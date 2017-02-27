что то интерес к нахомячиванию никомуненужного пропал у меня.Меня настораживает экспотенциальный рост денежной массы доллара 2008 года по 2021 включительно. Печатный станок не останавливают. Наливают всем жаждущим и не очень. Хотят запустить экономику таким образом, но только надувают пузыри биткоина, другого цифробезоборазия (криптокотиков, криптократин и т.д. и т.п.) а также рост биржевых индексов и стоимости акций, которые в ту зе муун устремились.Евро, после его обвала с кросскурса почти в 1,6 к никомуненужного падало и долго держалось на уровне 1,08 к никомуненужному перестал меня интересовать. Все то догадываются, что евро по идее должно дорожать к баксу, но если все знают это, то этого не будет. Рынок ведь идёт против ожидания большинства, не так ли?Таким образом ничего не остаётся делать как полюбить гривну.Юань? Биткоин? Брианский фунт? Швейцарский франк? Польский злотый? Чешская крона? Но их же как и где покупать? Маржа конская, имхо.Акции и биткоин зашкаливают сейчас.Куда податься с гривной? На депо? В золото?