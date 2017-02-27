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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 чер, 2021 09:20
s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.
12:30 EUR Программа LTRO ЕЦБ 109,8B 330,5B
Як на мене Євро поверне своє!
...
ВО
Хай щастить!
Вітаюсь совсіма.
Банки Європи втричі швидше повертають "вертольотні" гроші, чім очікувалось !
Як це відібʼється на курсі доляр-євро коли осяде порох ФОМКівського ля-ля (слухів) і ніякої дії (фактів) по відношенню до інфляції???
Ваші думки колеги.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a
в Нед 20 чер, 2021 09:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 09:21
sergikkc007 написав: vitaliian написав:sergikkc007
причём тут недвижимость на валютной ветке? нафтогазу надо в 6 раз больше валюты для заполнения хранилищ. Кроме того стоимость газа сидит во многих ценниках, начиная от хлеба и кирпича.
1.Зростання попиту на валюту (послаблення гривні, що привиде до зниження цін на нерухомість).
2. Ріст витрат пересічного на комуналь/хліб (зменшення попиту на ринку нерухомості).
эти 2 пп взаимоисключающие, откуда возьмется рост спроса на валюту при такой инфляции и безработице? Если бы не нбу курс был бы 26,50.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 09:41
vitaliian написав: sergikkc007 написав: vitaliian написав:sergikkc007
причём тут недвижимость на валютной ветке? нафтогазу надо в 6 раз больше валюты для заполнения хранилищ. Кроме того стоимость газа сидит во многих ценниках, начиная от хлеба и кирпича.
1.Зростання попиту на валюту (послаблення гривні, що привиде до зниження цін на нерухомість).
2. Ріст витрат пересічного на комуналь/хліб (зменшення попиту на ринку нерухомості).
эти 2 пп взаимоисключающие, откуда возьмется рост спроса на валюту при такой инфляции и безработице? Если бы не нбу курс был бы 26,50.
Ви самі дали відповідь на це запитання згадавши, що нафтогазу потрібно буде в 6 разів більше валюти на придбання газу (річні об'єми придбання близько 14 млрд.м.куб.).
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Додано: Нед 20 чер, 2021 09:43
sergikkc007 написав:
Ви самі дали відповідь на це запитання згадавши, що нафтогазу потрібно буде в 6 разів більше валюти на придбання газу (річні об'єми придбання близько 14 млрд.м.куб.).
не преувеличивайте, нафтогаз это далеко не весь рынок и даже не его половина.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 10:06
Ukrainian написав: flyman написав:
і на сон грядучий, для ореста і Ко, що вірять в саму бідну економіку Європи та міцну гривню як ніколи.
Нічого кардинально нового в відео не прозвучало.
Ти його сам хоч подивися чи тільки перепостив?
На чому базується віра в сильну гривню?
(я ще можу розуміти на 1..2 місяці вперед "тверду віру"), але читаючи ореста і гривнепатріотів складається враження, що ми вже тут вибудували "другу Францію" (с).
з.і.
Якщо в тебе поганий день, перечитай історію України, і ти зрозумієш, що не все так погано.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 10:08
Елена8 написав: sergikkc007 написав:
1.Зростання попиту на валюту (послаблення гривні, що привиде до зниження цін на нерухомість).
2. Ріст витрат пересічного на комуналь/хліб (зменшення попиту на ринку нерухомості).
Да уж конечно- все вокруг будет дорожать, а вот недвижимость конечно дешеветь. Когда идёт Всемирная инфляция, то дорожает абсолютно все, забудет уже эти мантры про обвал цен на недвижимость
Паралельно іде два процеси: дефляція від технологій, та інфляція від друкування грошей.
Тому одне щось може дорожчати а інше дешевшати, плюс спекулятивні памп-енд-дамп.
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