най 10% річних для вдобства 60 млн * 0,1 = 6 млн у вас поломаний калькулятор
все в порядке с калькулятором, учитывается налог на депо и инфляция 9.5% (хотя по ощущениям многих больше)
а нічого, що з 2016 року ставки по депо в гривні було набагато вищі інфляції? Чому брати тільки один рік і то кризовий? Давай тоді брати 2008 і 2009 або 2014 і 2015 (депозити під час зачистки БСУ давали від"ємний дохід) і робити на їх основі висновки (нема грошей - нема збитків).
Наразі дозхідність (реальна, не номінальна) багатьох фінансових іструментів біля нуля, якщо 1..2% в реальних грошах, вже О.К. Тоді тре рахувати так: витрати 10 кгр, дохідність 1%, ну да 60 млн грн ще буде мало, бо їх під"їсть інфляція. і 600 млн теж мало, бо інфляція не спить. А в 2019 реальний деподохіб був 10% річних, і що, буде усереднюватися?