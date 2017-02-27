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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7854785578567857
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 23:28

  kianushkolosov написав:
най 10% річних для вдобства
60 млн * 0,1 = 6 млн
у вас поломаний калькулятор
все в порядке с калькулятором, учитывается налог на депо и инфляция 9.5% (хотя по ощущениям многих больше)

а нічого, що з 2016 року ставки по депо в гривні було набагато вищі інфляції?
Чому брати тільки один рік і то кризовий?
Давай тоді брати 2008 і 2009 або 2014 і 2015 (депозити під час зачистки БСУ давали від"ємний дохід) і робити на їх основі висновки (нема грошей - нема збитків).

Наразі дозхідність (реальна, не номінальна) багатьох фінансових іструментів біля нуля, якщо 1..2% в реальних грошах, вже О.К. Тоді тре рахувати так:
витрати 10 кгр, дохідність 1%, ну да 60 млн грн ще буде мало, бо їх під"їсть інфляція.
і 600 млн теж мало, бо інфляція не спить. А в 2019 реальний деподохіб був 10% річних, і що, буде усереднюватися?

І чому рахуєте тільки money а не wealth?

P.S. приклади доходності, без врахунку інфляції
https://fi202x.blogspot.com/2021/01/2015-2020.html
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/12.html
Востаннє редагувалось flyman в Суб 19 чер, 2021 23:46, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 23:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

і на сон грядучий, для ореста і Ко, що вірять в саму бідну економіку Європи та міцну гривню як ніколи.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 01:15

  kianushkolosov написав:Основная цель - иметь возможность жить с процентов, не откусывая от капитала.


Фикс-идея в чистом виде.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 01:17

  flyman написав:і на сон грядучий, для ореста і Ко, що вірять в саму бідну економіку Європи та міцну гривню як ніколи.


Какой быстрый, но понятный английский!
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 05:44

  flyman написав:і на сон грядучий, для ореста і Ко, що вірять в саму бідну економіку Європи та міцну гривню як ніколи.

Нічого кардинально нового в відео не прозвучало.
Ти його сам хоч подивися чи тільки перепостив?
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 06:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В субботу, 19 июня, цена газа на европейском хабе TTF достигла 13-летнего максимума - 29,575 евро/MWh.

Об этом написал глава украинской ГТС Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

"Стоимость газа на европейском хабе TTF достигла 13-летнего максимума. Рост почти в 6 раз с лета прошлого года", - написал он. https://www.facebook.com/mcfire76/posts ... 8864504081
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 07:56

  vitaliian написав:
В субботу, 19 июня, цена газа на европейском хабе TTF достигла 13-летнего максимума - 29,575 евро/MWh.

Об этом написал глава украинской ГТС Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

"Стоимость газа на европейском хабе TTF достигла 13-летнего максимума. Рост почти в 6 раз с лета прошлого года", - написал он. https://www.facebook.com/mcfire76/posts ... 8864504081

це може вплинути на ринок нерухомості?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 08:05

sergikkc007 причём тут недвижимость на валютной ветке? нафтогазу надо в 6 раз больше валюты для заполнения хранилищ. Кроме того стоимость газа сидит во многих ценниках, начиная от хлеба и кирпича.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 08:13

  vitaliian написав:sergikkc007 причём тут недвижимость на валютной ветке? нафтогазу надо в 6 раз больше валюты для заполнения хранилищ. Кроме того стоимость газа сидит во многих ценниках, начиная от хлеба и кирпича.

1.Зростання попиту на валюту (послаблення гривні, що привиде до зниження цін на нерухомість).
2. Ріст витрат пересічного на комуналь/хліб (зменшення попиту на ринку нерухомості).
sergikkc007
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