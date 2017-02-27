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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7857785878597860>
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 12:04

  Yuri_61 написав:что то интерес к нахомячиванию никомуненужного пропал у меня.
Меня настораживает экспотенциальный рост денежной массы доллара 2008 года по 2021 включительно. Печатный станок не останавливают. Наливают всем жаждущим и не очень. Хотят запустить экономику таким образом, но только надувают пузыри биткоина, другого цифробезоборазия (криптокотиков, криптократин и т.д. и т.п.) а также рост биржевых индексов и стоимости акций, которые в ту зе муун устремились.
Евро, после его обвала с кросскурса почти в 1,6 к никомуненужного падало и долго держалось на уровне 1,08 к никомуненужному перестал меня интересовать. Все то догадываются, что евро по идее должно дорожать к баксу, но если все знают это, то этого не будет. Рынок ведь идёт против ожидания большинства, не так ли?
Таким образом ничего не остаётся делать как полюбить гривну.
Юань? Биткоин? Брианский фунт? Швейцарский франк? Польский злотый? Чешская крона? Но их же как и где покупать? Маржа конская, имхо.
Акции и биткоин зашкаливают сейчас.
Куда податься с гривной? На депо? В золото?

а от в мене появився інтерес відкупити євро продане в квітні
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 12:06

Yuri_61
Меня настораживает экспотенциальный рост денежной массы доллара 2008 года по 2021 включительно

если на этом ваши фобии заканчиваются, то вы, в принципе, счастливый человек :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 12:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:Куда податься с гривной? На депо? В золото?
в атб
  Yuri_61 написав:Меня настораживает экспотенциальный рост денежной массы доллара 2008 года по 2021 включительно

мы к этому каким боком? Нас что завалили кредитами или инвестициями, или может банки раздают всем доллары под 0,5%? Разделяйте ваши фобии и реальность.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 чер, 2021 12:15, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 12:11

  vitaliian написав:
  Yuri_61 написав:Куда податься с гривной? На депо? В золото?
в атб

до речі, тре поповнити стратегічні запаси їдла...
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 12:15

vitaliian
мы к этому каким боком? Нас что завалили кредитами или инвестициями, или может банки раздают всем доллары под 0,5%?

полагаю человек боится, что скоро лишние напечатанные доллары начнут утилизировать и всенепременно на нашей территории. Зачем покупать то, что можно будет взять нашару ещё при этом и помочь экологии :lol: :lol: :lol:
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flyman
не время для откупа, евро в окт/нояб будет 1,17
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 12:32

  vitaliian написав:
  sergikkc007 написав:Ви самі дали відповідь на це запитання згадавши, що нафтогазу потрібно буде в 6 разів більше валюти на придбання газу (річні об'єми придбання близько 14 млрд.м.куб.).
не преувеличивайте, нафтогаз это далеко не весь рынок и даже не его половина.


5 лярдів, а можливо і більше треба. Хіба перейдемо на буржуйки. Я до речі задумався над альтернативами. Бо не здивуюсь як газу просто не стане в трубі з платоспроможністю та і з платіжною дисципліною пересічних.

  vitaliian написав:предложите администрации деньги за плюсики. Кому не хватает плюсиков отличный способ ими удовлитвориться.


О можна по курсу на сайті купляти-продавати. Або зразу ордени-медалі.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 12:42

  prodigy написав:не время для откупа, евро в окт/нояб будет 1,17


а яка Ваша думка по долару в осінньо-зимовий період?
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 12:45

  Ой+ написав:5 лярдів, а можливо і більше треба. Хіба перейдемо на буржуйки. Я до речі задумався над альтернативами. Бо не здивуюсь як газу просто не стане в трубі з платоспроможністю та і з платіжною дисципліною пересічних.
Украина - слишком большой рынок газа, рф готова потерять наш транзит но не наши объёмы потребления. Предложения будут не переживайте, жрать все хотят.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 12:52

на 2 миллиарда больше

Банковская система в этом году по состоянию на 01.04.2021 получила доход на комиссиях почти на 2 миллиарда больше, чем за аналогичный период 2020.



В комиссионный доход от РКО входят комиссии за обслуживание карточек, смс банкинг, переводы и снятие наличных.

По состоянию на 01.04.2021 года:

Чистый комиссионный доход банковской системы составил 12 418 млн грн.
Чистый комиссионный доход банковской системы от РКО - 10338 млн грн.
Для сравнения на 01.04.2020 года:

Чистый комиссионный доход банковской системы составил 10 790 млн грн.
Чистый комиссионный доход банковской системы от РКО - 8957 млн ​​грн.
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