Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 чер, 2021 23:28
kianushkolosov написав:
най 10% річних для вдобства
60 млн * 0,1 = 6 млн у вас поломаний калькулятор
все в порядке с калькулятором, учитывается налог на депо и инфляция 9.5% (хотя по ощущениям многих больше)
а нічого, що з 2016 року ставки по депо в гривні було набагато вищі інфляції?
Чому брати тільки один рік і то кризовий?
Давай тоді брати 2008 і 2009 або 2014 і 2015 (депозити під час зачистки БСУ давали від"ємний дохід) і робити на їх основі висновки (нема грошей - нема збитків).
Наразі дозхідність (реальна, не номінальна) багатьох фінансових іструментів біля нуля, якщо 1..2% в реальних грошах, вже О.К. Тоді тре рахувати так:
витрати 10 кгр, дохідність 1%, ну да 60 млн грн ще буде мало, бо їх під"їсть інфляція.
і 600 млн теж мало, бо інфляція не спить. А в 2019 реальний деподохіб був 10% річних, і що, буде усереднюватися?
І чому рахуєте тільки money а не wealth?
P.S. приклади доходності, без врахунку інфляції
https://fi202x.blogspot.com/2021/01/2015-2020.html https://fi202x.blogspot.com/2020/06/12.html
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flyman
в Суб 19 чер, 2021 23:46, всього редагувалось 4 разів.
flyman
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Додано: Суб 19 чер, 2021 23:31
і на сон грядучий, для ореста і Ко, що вірять в саму бідну економіку Європи та міцну гривню як ніколи.
flyman
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Додано: Нед 20 чер, 2021 01:15
kianushkolosov написав:
Основная цель - иметь возможность жить с процентов, не откусывая от капитала.
Фикс-идея в чистом виде.
kluychkooleg
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Додано: Нед 20 чер, 2021 01:17
flyman написав:
і на сон грядучий, для ореста і Ко, що вірять в саму бідну економіку Європи та міцну гривню як ніколи.
Какой быстрый, но понятный английский!
kluychkooleg
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Додано: Нед 20 чер, 2021 05:44
flyman написав:
і на сон грядучий, для ореста і Ко, що вірять в саму бідну економіку Європи та міцну гривню як ніколи.
Нічого кардинально нового в відео не прозвучало.
Ти його сам хоч подивися чи тільки перепостив?
Ukrainian
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Додано: Нед 20 чер, 2021 06:27
В субботу, 19 июня, цена газа на европейском хабе TTF достигла 13-летнего максимума - 29,575 евро/MWh.
Об этом написал глава украинской ГТС Сергей Макогон на своей странице в Facebook.
"Стоимость газа на европейском хабе TTF достигла 13-летнего максимума. Рост почти в 6 раз с лета прошлого года", - написал он.
https://www.facebook.com/mcfire76/posts ... 8864504081
vitaliian
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Додано: Нед 20 чер, 2021 07:56
vitaliian написав:
В субботу, 19 июня, цена газа на европейском хабе TTF достигла 13-летнего максимума - 29,575 евро/MWh.
Об этом написал глава украинской ГТС Сергей Макогон на своей странице в Facebook.
"Стоимость газа на европейском хабе TTF достигла 13-летнего максимума. Рост почти в 6 раз с лета прошлого года", - написал он.
https://www.facebook.com/mcfire76/posts ... 8864504081
це може вплинути на ринок нерухомості?
sergikkc007
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Додано: Нед 20 чер, 2021 08:05
sergikkc007 причём тут недвижимость на валютной ветке? нафтогазу надо в 6 раз больше валюты для заполнения хранилищ. Кроме того стоимость газа сидит во многих ценниках, начиная от хлеба и кирпича.
vitaliian
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Додано: Нед 20 чер, 2021 08:13
vitaliian написав: sergikkc007
причём тут недвижимость на валютной ветке? нафтогазу надо в 6 раз больше валюты для заполнения хранилищ. Кроме того стоимость газа сидит во многих ценниках, начиная от хлеба и кирпича.
1.Зростання попиту на валюту (послаблення гривні, що привиде до зниження цін на нерухомість).
2. Ріст витрат пересічного на комуналь/хліб (зменшення попиту на ринку нерухомості).
sergikkc007
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Додано: Нед 20 чер, 2021 09:16
sergikkc007 написав:
1.Зростання попиту на валюту (послаблення гривні, що привиде до зниження цін на нерухомість).
2. Ріст витрат пересічного на комуналь/хліб (зменшення попиту на ринку нерухомості).
Да уж конечно- все вокруг будет дорожать, а вот недвижимость конечно дешеветь. Когда идёт Всемирная инфляция, то дорожает абсолютно все, забудет уже эти мантры про обвал цен на недвижимость
Елена8
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