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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 чер, 2021 13:10
prodigy написав:flyman
не время для откупа, евро в окт/нояб будет 1,17
в мене плюс намальовується, при чому продавав по нагальній потребі, бо тре була жива гривня, а зараз можна невеликий профіт фіксанути.
А осінню може бути 1.17 до долара, але 35 до гривні.
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Додано: Нед 20 чер, 2021 13:17
sergikkc007 написав: prodigy написав:
не время для откупа, евро в окт/нояб будет 1,17
а яка Ваша думка по долару в осінньо-зимовий період?
співпадає з думкою шановного ОРЕСТА
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Додано: Нед 20 чер, 2021 13:20
flyman написав: prodigy написав:flyman
не время для откупа, евро в окт/нояб будет 1,17
в мене плюс намальовується, при чому продавав по нагальній потребі, бо тре була жива гривня, а зараз можна невеликий профіт фіксанути.
А осінню може бути 1.17 до долара, але 35 до гривні.
тобто гривня па 30)))
вважаю цього не станется
п.с. а нафіга це євро?
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Додано: Нед 20 чер, 2021 13:30
prodigy написав: sergikkc007 написав: prodigy написав:
не время для откупа, евро в окт/нояб будет 1,17
а яка Ваша думка по долару в осінньо-зимовий період?
співпадає з думкою шановного ОРЕСТА
Если не сложно, напомните пожалуйста точку зрения уважаемого ОРЕСТА по долару в осенне-зимней период. Спасибо
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Додано: Нед 20 чер, 2021 13:37
prodigy написав: flyman написав: prodigy написав:flyman
не время для откупа, евро в окт/нояб будет 1,17
в мене плюс намальовується, при чому продавав по нагальній потребі, бо тре була жива гривня, а зараз можна невеликий профіт фіксанути.
А осінню може бути 1.17 до долара, але 35 до гривні.
тобто гривня па 30)))
вважаю цього не станется
п.с. а нафіга це євро?
не в Москву їздити ж, правда?
чи хто в нас тепер основний торгівельний партнер?
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Додано: Нед 20 чер, 2021 13:40
Ой+ написав:
5 лярдів
vitaliian написав: sergikkc007 написав:
Ви самі дали відповідь на це запитання згадавши, що нафтогазу потрібно буде в 6 разів більше валюти на придбання газу (річні об'єми придбання близько 14 млрд.м.куб.).
не преувеличивайте, нафтогаз это далеко не весь рынок и даже не его половина.
, а можливо і більше треба. Хіба перейдемо на буржуйки. Я до речі задумався над альтернативами. Бо не здивуюсь як газу просто не стане в трубі з платоспроможністю та і з платіжною дисципліною пересічних.
5 ярдов - это оценочная граница ближе к максимальной на основе текущих безбашенных цен. по факту будет меньше. паника спадет, и цена на газ снизится. доля газа не так велика в структуре импорта.
газа в трубе не будет только в случае демонстративного отключения транзита со стороны РФ. экономических причин нет. и то, это больше пугалки, не смогут они без ГТС, тем более в ближайшие годы.
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