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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 чер, 2021 09:20
s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.
12:30 EUR Программа LTRO ЕЦБ 109,8B 330,5B
Як на мене Євро поверне своє!
...
ВО
Хай щастить!
Вітаюсь совсіма.
Банки Європи втричі швидше повертають "вертольотні" гроші, чім очікувалось !
Як це відібʼється на курсі доляр-євро коли осяде порох ФОМКівського ля-ля (слухів) і ніякої дії (фактів) по відношенню до інфляції???
Ваші думки колеги.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a
в Нед 20 чер, 2021 09:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 09:21
sergikkc007 написав: vitaliian написав:sergikkc007
причём тут недвижимость на валютной ветке? нафтогазу надо в 6 раз больше валюты для заполнения хранилищ. Кроме того стоимость газа сидит во многих ценниках, начиная от хлеба и кирпича.
1.Зростання попиту на валюту (послаблення гривні, що привиде до зниження цін на нерухомість).
2. Ріст витрат пересічного на комуналь/хліб (зменшення попиту на ринку нерухомості).
эти 2 пп взаимоисключающие, откуда возьмется рост спроса на валюту при такой инфляции и безработице? Если бы не нбу курс был бы 26,50.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 09:41
vitaliian написав: sergikkc007 написав: vitaliian написав:sergikkc007
причём тут недвижимость на валютной ветке? нафтогазу надо в 6 раз больше валюты для заполнения хранилищ. Кроме того стоимость газа сидит во многих ценниках, начиная от хлеба и кирпича.
1.Зростання попиту на валюту (послаблення гривні, що привиде до зниження цін на нерухомість).
2. Ріст витрат пересічного на комуналь/хліб (зменшення попиту на ринку нерухомості).
эти 2 пп взаимоисключающие, откуда возьмется рост спроса на валюту при такой инфляции и безработице? Если бы не нбу курс был бы 26,50.
Ви самі дали відповідь на це запитання згадавши, що нафтогазу потрібно буде в 6 разів більше валюти на придбання газу (річні об'єми придбання близько 14 млрд.м.куб.).
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Додано: Нед 20 чер, 2021 09:43
sergikkc007 написав:
Ви самі дали відповідь на це запитання згадавши, що нафтогазу потрібно буде в 6 разів більше валюти на придбання газу (річні об'єми придбання близько 14 млрд.м.куб.).
не преувеличивайте, нафтогаз это далеко не весь рынок и даже не его половина.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 10:06
Ukrainian написав: flyman написав:
і на сон грядучий, для ореста і Ко, що вірять в саму бідну економіку Європи та міцну гривню як ніколи.
Нічого кардинально нового в відео не прозвучало.
Ти його сам хоч подивися чи тільки перепостив?
На чому базується віра в сильну гривню?
(я ще можу розуміти на 1..2 місяці вперед "тверду віру"), але читаючи ореста і гривнепатріотів складається враження, що ми вже тут вибудували "другу Францію" (с).
з.і.
Якщо в тебе поганий день, перечитай історію України, і ти зрозумієш, що не все так погано.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 10:08
Елена8 написав: sergikkc007 написав:
1.Зростання попиту на валюту (послаблення гривні, що привиде до зниження цін на нерухомість).
2. Ріст витрат пересічного на комуналь/хліб (зменшення попиту на ринку нерухомості).
Да уж конечно- все вокруг будет дорожать, а вот недвижимость конечно дешеветь. Когда идёт Всемирная инфляция, то дорожает абсолютно все, забудет уже эти мантры про обвал цен на недвижимость
Паралельно іде два процеси: дефляція від технологій, та інфляція від друкування грошей.
Тому одне щось може дорожчати а інше дешевшати, плюс спекулятивні памп-енд-дамп.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 10:35
sergikkc007 написав: vitaliian написав:sergikkc007
причём тут недвижимость на валютной ветке? нафтогазу надо в 6 раз больше валюты для заполнения хранилищ. Кроме того стоимость газа сидит во многих ценниках, начиная от хлеба и кирпича.
1.Зростання попиту на валюту (послаблення гривні, що привиде до зниження цін на нерухомість).
2. Ріст витрат пересічного на комуналь/хліб (зменшення попиту на ринку нерухомості).
на рынке недвижимости давно нет никакого спроса)))
спрос создают риэлтерские компании и те идиоты, которые покупают 5ю-10ю-15ю квартиру верят в то, что они инвестируют в вечность
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Додано: Нед 20 чер, 2021 11:12
prodigy написав: sergikkc007 написав: vitaliian написав:sergikkc007
причём тут недвижимость на валютной ветке? нафтогазу надо в 6 раз больше валюты для заполнения хранилищ. Кроме того стоимость газа сидит во многих ценниках, начиная от хлеба и кирпича.
1.Зростання попиту на валюту (послаблення гривні, що привиде до зниження цін на нерухомість).
2. Ріст витрат пересічного на комуналь/хліб (зменшення попиту на ринку нерухомості).
на рынке недвижимости давно нет никакого спроса)))
спрос создают риэлтерские компании и те идиоты, которые покупают 5ю-10ю-15ю квартиру верят в то, что они инвестируют в вечность
А що, колись був попит?
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Додано: Нед 20 чер, 2021 11:57
что то интерес к нахомячиванию никомуненужного пропал у меня.
Меня настораживает экспотенциальный рост денежной массы доллара 2008 года по 2021 включительно. Печатный станок не останавливают. Наливают всем жаждущим и не очень. Хотят запустить экономику таким образом, но только надувают пузыри биткоина, другого цифробезоборазия (криптокотиков, криптократин и т.д. и т.п.) а также рост биржевых индексов и стоимости акций, которые в ту зе муун устремились.
Евро, после его обвала с кросскурса почти в 1,6 к никомуненужного падало и долго держалось на уровне 1,08 к никомуненужному перестал меня интересовать. Все то догадываются, что евро по идее должно дорожать к баксу, но если все знают это, то этого не будет. Рынок ведь идёт против ожидания большинства, не так ли?
Таким образом ничего не остаётся делать как полюбить гривну.
Юань? Биткоин? Брианский фунт? Швейцарский франк? Польский злотый? Чешская крона? Но их же как и где покупать? Маржа конская, имхо.
Акции и биткоин зашкаливают сейчас.
Куда податься с гривной? На депо? В золото?
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