жизни пашем/копим/пашем/копим...а потом бац COVID какой-то и все GAME OVER
всем здоровья и профита
ученые сказали, что коллективный иммунитет-это чушь,
если умрут (скажем 5% населения) старые, больные и слабые, то останутся молодые, сильные и относительно здоровые...вот у них и будет коллективный иммунитет
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6659
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2777 раз.
- Подякували: 2279 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 чер, 2021 18:40
Успіх написав: kianushkolosov написав:
в месяц ужавшись нам надо 10000, в год 120000, получается необходимый капитал 120000/0.002 ~ 60 млн гривен
Ааааааааааа)))
І то підрахунки на "холостяка"!
А якщо є сім'я?
Тут явно треба бути прокурором/суддею/депутатом)))
Або, чесним бізнесменом Черняком, чи шоуменом Гордоном!
при всем желании не смогу ужаться до 10к в месяц (было такое один раз, год назад ), болел 12 дней каким-то вирусом (думаю, что COVID)? хотя в январе 2020 вроде его у нас не было...но я встретил на улице корейца ( он передал вирус???)
вот тогда и ужался в 10к
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 6659
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2777 раз.
- Подякували: 2279 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 чер, 2021 18:50
kianushkolosov написав: prodigy написав:
при нынешних ставках в банках 11% макс, 500000грн дают 3650грн в месяц (кому-то хватит заплатить за коммунальные услуги, кому-то 2 раза заправить машину, или 1 раз в METRO...
пополнять с гривневых вкладов валютные не имеет смысла (если это сотка в месяц), продукты и товары дорожают с такой скоростью, что прагматично купить еды/одежду/велосипед да что угодно...т.е. жить надо здесь и сейчас
тем более, что вы не сильно заморачиваетесь с НПФ, сделайте что-нибудь приятное семье, детям на лето что-то)))
моя мысль в том, что такими мелкими шагами вы все-равно нихрена толком не накопите даже за 20 лет (т.е. на еще одну квартиру детям уж точно), так может эта 1200долл как-то скрасит вашей семье летний отпуск
Я не учитываю отпуски, повседневные траты, на все это свои статьи расходов, а проценты от сбережений отправляются обратно в сбережения, даже те 3650 превратятся в 876 000 по несложному! проценту. Но это конечно все не так. Основная цель - иметь возможность жить с процентов, не откусывая от капитала. С учетом инфляции. Вот чтобы перебить 9.5 инфляции нужен депозит не менее 11.8%. У меня есть допустим под 12%, а в месяц ужавшись нам надо 10000, в год 120000, получается необходимый капитал 120000/0.002 ~ 60 млн гривен
вот и противоречие в Ваших расчетах - люди, у кого на счетах 60 млн грн - не могут жить на 10 тыс грн. расходов может 50 тыс грн, а может и от 100 т грн
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1014
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 чер, 2021 19:01
prodigy написав:
инфляция никак не 9,5 и даже не 12,5
многие товары (особенно строительные в Епицентре) за год прибавили 50-70%
продукты +50%, (гречка 25, сегодня 38)
сахар 11 сегодня 22 (100% надбавка)
бензин 20грн и 28,60 (+35%)
хлеб 10грн, теперь 15грн (+50%)
могу привести еще сотню наименований, но не вижу смысла
думаю,инфляция где-то 20-25%,
Теж так приблизно думаю.
І я ще весь той ріст - почав помічати ще у вересні минулого року!
Тому в грудні, минулого року - я познімав всі жирнючі гривнедепо(крім одного - "подушка безпеки") і вліз в котлован.
І зараз - про це НЕ жалкую!
А, навпаки, думаю - що зробив правильно!
п.с.
Найближча задача - конвертувати подушку безпеки у долярчики.💰
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 786
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 чер, 2021 19:30
ruvex написав: vovakwasov написав: холява написав:orest
ЗРЯ Вы так близко все воспринимаете .
Мало ли что говорят или пишут люди .
Ведь можно сравнить хотя бы благодарности за написанное .
ОЙ ЗРЯ
може він яскравий меланхолік?
Сколько врачей на ветке, а говорят врачи уезжают. В построенной больнице будущего не хватает специалистов.
Добрый вечер , уважаемый "ruvex".
Внимательно прочитал , Вашу несказанную радость по поводу врачей
Мне даже стало интересно с Вами немного перекинутся сообщениями .
По видимому Вы имеете огромный опыт общения с людьми имеющими не крепкую нервную систему.
Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу написанного....
....."Ну от через такі речі - я все менше даю прогнозів і вже НЕ приймаю участь на гілці "Прогноз курсу долара"(де займав 1-2-3місця)
Бо, потім все одно скажуть "пощастило", "співпало" і т.д.
А я вже не раз тут писав, що в різних речах, періодично, БАЧУ ТОЧНІ події/цифри!
Але, не зважайте... забудьте...."
Вы же у нас из матрицы , я таких знал великое число .
Хотелось бы прочитать глубокий анализ , с такими банальными вещами как стиль ,эпатаж , расстояние , препинание , выделенные буквы .
С Уважением .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3246
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 3169 раз.
- Подякували: 3227 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Суб 19 чер, 2021 19:33
vitaliian написав: Ой+ написав:
Цікавіше що НБУ з мінфіном приберегли на осінь-зиму в рукаві. Чи то пустять по традиційному сценарію, чи замутять щось подібне до схем 2019 р.? Чи щось нового замутять?
новое мог придумать только адам, выражу личное мнение, курс до 27 будет падать под выход нужных нерезов. НБУ стал жадным по 27 пэрэсичному валюту продавать не хочет. Пэрэсичны пусть в гривне под 10% сидят. Для валютных спекуляций разница 1 грн - маловато, минимум 50куе свободных
надо иметь, чтоб 5 копеек заработать, короче эту тему тоже делают неинтересной.
Не для того был организован зеленый свет для ОВГЗ и максимальное лоббирование, с подключением максимального числа банков, чтобы накормить пересичного на старых добрых качелях в лучший способ чем зажатые в тиски депоставки. Вполне годная тема. Соглашусь. Да и вожделенную вытруску матрасов, о которой до сих пор на каждом шагу от самого затертого депутата, никто не отменял, запущена программа амнистий, систем автоматического списания и прочих плюшек для желающих встретить здесь безбедную старость.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10866
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 838 раз.
- Подякували: 2496 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Суб 19 чер, 2021 19:58
холява написав:
Добрый вечер , уважаемый "ruvex".
Внимательно прочитал , Вашу несказанную радость по поводу врачей
Мне даже стало интересно с Вами немного перекинутся сообщениями .
По видимому Вы имеете огромный опыт общения с людьми имеющими не крепкую нервную систему.
Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу написанного....
....."Ну от через такі речі - я все менше даю прогнозів і вже НЕ приймаю участь на гілці "Прогноз курсу долара"(де займав 1-2-3місця)
Бо, потім все одно скажуть "пощастило", "співпало" і т.д.
А я вже не раз тут писав, що в різних речах, періодично, БАЧУ ТОЧНІ події/цифри!
Але, не зважайте... забудьте...."
Вы же у нас из матрицы , я таких знал великое число .
Хотелось бы прочитать глубокий анализ , с такими банальными вещами как стиль ,эпатаж , расстояние , препинание , выделенные буквы .
С Уважением .
Добрый вечер, уважаемый холява.
За последние два-три года социум безжалостно изменился, есть тому объективные причины и субъективные. Не переходя на личности, но пытаясь максимально точно описать ситуацию - мы с вами уже другие, или стараясь максимально защитится от собственной деформации, мы строим агрессивную среду вокруг себя, даже тогда когда якобы стараемся сделать что-то позитивное находящемуся рядом.
Все это доведено до автоматизма, чтобы защитится многие сразу нападают, не терпят, забыли, что такое милосердие, участие, понимание и т.д.
Здесь включаются злость от некоторой безысходности, зависть от неумения ценить себя, высокомерие — взгляд на окружающих тебя сверху, жестокость, лживость — ложь самому себе, эгоизм — обречение на одиночество, лицемерие.
Это в той или иной степени коснулось всех, изменения глобальны, каждый ищет защиту от подобного нанося удары своему якобы противнику, прекрасно понимая или уже не понимая, что он уродует в первую очередь себя. Все это мы видим и в общении и многим это все не нравится, но остановиться нет возможности - нужно вспомнить вечные ценности, но никто не хочет смотреть назад в том числе и смотреть в глубь себя.
Токсичность порождает токсичность, каждый ищет свой вариант спасения, часто это выражается не обменом опытом и общением, а сбросом собственного негатива.
Многие разрывают этот круг круг по своему, иногда кардинально, что-то меняя.
Я не знаю, что вы хотели услышать, но все что мы видим, все что нас еще как то радует и все что нам противно исходит в первую очередь от каждого из нас, но стоит понимать, что еще каких 7-10 лет назад мы были другими и все это раздирает каждого на части, не смотря на то, что многие приобрели другие ценности, временные с которыми они останутся полностью одинокими и не в состоянии не смотря ни на что обеспечить себя всем реально необходимым для нормальной, адекватной жизни со всеми ее реальными радостями, о которых большинство уже с трудом может вспомнить. Можно мне не верить, загляните в себя и поверьте себе.
С уважением,
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10866
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 838 раз.
- Подякували: 2496 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Суб 19 чер, 2021 20:14
ruvex
дядьку, Вы графоман?
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 19 чер, 2021 20:17, всього редагувалось 1 раз.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2225
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 380 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 чер, 2021 20:16
холява написав: Успіх написав: change_pm написав:
Оп"ять orest накатав простиню сплошного тексту, який неможливо читати (((
- там типу - "дивіться який я крутий/все знаю - а от з прогнозом курсу часто помиляюсь"
Цікаво, що йому багато плюсів ставлять, але зиску з цієї писанини форумчани мають НУЛЬ!
- чи хтось збагатився від цієї інформації?
Колега Холява дуже інтелігентна та вихована людина відповів на це паскудство так як і личить інтелектуалу, але, колега, - олігофрен цього ніколи не зрозуміє. Між вами прірва - доки Ви прямо не скажете цьому дебілу - заткни свою погану пельку ЧМО - ВОНО не зрозуміє. Тому не варто кидати перли під ноги свиням. Розумієте? Називайте речі своїми іменами - так, це буде грубо, але це буде ЧЕСНО - з ідіотами по іншому ніяк. Перепрошую перед форумчанами - накипіло!
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5432
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 5886 раз.
- Подякували: 2661 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява
і 18 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|26183
|3596982
|
Суб 19 чер, 2021 17:32
2001
|
|7538
|1820898
|
П'ят 18 чер, 2021 09:24
ЛОБ
|
|942
|238076
|
|