а нічого, що з 2016 року ставки по депо в гривні було набагато вищі інфляції?
Чому брати тільки один рік і то кризовий?
Давай тоді брати 2008 і 2009 або 2014 і 2015 (депозити під час зачистки БСУ давали від"ємний дохід) і робити на їх основі висновки (нема грошей - нема збитків).
Наразі дозхідність (реальна, не номінальна) багатьох фінансових іструментів біля нуля, якщо 1..2% в реальних грошах, вже О.К. Тоді тре рахувати так:
витрати 10 кгр, дохідність 1%, ну да 60 млн грн ще буде мало, бо їх під"їсть інфляція.
і 600 млн теж мало, бо інфляція не спить. А в 2019 реальний деподохіб був 10% річних, і що, буде усереднюватися?
І чому рахуєте тільки money а не wealth?
P.S. приклади доходності, без врахунку інфляції