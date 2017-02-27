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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 чер, 2021 13:10
prodigy написав:flyman
не время для откупа, евро в окт/нояб будет 1,17
в мене плюс намальовується, при чому продавав по нагальній потребі, бо тре була жива гривня, а зараз можна невеликий профіт фіксанути.
А осінню може бути 1.17 до долара, але 35 до гривні.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 13:17
sergikkc007 написав: prodigy написав:
не время для откупа, евро в окт/нояб будет 1,17
а яка Ваша думка по долару в осінньо-зимовий період?
співпадає з думкою шановного ОРЕСТА
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Додано: Нед 20 чер, 2021 13:20
flyman написав: prodigy написав:flyman
не время для откупа, евро в окт/нояб будет 1,17
в мене плюс намальовується, при чому продавав по нагальній потребі, бо тре була жива гривня, а зараз можна невеликий профіт фіксанути.
А осінню може бути 1.17 до долара, але 35 до гривні.
тобто гривня па 30)))
вважаю цього не станется
п.с. а нафіга це євро?
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