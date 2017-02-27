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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 чер, 2021 20:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
не ругайтесь
Додано: Суб 19 чер, 2021 20:20
ruvex
......есть объективная реальность в которой мы все живем .
Она основана на жизненном опыте и окружающей обстановке в которой Вы или Я находитесь .
Есть слово профессионализм , особенно у врачей , которые опираются не на чувства ,не на душевные факторы , а на признаки заболевания , которое проявляется пока под воздействием стимуляторов (в данном случае алкоголя ) .
Анализ прочитанного должен констатировать основные признаки надвигающейся беды , конечно если она есть .
Представляете , человек ,который еще год назад спрашивал на чем заработать денег, сегодня пишет о своих глубоких знаниях основанных на видениях приходящих к нему .
....причем он позволяет себе критиковать людей имеющих знания по предмету !
Я ожидал от Вас большего .
Додано: Суб 19 чер, 2021 20:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Прошу у Всех Прощения !
Спокойной Ночи !
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