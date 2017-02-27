Yuri_61 написав:что то интерес к нахомячиванию никомуненужного пропал у меня. Меня настораживает экспотенциальный рост денежной массы доллара 2008 года по 2021 включительно. Печатный станок не останавливают. Наливают всем жаждущим и не очень. Хотят запустить экономику таким образом, но только надувают пузыри биткоина, другого цифробезоборазия (криптокотиков, криптократин и т.д. и т.п.) а также рост биржевых индексов и стоимости акций, которые в ту зе муун устремились. Евро, после его обвала с кросскурса почти в 1,6 к никомуненужного падало и долго держалось на уровне 1,08 к никомуненужному перестал меня интересовать. Все то догадываются, что евро по идее должно дорожать к баксу, но если все знают это, то этого не будет. Рынок ведь идёт против ожидания большинства, не так ли? Таким образом ничего не остаётся делать как полюбить гривну. Юань? Биткоин? Брианский фунт? Швейцарский франк? Польский злотый? Чешская крона? Но их же как и где покупать? Маржа конская, имхо. Акции и биткоин зашкаливают сейчас. Куда податься с гривной? На депо? В золото?
а от в мене появився інтерес відкупити євро продане в квітні
sergikkc007 написав:Ви самі дали відповідь на це запитання згадавши, що нафтогазу потрібно буде в 6 разів більше валюти на придбання газу (річні об'єми придбання близько 14 млрд.м.куб.).
не преувеличивайте, нафтогаз это далеко не весь рынок и даже не его половина.
5 лярдів, а можливо і більше треба. Хіба перейдемо на буржуйки. Я до речі задумався над альтернативами. Бо не здивуюсь як газу просто не стане в трубі з платоспроможністю та і з платіжною дисципліною пересічних.
vitaliian написав:предложите администрации деньги за плюсики. Кому не хватает плюсиков отличный способ ими удовлитвориться.
О можна по курсу на сайті купляти-продавати. Або зразу ордени-медалі.
Ой+ написав:5 лярдів, а можливо і більше треба. Хіба перейдемо на буржуйки. Я до речі задумався над альтернативами. Бо не здивуюсь як газу просто не стане в трубі з платоспроможністю та і з платіжною дисципліною пересічних.
Украина - слишком большой рынок газа, рф готова потерять наш транзит но не наши объёмы потребления. Предложения будут не переживайте, жрать все хотят.