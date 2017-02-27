sergikkc007 написав:Ви самі дали відповідь на це запитання згадавши, що нафтогазу потрібно буде в 6 разів більше валюти на придбання газу (річні об'єми придбання близько 14 млрд.м.куб.).
не преувеличивайте, нафтогаз это далеко не весь рынок и даже не его половина.
5 лярдів, а можливо і більше треба. Хіба перейдемо на буржуйки. Я до речі задумався над альтернативами. Бо не здивуюсь як газу просто не стане в трубі з платоспроможністю та і з платіжною дисципліною пересічних.
5 ярдов - это оценочная граница ближе к максимальной на основе текущих безбашенных цен. по факту будет меньше. паника спадет, и цена на газ снизится. доля газа не так велика в структуре импорта.
газа в трубе не будет только в случае демонстративного отключения транзита со стороны РФ. экономических причин нет. и то, это больше пугалки, не смогут они без ГТС, тем более в ближайшие годы.
Shaman написав:5 ярдов - это оценочная граница ближе к максимальной на основе текущих безбашенных цен. по факту будет меньше. паника спадет, и цена на газ снизится. доля газа не так велика в структуре импорта. газа в трубе не будет только в случае демонстративного отключения транзита со стороны РФ. экономических причин нет. и то, это больше пугалки, не смогут они без ГТС, тем более в ближайшие годы.
Ціна може стати ще більш безбашенною, крім паніки об'єктивно європейці вийшли з запасів газу:
Як повідомлялося, наприкінці березня 2021 року Європа завершила рекордний сезон відбору газу з підземних сховищ. Загалом до кінця сезону із ПСГ було піднято майже 69 млрд куб. м, що на 24 млрд куб. м більше, ніж роком раніше. Натомість мав розпочатися сезон закачування природного газу до газосховищ - газівники для компенсації рекордного відбору мають закачати майже такий самий обсяг газу до сховищ. Це надасть підтримку імпорту всіма напрямами: і трубами, і в скрапленому вигляд, для чого потрібно збільшити пропозицію. Але російський Газпром, як монопольний постачальник газу до Європи, відмовляється збільшити пропозицію через український газопровід. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... rokiv.html
Плюс ще і чисто внутрішні причини можуть негативно зіграти - неплатежі, боротьба за ситні посади в ущерб справі. Наразі акції подібної до попередніх років не буде -
Обіцяний запуск тарифу «Твій газ На зиму» у цьому сезоні не відбудеться. Причиною «заморожування» тарифу є стрімке зростання ціни на природний газ як в Україні, так і в Європі. З моменту запуску річних тарифів на газ вартість блакитного палива у червні на Українській енергетичній біржі зросла на 30% до 12,14 гривень за кубометр (середньозважена ціна з ПДВ на умовах пост оплати), пише WestNews. https://pravda.if.ua/na-prykarpatti-obi ... dbudetsya/
Shaman написав:5 ярдов - это оценочная граница ближе к максимальной на основе текущих безбашенных цен. по факту будет меньше. паника спадет, и цена на газ снизится. доля газа не так велика в структуре импорта. газа в трубе не будет только в случае демонстративного отключения транзита со стороны РФ. экономических причин нет. и то, это больше пугалки, не смогут они без ГТС, тем более в ближайшие годы.
Ціна може стати ще більш безбашенною, крім паніки об'єктивно європейці вийшли з запасів газу:
Як повідомлялося, наприкінці березня 2021 року Європа завершила рекордний сезон відбору газу з підземних сховищ. Загалом до кінця сезону із ПСГ було піднято майже 69 млрд куб. м, що на 24 млрд куб. м більше, ніж роком раніше. Натомість мав розпочатися сезон закачування природного газу до газосховищ - газівники для компенсації рекордного відбору мають закачати майже такий самий обсяг газу до сховищ. Це надасть підтримку імпорту всіма напрямами: і трубами, і в скрапленому вигляд, для чого потрібно збільшити пропозицію. Але російський Газпром, як монопольний постачальник газу до Європи, відмовляється збільшити пропозицію через український газопровід. https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... rokiv.html
Плюс ще і чисто внутрішні причини можуть негативно зіграти - неплатежі, боротьба за ситні посади в ущерб справі. Наразі акції подібної до попередніх років не буде -
Обіцяний запуск тарифу «Твій газ На зиму» у цьому сезоні не відбудеться. Причиною «заморожування» тарифу є стрімке зростання ціни на природний газ як в Україні, так і в Європі. З моменту запуску річних тарифів на газ вартість блакитного палива у червні на Українській енергетичній біржі зросла на 30% до 12,14 гривень за кубометр (середньозважена ціна з ПДВ на умовах пост оплати), пише WestNews. https://pravda.if.ua/na-prykarpatti-obi ... dbudetsya/
як там із власним видобутком, все так як і при папіредниках?