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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7856785778587859
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 20:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

не ругайтесь
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 20:20

ruvex

......есть объективная реальность в которой мы все живем .
Она основана на жизненном опыте и окружающей обстановке в которой Вы или Я находитесь .

Есть слово профессионализм , особенно у врачей , которые опираются не на чувства ,не на душевные факторы , а на признаки заболевания , которое проявляется пока под воздействием стимуляторов (в данном случае алкоголя ) .
Анализ прочитанного должен констатировать основные признаки надвигающейся беды , конечно если она есть .

Представляете , человек ,который еще год назад спрашивал на чем заработать денег, сегодня пишет о своих глубоких знаниях основанных на видениях приходящих к нему .

....причем он позволяет себе критиковать людей имеющих знания по предмету !



Я ожидал от Вас большего .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 20:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прошу у Всех Прощения !
Спокойной Ночи !
холява
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  #<1 ... 7856785778587859
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