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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7857785878597860
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 13:10

  prodigy написав:flyman
не время для откупа, евро в окт/нояб будет 1,17

в мене плюс намальовується, при чому продавав по нагальній потребі, бо тре була жива гривня, а зараз можна невеликий профіт фіксанути.

А осінню може бути 1.17 до долара, але 35 до гривні.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 13:17

  sergikkc007 написав:
  prodigy написав:не время для откупа, евро в окт/нояб будет 1,17


а яка Ваша думка по долару в осінньо-зимовий період?


співпадає з думкою шановного ОРЕСТА
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 13:20

  flyman написав:
  prodigy написав:flyman
не время для откупа, евро в окт/нояб будет 1,17

в мене плюс намальовується, при чому продавав по нагальній потребі, бо тре була жива гривня, а зараз можна невеликий профіт фіксанути.

А осінню може бути 1.17 до долара, але 35 до гривні.


тобто гривня па 30)))

вважаю цього не станется


п.с. а нафіга це євро?
prodigy
 
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