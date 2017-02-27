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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7854785578567857> Додано: Суб 19 чер, 2021 18:35 kianushkolosov написав: С учетом инфляции. Вот чтобы перебить 9.5 инфляции нужен депозит не менее 11.8%. У меня есть допустим под 12%, а в месяц ужавшись нам надо 10000, в год 120000, получается необходимый капитал 120000/0.002 ~ 60 млн гривен С учетом инфляции. Вот чтобы перебить 9.5 инфляции нужен депозит не менее 11.8%. У меня есть допустим под 12%, а в месяц ужавшись нам надо 10000, в год 120000, получается необходимый капитал 120000/0.002 ~ 60 млн гривен



инфляция никак не 9,5 и даже не 12,5

многие товары (особенно строительные в Епицентре) за год прибавили 50-70%

продукты +50%, (гречка 25, сегодня 38)

сахар 11 сегодня 22 (100% надбавка)

бензин 20грн и 28,60 (+35%)

хлеб 10грн, теперь 15грн (+50%)

могу привести еще сотню наименований, но не вижу смысла



думаю,инфляция где-то 20-25%,

да и без разницы сколько, факт в том что депозиты и ОВГЗ не перекрывают инфляцию (когда они были 18-19%, инфляция была 10-15) вот тогда да, и то надо было покупать землю/недвигу , но не солить деньги на депо



просто мы так устроены (лично я так устроен), какие-то цифры якобы гарантируют нам(мне) безбедную старость, и мы 35 лет жизни пашем/копим/пашем/копим...а потом бац COVID какой-то и все GAME OVER



всем здоровья и профита



ученые сказали, что коллективный иммунитет-это чушь,

если умрут (скажем 5% населения) старые, больные и слабые, то останутся молодые, сильные и относительно здоровые...вот у них и будет коллективный иммунитет инфляция никак не 9,5 и даже не 12,5многие товары (особенно строительные в Епицентре) за год прибавили 50-70%продукты +50%, (гречка 25, сегодня 38)сахар 11 сегодня 22 (100% надбавка)бензин 20грн и 28,60 (+35%)хлеб 10грн, теперь 15грн (+50%)могу привести еще сотню наименований, но не вижу смысладумаю,инфляция где-то 20-25%,да и без разницы сколько, факт в том что депозиты и ОВГЗ не перекрывают инфляцию (когда они были 18-19%, инфляция была 10-15) вот тогда да, и то надо было покупать землю/недвигу , но не солить деньги на депопросто мы так устроены (лично я так устроен), какие-то цифры якобы гарантируют нам(мне) безбедную старость, и мы 35 лет жизни пашем/копим/пашем/копим...а потом бац COVID какой-то и все GAME OVERвсем здоровья и профитаученые сказали, что коллективный иммунитет-это чушь,если умрут (скажем 5% населения) старые, больные и слабые, то останутся молодые, сильные и относительно здоровые...вот у них и будет коллективный иммунитет prodigy Повідомлень: 6658 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2775 раз. Подякували: 2279 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 18:50 kianushkolosov написав: prodigy написав: при нынешних ставках в банках 11% макс, 500000грн дают 3650грн в месяц (кому-то хватит заплатить за коммунальные услуги, кому-то 2 раза заправить машину, или 1 раз в METRO...



пополнять с гривневых вкладов валютные не имеет смысла (если это сотка в месяц), продукты и товары дорожают с такой скоростью, что прагматично купить еды/одежду/велосипед да что угодно...т.е. жить надо здесь и сейчас

тем более, что вы не сильно заморачиваетесь с НПФ, сделайте что-нибудь приятное семье, детям на лето что-то)))



моя мысль в том, что такими мелкими шагами вы все-равно нихрена толком не накопите даже за 20 лет (т.е. на еще одну квартиру детям уж точно), так может эта 1200долл как-то скрасит вашей семье летний отпуск при нынешних ставках в банках 11% макс, 500000грн дают 3650грн в месяц (кому-то хватит заплатить за коммунальные услуги, кому-то 2 раза заправить машину, или 1 раз в METRO...пополнять с гривневых вкладов валютные не имеет смысла (если это сотка в месяц), продукты и товары дорожают с такой скоростью, что прагматично купить еды/одежду/велосипед да что угодно...т.е. жить надо здесь и сейчастем более, что вы не сильно заморачиваетесь с НПФ, сделайте что-нибудь приятное семье, детям на лето что-то)))моя мысль в том, что такими мелкими шагами вы все-равно нихрена толком не накопите даже за 20 лет (т.е. на еще одну квартиру детям уж точно), так может эта 1200долл как-то скрасит вашей семье летний отпуск

Я не учитываю отпуски, повседневные траты, на все это свои статьи расходов, а проценты от сбережений отправляются обратно в сбережения, даже те 3650 превратятся в 876 000 по несложному! проценту. Но это конечно все не так. Основная цель - иметь возможность жить с процентов, не откусывая от капитала. С учетом инфляции. Вот чтобы перебить 9.5 инфляции нужен депозит не менее 11.8%. У меня есть допустим под 12%, а в месяц ужавшись нам надо 10000, в год 120000, получается необходимый капитал 120000/0.002 ~ 60 млн гривен Я не учитываю отпуски, повседневные траты, на все это свои статьи расходов, а проценты от сбережений отправляются обратно в сбережения, даже те 3650 превратятся в 876 000 по несложному! проценту. Но это конечно все не так. Основная цель - иметь возможность жить с процентов, не откусывая от капитала. С учетом инфляции. Вот чтобы перебить 9.5 инфляции нужен депозит не менее 11.8%. У меня есть допустим под 12%, а в месяц ужавшись нам надо 10000, в год 120000, получается необходимый капитал 120000/0.002 ~ 60 млн гривен

вот и противоречие в Ваших расчетах - люди, у кого на счетах 60 млн грн - не могут жить на 10 тыс грн. расходов может 50 тыс грн, а может и от 100 т грн вот и противоречие в Ваших расчетах - люди, у кого на счетах 60 млн грн - не могут жить на 10 тыс грн. расходов может 50 тыс грн, а может и от 100 т грн Shaman Повідомлень: 1011 З нами з: 29.09.19 Подякував: 108 раз. Подякували: 225 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 19:33 vitaliian написав: Ой+ написав: Цікавіше що НБУ з мінфіном приберегли на осінь-зиму в рукаві. Чи то пустять по традиційному сценарію, чи замутять щось подібне до схем 2019 р.? Чи щось нового замутять? Цікавіше що НБУ з мінфіном приберегли на осінь-зиму в рукаві. Чи то пустять по традиційному сценарію, чи замутять щось подібне до схем 2019 р.? Чи щось нового замутять? новое мог придумать только адам, выражу личное мнение, курс до 27 будет падать под выход нужных нерезов. НБУ стал жадным по 27 пэрэсичному валюту продавать не хочет. Пэрэсичны пусть в гривне под 10% сидят. Для валютных спекуляций разница 1 грн - маловато, минимум 50куе свободных надо иметь, чтоб 5 копеек заработать, короче эту тему тоже делают неинтересной. новое мог придумать только адам, выражу личное мнение, курс до 27 будет падать под выход нужных нерезов. НБУ стал жадным по 27 пэрэсичному валюту продавать не хочет. Пэрэсичны пусть в гривне под 10% сидят. Для валютных спекуляций разница 1 грн - маловато, минимум 50куенадо иметь, чтоб 5 копеек заработать, короче эту тему тоже делают неинтересной.

Не для того был организован зеленый свет для ОВГЗ и максимальное лоббирование, с подключением максимального числа банков, чтобы накормить пересичного на старых добрых качелях в лучший способ чем зажатые в тиски депоставки. Вполне годная тема. Соглашусь. Да и вожделенную вытруску матрасов, о которой до сих пор на каждом шагу от самого затертого депутата, никто не отменял, запущена программа амнистий, систем автоматического списания и прочих плюшек для желающих встретить здесь безбедную старость. Не для того был организован зеленый свет для ОВГЗ и максимальное лоббирование, с подключением максимального числа банков, чтобы накормить пересичного на старых добрых качелях в лучший способ чем зажатые в тиски депоставки. Вполне годная тема. Соглашусь. Да и вожделенную вытруску матрасов, о которой до сих пор на каждом шагу от самого затертого депутата, никто не отменял, запущена программа амнистий, систем автоматического списания и прочих плюшек для желающих встретить здесь безбедную старость. ruvex

Заблокований Повідомлень: 10864 З нами з: 03.11.08 Подякував: 837 раз. Подякували: 2495 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 21:06 prodigy написав: kianushkolosov написав: Если смотреть в прошлое, то легко заметить, что можно заработать на сезонных колебаниях и прогореть на резкой девальвации, на ревальвации тоже можно, но кратной ещё не было.

Я придерживаюсь следующей стратегии, 1/3 в евро, 1/3 доллар, 1/3 гривна. Также регулярно откладываю в НПФ на себя и зависимых родственников, не сильно в них верю, приблизительно на 500 грн в месяц. Плюс накопительное страхование, тоже не сильно верю на 860 грн в месяц. Накопления размещаю на гривневых и валютных депозитах с максимальным процентом, предпочитаю выплату помесячно, чтобы можно было отыграть сезонность валютных колебаний, т.е. летом на проценты с гривневых вкладов пополняю валютные, зимой наоборот. Для накоплений в диапазоне 20000 - 500000 грн идеальный вариант, я щитаю Если смотреть в прошлое, то легко заметить, что можно заработать на сезонных колебаниях и прогореть на резкой девальвации, на ревальвации тоже можно, но кратной ещё не было.Я придерживаюсь следующей стратегии, 1/3 в евро, 1/3 доллар, 1/3 гривна. Также регулярно откладываю в НПФ на себя и зависимых родственников, не сильно в них верю, приблизительно на 500 грн в месяц. Плюс накопительное страхование, тоже не сильно верю на 860 грн в месяц. Накопления размещаю на гривневых и валютных депозитах с максимальным процентом, предпочитаю выплату помесячно, чтобы можно было отыграть сезонность валютных колебаний, т.е. летом на проценты с гривневых вкладов пополняю валютные, зимой наоборот. Для накоплений в диапазоне 20000 - 500000 грн идеальный вариант, я щитаю



при нынешних ставках в банках 11% макс, 500000грн дают 3650грн в месяц (кому-то хватит заплатить за коммунальные услуги, кому-то 2 раза заправить машину, или 1 раз в METRO...



пополнять с гривневых вкладов валютные не имеет смысла (если это сотка в месяц), продукты и товары дорожают с такой скоростью, что прагматично купить еды/одежду/велосипед да что угодно...т.е. жить надо здесь и сейчас

тем более, что вы не сильно заморачиваетесь с НПФ, сделайте что-нибудь приятное семье, детям на лето что-то)))



моя мысль в том, что такими мелкими шагами вы все-равно нихрена толком не накопите даже за 20 лет (т.е. на еще одну квартиру детям уж точно), так может эта 1200долл как-то скрасит вашей семье летний отпуск при нынешних ставках в банках 11% макс, 500000грн дают 3650грн в месяц (кому-то хватит заплатить за коммунальные услуги, кому-то 2 раза заправить машину, или 1 раз в METRO...пополнять с гривневых вкладов валютные не имеет смысла (если это сотка в месяц), продукты и товары дорожают с такой скоростью, что прагматично купить еды/одежду/велосипед да что угодно...т.е. жить надо здесь и сейчастем более, что вы не сильно заморачиваетесь с НПФ, сделайте что-нибудь приятное семье, детям на лето что-то)))моя мысль в том, что такими мелкими шагами вы все-равно нихрена толком не накопите даже за 20 лет (т.е. на еще одну квартиру детям уж точно), так может эта 1200долл как-то скрасит вашей семье летний отпуск

глянем варіант: витрати 7Кгрн, дохід 20Кгрн. 13К можна скирдувати., через деякий час пасивний дохід від скирди буде більше 7К (в теперішніх цінах), відкладати можна буде всі 20К і далі нарощувати споживання, навіть не розпотрошуючи матрас. глянем варіант: витрати 7Кгрн, дохід 20Кгрн. 13К можна скирдувати., через деякий час пасивний дохід від скирди буде більше 7К (в теперішніх цінах), відкладати можна буде всі 20К і далі нарощувати споживання, навіть не розпотрошуючи матрас. flyman

Повідомлень: 25063 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1255 раз. Подякували: 1925 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 21:09 kianushkolosov написав: prodigy написав: kianushkolosov написав: Если смотреть в прошлое, то легко заметить, что можно заработать на сезонных колебаниях и прогореть на резкой девальвации, на ревальвации тоже можно, но кратной ещё не было.

Я придерживаюсь следующей стратегии, 1/3 в евро, 1/3 доллар, 1/3 гривна. Также регулярно откладываю в НПФ на себя и зависимых родственников, не сильно в них верю, приблизительно на 500 грн в месяц. Плюс накопительное страхование, тоже не сильно верю на 860 грн в месяц. Накопления размещаю на гривневых и валютных депозитах с максимальным процентом, предпочитаю выплату помесячно, чтобы можно было отыграть сезонность валютных колебаний, т.е. летом на проценты с гривневых вкладов пополняю валютные, зимой наоборот. Для накоплений в диапазоне 20000 - 500000 грн идеальный вариант, я щитаю Если смотреть в прошлое, то легко заметить, что можно заработать на сезонных колебаниях и прогореть на резкой девальвации, на ревальвации тоже можно, но кратной ещё не было.Я придерживаюсь следующей стратегии, 1/3 в евро, 1/3 доллар, 1/3 гривна. Также регулярно откладываю в НПФ на себя и зависимых родственников, не сильно в них верю, приблизительно на 500 грн в месяц. Плюс накопительное страхование, тоже не сильно верю на 860 грн в месяц. Накопления размещаю на гривневых и валютных депозитах с максимальным процентом, предпочитаю выплату помесячно, чтобы можно было отыграть сезонность валютных колебаний, т.е. летом на проценты с гривневых вкладов пополняю валютные, зимой наоборот. Для накоплений в диапазоне 20000 - 500000 грн идеальный вариант, я щитаю



при нынешних ставках в банках 11% макс, 500000грн дают 3650грн в месяц (кому-то хватит заплатить за коммунальные услуги, кому-то 2 раза заправить машину, или 1 раз в METRO...



пополнять с гривневых вкладов валютные не имеет смысла (если это сотка в месяц), продукты и товары дорожают с такой скоростью, что прагматично купить еды/одежду/велосипед да что угодно...т.е. жить надо здесь и сейчас

тем более, что вы не сильно заморачиваетесь с НПФ, сделайте что-нибудь приятное семье, детям на лето что-то)))



моя мысль в том, что такими мелкими шагами вы все-равно нихрена толком не накопите даже за 20 лет (т.е. на еще одну квартиру детям уж точно), так может эта 1200долл как-то скрасит вашей семье летний отпуск при нынешних ставках в банках 11% макс, 500000грн дают 3650грн в месяц (кому-то хватит заплатить за коммунальные услуги, кому-то 2 раза заправить машину, или 1 раз в METRO...пополнять с гривневых вкладов валютные не имеет смысла (если это сотка в месяц), продукты и товары дорожают с такой скоростью, что прагматично купить еды/одежду/велосипед да что угодно...т.е. жить надо здесь и сейчастем более, что вы не сильно заморачиваетесь с НПФ, сделайте что-нибудь приятное семье, детям на лето что-то)))моя мысль в том, что такими мелкими шагами вы все-равно нихрена толком не накопите даже за 20 лет (т.е. на еще одну квартиру детям уж точно), так может эта 1200долл как-то скрасит вашей семье летний отпуск

Я не учитываю отпуски, повседневные траты, на все это свои статьи расходов, а проценты от сбережений отправляются обратно в сбережения, даже те 3650 превратятся в 876 000 по несложному! проценту. Но это конечно все не так. Основная цель - иметь возможность жить с процентов, не откусывая от капитала. С учетом инфляции. Вот чтобы перебить 9.5 инфляции нужен депозит не менее 11.8%. У меня есть допустим под 12%, а в месяц ужавшись нам надо 10000, в год 120000, получается необходимый капитал 120000/0.002 ~ 60 млн гривен Я не учитываю отпуски, повседневные траты, на все это свои статьи расходов, а проценты от сбережений отправляются обратно в сбережения, даже те 3650 превратятся в 876 000 по несложному! проценту. Но это конечно все не так. Основная цель - иметь возможность жить с процентов, не откусывая от капитала. С учетом инфляции. Вот чтобы перебить 9.5 инфляции нужен депозит не менее 11.8%. У меня есть допустим под 12%, а в месяц ужавшись нам надо 10000, в год 120000, получается необходимый капитал 120000/0.002 ~ 60 млн гривен

най 10% річних для вдобства

60 млн * 0,1 = 6 млн

у вас поломаний калькулятор най 10% річних для вдобства60 млн * 0,1 = 6 млну вас поломаний калькулятор flyman

Повідомлень: 25063 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1255 раз. Подякували: 1925 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 21:11 Сибарит написав: За прошедшую неделю 14-18.06.2021 НБУ купил на МБ 113.8 млн. и продал 20 млн. Это вторая неделя в этом году, когда регулятор работал в обе стороны. Прошлый раз в обе стороны работал в неделю новогоднего загула.

Методом выбора лучшей цены были куплены 39.8 млн, остальные интервенции проводились по фиксированному курсу.



По дням:

- понедельник - покупка 19.8;

- вторник - покупка 94;

- среда - 0;

- четверг - продажа 20;

- пятница - 0.



Чистая покупка на этой неделе составила 93.8 млн.

Чистая покупка с начала года составила 729.3 млн. За прошедшую неделю 14-18.06.2021 НБУ купил на МБ 113.8 млн. и продал 20 млн. Это вторая неделя в этом году, когда регулятор работал в обе стороны. Прошлый раз в обе стороны работал в неделю новогоднего загула.Методом выбора лучшей цены были куплены 39.8 млн, остальные интервенции проводились по фиксированному курсу.По дням:- понедельник - покупка 19.8;- вторник - покупка 94;- среда - 0;- четверг - продажа 20;- пятница - 0.Чистая покупка на этой неделе составила 93.8 млн.Чистая покупка с начала года составила 729.3 млн.

третий раз пишу делай как НБУ Это мое личное мнение никому не навязываю, если что сам так не делаю ибо не спекулирую - нет времени\ возможности . Но где еще в каком еще казино играет сам хозяин казино ? третий раз пишу делай как НБУЭто мое личное мнение никому не навязываю, если что сам так не делаю ибо не спекулирую - нет времени\ возможности . Но где еще в каком еще казино играет сам хозяин казино ? yama Повідомлень: 3603 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7290 раз. Подякували: 788 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 21:16 Вихідні для дозволеного оффтопу, а не для хамства!!!



Попередження! Бан буде на місяць. Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 2651 З нами з: 14.09.13 Подякував: 632 раз. Подякували: 1489 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 22:22 Shaman написав: kianushkolosov написав: prodigy написав: при нынешних ставках в банках 11% макс, 500000грн дают 3650грн в месяц (кому-то хватит заплатить за коммунальные услуги, кому-то 2 раза заправить машину, или 1 раз в METRO...



пополнять с гривневых вкладов валютные не имеет смысла (если это сотка в месяц), продукты и товары дорожают с такой скоростью, что прагматично купить еды/одежду/велосипед да что угодно...т.е. жить надо здесь и сейчас

тем более, что вы не сильно заморачиваетесь с НПФ, сделайте что-нибудь приятное семье, детям на лето что-то)))



моя мысль в том, что такими мелкими шагами вы все-равно нихрена толком не накопите даже за 20 лет (т.е. на еще одну квартиру детям уж точно), так может эта 1200долл как-то скрасит вашей семье летний отпуск при нынешних ставках в банках 11% макс, 500000грн дают 3650грн в месяц (кому-то хватит заплатить за коммунальные услуги, кому-то 2 раза заправить машину, или 1 раз в METRO...пополнять с гривневых вкладов валютные не имеет смысла (если это сотка в месяц), продукты и товары дорожают с такой скоростью, что прагматично купить еды/одежду/велосипед да что угодно...т.е. жить надо здесь и сейчастем более, что вы не сильно заморачиваетесь с НПФ, сделайте что-нибудь приятное семье, детям на лето что-то)))моя мысль в том, что такими мелкими шагами вы все-равно нихрена толком не накопите даже за 20 лет (т.е. на еще одну квартиру детям уж точно), так может эта 1200долл как-то скрасит вашей семье летний отпуск

Я не учитываю отпуски, повседневные траты, на все это свои статьи расходов, а проценты от сбережений отправляются обратно в сбережения, даже те 3650 превратятся в 876 000 по несложному! проценту. Но это конечно все не так. Основная цель - иметь возможность жить с процентов, не откусывая от капитала. С учетом инфляции. Вот чтобы перебить 9.5 инфляции нужен депозит не менее 11.8%. У меня есть допустим под 12%, а в месяц ужавшись нам надо 10000, в год 120000, получается необходимый капитал 120000/0.002 ~ 60 млн гривен Я не учитываю отпуски, повседневные траты, на все это свои статьи расходов, а проценты от сбережений отправляются обратно в сбережения, даже те 3650 превратятся в 876 000 по несложному! проценту. Но это конечно все не так. Основная цель - иметь возможность жить с процентов, не откусывая от капитала. С учетом инфляции. Вот чтобы перебить 9.5 инфляции нужен депозит не менее 11.8%. У меня есть допустим под 12%, а в месяц ужавшись нам надо 10000, в год 120000, получается необходимый капитал 120000/0.002 ~ 60 млн гривен

вот и противоречие в Ваших расчетах - люди, у кого на счетах 60 млн грн - не могут жить на 10 тыс грн. расходов может 50 тыс грн, а может и от 100 т грн вот и противоречие в Ваших расчетах - люди, у кого на счетах 60 млн грн - не могут жить на 10 тыс грн. расходов может 50 тыс грн, а может и от 100 т грн

Вот кстати да, решение математически в лоб данной задачи дает такой странный результат. Но он проливает свет на то почему богатые люди чувствуют себя бедными Вот кстати да, решение математически в лоб данной задачи дает такой странный результат. Но он проливает свет на то почему богатые люди чувствуют себя бедными kianushkolosov

Повідомлень: 83 З нами з: 22.01.19 Подякував: 2 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 22:35 най 10% річних для вдобства

60 млн * 0,1 = 6 млн

у вас поломаний калькулятор все в порядке с калькулятором, учитывается налог на депо и инфляция 9.5% (хотя по ощущениям многих больше) все в порядке с калькулятором, учитывается налог на депо и инфляция 9.5% (хотя по ощущениям многих больше) kianushkolosov

Повідомлень: 83 З нами з: 22.01.19 Подякував: 2 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 19 чер, 2021 23:28 kianushkolosov написав: най 10% річних для вдобства

60 млн * 0,1 = 6 млн

у вас поломаний калькулятор все в порядке с калькулятором, учитывается налог на депо и инфляция 9.5% (хотя по ощущениям многих больше) все в порядке с калькулятором, учитывается налог на депо и инфляция 9.5% (хотя по ощущениям многих больше)

а нічого, що з 2016 року ставки по депо в гривні було набагато вищі інфляції?

Чому брати тільки один рік і то кризовий?

Давай тоді брати 2008 і 2009 або 2014 і 2015 і робити на їх основі висновки.

Наразі дозхідність (реальна, не номінальна) багатьох фінансових іструментів біля нуля, якщо 1..2% в реальних грошах, вже О.К. Тоді тре рахувати так:

витрати 10 кгр, дохідність 1%, ну да 60 млн грн ще буде мало, бо їх під"їсть інфляція.

і 600 млн теж мало, бо інфляція не спить. А в 2019 реальний деподохіб був 10% річних, і що, буде усереднюватися? а нічого, що з 2016 року ставки по депо в гривні було набагато вищі інфляції?Чому брати тільки один рік і то кризовий?Давай тоді брати 2008 і 2009 або 2014 і 2015 і робити на їх основі висновки.Наразі дозхідність (реальна, не номінальна) багатьох фінансових іструментів біля нуля, якщо 1..2% в реальних грошах, вже О.К. Тоді тре рахувати так:витрати 10 кгр, дохідність 1%, ну да 60 млн грн ще буде мало, бо їх під"їсть інфляція.і 600 млн теж мало, бо інфляція не спить. А в 2019 реальний деподохіб був 10% річних, і що, буде усереднюватися? flyman

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