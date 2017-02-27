RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7855785678577858
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:20

Якось непоміченою пройшла ця інформація

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

12:30 EUR Программа LTRO ЕЦБ 109,8B 330,5B

Як на мене Євро поверне своє!

...

ВО

Хай щастить!


Вітаюсь совсіма.

Банки Європи втричі швидше повертають "вертольотні" гроші, чім очікувалось !

Як це відібʼється на курсі доляр-євро коли осяде порох ФОМКівського ля-ля (слухів) і ніякої дії (фактів) по відношенню до інфляції???

Ваші думки колеги.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Нед 20 чер, 2021 09:21, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1668
З нами з: 16.10.08
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2260 раз.
 
Профіль
2
2
10
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:21

  sergikkc007 написав:
  vitaliian написав:sergikkc007 причём тут недвижимость на валютной ветке? нафтогазу надо в 6 раз больше валюты для заполнения хранилищ. Кроме того стоимость газа сидит во многих ценниках, начиная от хлеба и кирпича.

1.Зростання попиту на валюту (послаблення гривні, що привиде до зниження цін на нерухомість).
2. Ріст витрат пересічного на комуналь/хліб (зменшення попиту на ринку нерухомості).

эти 2 пп взаимоисключающие, откуда возьмется рост спроса на валюту при такой инфляции и безработице? Если бы не нбу курс был бы 26,50.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7523
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1400 раз.
Подякували: 2008 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:41

  vitaliian написав:
  sergikkc007 написав:
  vitaliian написав:sergikkc007 причём тут недвижимость на валютной ветке? нафтогазу надо в 6 раз больше валюты для заполнения хранилищ. Кроме того стоимость газа сидит во многих ценниках, начиная от хлеба и кирпича.

1.Зростання попиту на валюту (послаблення гривні, що привиде до зниження цін на нерухомість).
2. Ріст витрат пересічного на комуналь/хліб (зменшення попиту на ринку нерухомості).

эти 2 пп взаимоисключающие, откуда возьмется рост спроса на валюту при такой инфляции и безработице? Если бы не нбу курс был бы 26,50.


Ви самі дали відповідь на це запитання згадавши, що нафтогазу потрібно буде в 6 разів більше валюти на придбання газу (річні об'єми придбання близько 14 млрд.м.куб.).
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 102
З нами з: 21.04.20
Подякував: 115 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergikkc007 написав:Ви самі дали відповідь на це запитання згадавши, що нафтогазу потрібно буде в 6 разів більше валюти на придбання газу (річні об'єми придбання близько 14 млрд.м.куб.).
не преувеличивайте, нафтогаз это далеко не весь рынок и даже не его половина.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7523
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1400 раз.
Подякували: 2008 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:06

  Ukrainian написав:
  flyman написав:і на сон грядучий, для ореста і Ко, що вірять в саму бідну економіку Європи та міцну гривню як ніколи.

Нічого кардинально нового в відео не прозвучало.
Ти його сам хоч подивися чи тільки перепостив?

На чому базується віра в сильну гривню?
(я ще можу розуміти на 1..2 місяці вперед "тверду віру"), але читаючи ореста і гривнепатріотів складається враження, що ми вже тут вибудували "другу Францію" (с).

з.і.
Якщо в тебе поганий день, перечитай історію України, і ти зрозумієш, що не все так погано.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25066
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1255 раз.
Подякували: 1927 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:08

  Елена8 написав:
  sergikkc007 написав:1.Зростання попиту на валюту (послаблення гривні, що привиде до зниження цін на нерухомість).
2. Ріст витрат пересічного на комуналь/хліб (зменшення попиту на ринку нерухомості).

Да уж конечно- все вокруг будет дорожать, а вот недвижимость конечно дешеветь. Когда идёт Всемирная инфляция, то дорожает абсолютно все, забудет уже эти мантры про обвал цен на недвижимость

Паралельно іде два процеси: дефляція від технологій, та інфляція від друкування грошей.
Тому одне щось може дорожчати а інше дешевшати, плюс спекулятивні памп-енд-дамп.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25066
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1255 раз.
Подякували: 1927 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:08

  s0v7a написав:
  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

12:30 EUR Программа LTRO ЕЦБ 109,8B 330,5B

Як на мене Євро поверне своє!

...

ВО

Хай щастить!


Вітаюсь совсіма.

Банки Європи втричі швидше повертають "вертольотні" гроші, чім очікувалось !

Як це відібʼється на курсі доляр-євро коли осяде порох ФОМКівського ля-ля (слухів) і ніякої дії (фактів) по відношенню до інфляції???

Ваші думки колеги.

ВО

Хай щастить!


Попри те, що експерт з мене рівня чайника не дуже гарної якості, дозволю собі висловити думку...Америка зацікавлена в підтримці своєї економіки тому розкидає "вертольотні" гроші, але разом з тим, для Америки важливе питання "продажі слонів", ці продажі можуть впасти коли інфляція розгуляється. І ФОМКівське ля-ля- це перший крок на шляху до підвищення облікової ставки.
sergikkc007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 102
З нами з: 21.04.20
Подякував: 115 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7855785678577858
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2617, 2618, 2619
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26188 3598683
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 чер, 2021 09:25
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 752, 753, 754
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7538 1821098
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 чер, 2021 09:24
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 93, 94, 95
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
942 238148
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 21:29
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron