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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7857785878597860
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 13:10

  prodigy написав:flyman
не время для откупа, евро в окт/нояб будет 1,17

в мене плюс намальовується, при чому продавав по нагальній потребі, бо тре була жива гривня, а зараз можна невеликий профіт фіксанути.

А осінню може бути 1.17 до долара, але 35 до гривні.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 13:17

  sergikkc007 написав:
  prodigy написав:не время для откупа, евро в окт/нояб будет 1,17


а яка Ваша думка по долару в осінньо-зимовий період?


співпадає з думкою шановного ОРЕСТА
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 13:20

  flyman написав:
  prodigy написав:flyman
не время для откупа, евро в окт/нояб будет 1,17

в мене плюс намальовується, при чому продавав по нагальній потребі, бо тре була жива гривня, а зараз можна невеликий профіт фіксанути.

А осінню може бути 1.17 до долара, але 35 до гривні.


тобто гривня па 30)))

вважаю цього не станется


п.с. а нафіга це євро?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 13:30

  prodigy написав:
  sergikkc007 написав:
  prodigy написав:не время для откупа, евро в окт/нояб будет 1,17


а яка Ваша думка по долару в осінньо-зимовий період?


співпадає з думкою шановного ОРЕСТА

Если не сложно, напомните пожалуйста точку зрения уважаемого ОРЕСТА по долару в осенне-зимней период. Спасибо
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 13:37

  prodigy написав:
  flyman написав:
  prodigy написав:flyman
не время для откупа, евро в окт/нояб будет 1,17

в мене плюс намальовується, при чому продавав по нагальній потребі, бо тре була жива гривня, а зараз можна невеликий профіт фіксанути.

А осінню може бути 1.17 до долара, але 35 до гривні.


тобто гривня па 30)))

вважаю цього не станется


п.с. а нафіга це євро?

не в Москву їздити ж, правда?
чи хто в нас тепер основний торгівельний партнер?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 13:40

  Ой+ написав:
  vitaliian написав:
  sergikkc007 написав:Ви самі дали відповідь на це запитання згадавши, що нафтогазу потрібно буде в 6 разів більше валюти на придбання газу (річні об'єми придбання близько 14 млрд.м.куб.).
не преувеличивайте, нафтогаз это далеко не весь рынок и даже не его половина.


5 лярдів, а можливо і більше треба. Хіба перейдемо на буржуйки. Я до речі задумався над альтернативами. Бо не здивуюсь як газу просто не стане в трубі з платоспроможністю та і з платіжною дисципліною пересічних.

5 ярдов - это оценочная граница ближе к максимальной на основе текущих безбашенных цен. по факту будет меньше. паника спадет, и цена на газ снизится. доля газа не так велика в структуре импорта.

газа в трубе не будет только в случае демонстративного отключения транзита со стороны РФ. экономических причин нет. и то, это больше пугалки, не смогут они без ГТС, тем более в ближайшие годы.
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  #<1 ... 7857785878597860
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