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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 78567857785878597860>
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:20

Якось непоміченою пройшла ця інформація

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

12:30 EUR Программа LTRO ЕЦБ 109,8B 330,5B

Як на мене Євро поверне своє!

...

ВО

Хай щастить!


Вітаюсь совсіма.

Банки Європи втричі швидше повертають "вертольотні" гроші, чім очікувалось !

Як це відібʼється на курсі доляр-євро коли осяде порох ФОМКівського ля-ля (слухів) і ніякої дії (фактів) по відношенню до інфляції???

Ваші думки колеги.

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Нед 20 чер, 2021 09:21, всього редагувалось 1 раз.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:21

  sergikkc007 написав:
  vitaliian написав:sergikkc007 причём тут недвижимость на валютной ветке? нафтогазу надо в 6 раз больше валюты для заполнения хранилищ. Кроме того стоимость газа сидит во многих ценниках, начиная от хлеба и кирпича.

1.Зростання попиту на валюту (послаблення гривні, що привиде до зниження цін на нерухомість).
2. Ріст витрат пересічного на комуналь/хліб (зменшення попиту на ринку нерухомості).

эти 2 пп взаимоисключающие, откуда возьмется рост спроса на валюту при такой инфляции и безработице? Если бы не нбу курс был бы 26,50.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:41

  vitaliian написав:
  sergikkc007 написав:
  vitaliian написав:sergikkc007 причём тут недвижимость на валютной ветке? нафтогазу надо в 6 раз больше валюты для заполнения хранилищ. Кроме того стоимость газа сидит во многих ценниках, начиная от хлеба и кирпича.

1.Зростання попиту на валюту (послаблення гривні, що привиде до зниження цін на нерухомість).
2. Ріст витрат пересічного на комуналь/хліб (зменшення попиту на ринку нерухомості).

эти 2 пп взаимоисключающие, откуда возьмется рост спроса на валюту при такой инфляции и безработице? Если бы не нбу курс был бы 26,50.


Ви самі дали відповідь на це запитання згадавши, що нафтогазу потрібно буде в 6 разів більше валюти на придбання газу (річні об'єми придбання близько 14 млрд.м.куб.).
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 09:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergikkc007 написав:Ви самі дали відповідь на це запитання згадавши, що нафтогазу потрібно буде в 6 разів більше валюти на придбання газу (річні об'єми придбання близько 14 млрд.м.куб.).
не преувеличивайте, нафтогаз это далеко не весь рынок и даже не его половина.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:06

  Ukrainian написав:
  flyman написав:і на сон грядучий, для ореста і Ко, що вірять в саму бідну економіку Європи та міцну гривню як ніколи.

Нічого кардинально нового в відео не прозвучало.
Ти його сам хоч подивися чи тільки перепостив?

На чому базується віра в сильну гривню?
(я ще можу розуміти на 1..2 місяці вперед "тверду віру"), але читаючи ореста і гривнепатріотів складається враження, що ми вже тут вибудували "другу Францію" (с).

з.і.
Якщо в тебе поганий день, перечитай історію України, і ти зрозумієш, що не все так погано.
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:08

  Елена8 написав:
  sergikkc007 написав:1.Зростання попиту на валюту (послаблення гривні, що привиде до зниження цін на нерухомість).
2. Ріст витрат пересічного на комуналь/хліб (зменшення попиту на ринку нерухомості).

Да уж конечно- все вокруг будет дорожать, а вот недвижимость конечно дешеветь. Когда идёт Всемирная инфляция, то дорожает абсолютно все, забудет уже эти мантры про обвал цен на недвижимость

Паралельно іде два процеси: дефляція від технологій, та інфляція від друкування грошей.
Тому одне щось може дорожчати а інше дешевшати, плюс спекулятивні памп-енд-дамп.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:08

  s0v7a написав:
  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

12:30 EUR Программа LTRO ЕЦБ 109,8B 330,5B

Як на мене Євро поверне своє!

...

ВО

Хай щастить!


Вітаюсь совсіма.

Банки Європи втричі швидше повертають "вертольотні" гроші, чім очікувалось !

Як це відібʼється на курсі доляр-євро коли осяде порох ФОМКівського ля-ля (слухів) і ніякої дії (фактів) по відношенню до інфляції???

Ваші думки колеги.

ВО

Хай щастить!


Попри те, що експерт з мене рівня чайника не дуже гарної якості, дозволю собі висловити думку...Америка зацікавлена в підтримці своєї економіки тому розкидає "вертольотні" гроші, але разом з тим, для Америки важливе питання "продажі слонів", ці продажі можуть впасти коли інфляція розгуляється. І ФОМКівське ля-ля- це перший крок на шляху до підвищення облікової ставки.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 10:35

  sergikkc007 написав:
  vitaliian написав:sergikkc007 причём тут недвижимость на валютной ветке? нафтогазу надо в 6 раз больше валюты для заполнения хранилищ. Кроме того стоимость газа сидит во многих ценниках, начиная от хлеба и кирпича.

1.Зростання попиту на валюту (послаблення гривні, що привиде до зниження цін на нерухомість).
2. Ріст витрат пересічного на комуналь/хліб (зменшення попиту на ринку нерухомості).



на рынке недвижимости давно нет никакого спроса)))
спрос создают риэлтерские компании и те идиоты, которые покупают 5ю-10ю-15ю квартиру верят в то, что они инвестируют в вечность
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 11:12

  prodigy написав:
  sergikkc007 написав:
  vitaliian написав:sergikkc007 причём тут недвижимость на валютной ветке? нафтогазу надо в 6 раз больше валюты для заполнения хранилищ. Кроме того стоимость газа сидит во многих ценниках, начиная от хлеба и кирпича.

1.Зростання попиту на валюту (послаблення гривні, що привиде до зниження цін на нерухомість).
2. Ріст витрат пересічного на комуналь/хліб (зменшення попиту на ринку нерухомості).



на рынке недвижимости давно нет никакого спроса)))
спрос создают риэлтерские компании и те идиоты, которые покупают 5ю-10ю-15ю квартиру верят в то, что они инвестируют в вечность


А що, колись був попит?
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 11:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

что то интерес к нахомячиванию никомуненужного пропал у меня.
Меня настораживает экспотенциальный рост денежной массы доллара 2008 года по 2021 включительно. Печатный станок не останавливают. Наливают всем жаждущим и не очень. Хотят запустить экономику таким образом, но только надувают пузыри биткоина, другого цифробезоборазия (криптокотиков, криптократин и т.д. и т.п.) а также рост биржевых индексов и стоимости акций, которые в ту зе муун устремились.
Евро, после его обвала с кросскурса почти в 1,6 к никомуненужного падало и долго держалось на уровне 1,08 к никомуненужному перестал меня интересовать. Все то догадываются, что евро по идее должно дорожать к баксу, но если все знают это, то этого не будет. Рынок ведь идёт против ожидания большинства, не так ли?
Таким образом ничего не остаётся делать как полюбить гривну.
Юань? Биткоин? Брианский фунт? Швейцарский франк? Польский злотый? Чешская крона? Но их же как и где покупать? Маржа конская, имхо.
Акции и биткоин зашкаливают сейчас.
Куда податься с гривной? На депо? В золото?
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