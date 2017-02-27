Додано: Суб 19 чер, 2021 20:20

ruvex



......есть объективная реальность в которой мы все живем .

Она основана на жизненном опыте и окружающей обстановке в которой Вы или Я находитесь .



Есть слово профессионализм , особенно у врачей , которые опираются не на чувства ,не на душевные факторы , а на признаки заболевания , которое проявляется пока под воздействием стимуляторов (в данном случае алкоголя ) .

Анализ прочитанного должен констатировать основные признаки надвигающейся беды , конечно если она есть .



Представляете , человек ,который еще год назад спрашивал на чем заработать денег, сегодня пишет о своих глубоких знаниях основанных на видениях приходящих к нему .



....причем он позволяет себе критиковать людей имеющих знания по предмету !







Я ожидал от Вас большего .