RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7859786078617862>
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:27

  flyman написав:
  Ukrainian написав:
  flyman написав:і на сон грядучий, для ореста і Ко, що вірять в саму бідну економіку Європи та міцну гривню як ніколи.

Нічого кардинально нового в відео не прозвучало.
Ти його сам хоч подивися чи тільки перепостив?

На чому базується віра в сильну гривню?
(я ще можу розуміти на 1..2 місяці вперед "тверду віру"), але читаючи ореста і гривнепатріотів складається враження, що ми вже тут вибудували "другу Францію" (с).

з.і.
Якщо в тебе поганий день, перечитай історію України, і ти зрозумієш, що не все так погано.
"Сильная" гривна будет ровно до осени. К сожалению.
fin
 
Повідомлень: 582
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:"Сильная" гривна будет ровно до осени. К сожалению.
а вот возьмут и накажут ждунов па 30 курсом 26 осенью)
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7532
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1403 раз.
Подякували: 2009 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:43

  vitaliian написав:
  fin написав:"Сильная" гривна будет ровно до осени. К сожалению.
а вот возьмут и накажут ждунов па 30 курсом 26 осенью)
Таких чудес не бывает. Это уже фантастика. Но. Сегодня на каком-то канале озвучили цифру: 90 млрд.долларов в матрасах у населения Украины. Не знаю, как это подсчитали и кто, но цифра серьезная.
fin
 
Повідомлень: 582
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:49

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 20 чер, 2021 19:52, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2229
З нами з: 30.09.15
Подякував: 237 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:52

  fin написав:
  vitaliian написав:
  fin написав:"Сильная" гривна будет ровно до осени. К сожалению.
а вот возьмут и накажут ждунов па 30 курсом 26 осенью)
Таких чудес не бывает. Это уже фантастика. Но. Сегодня на каком-то канале озвучили цифру: 90 млрд.долларов в матрасах у населения Украины. Не знаю, как это подсчитали и кто, но цифра серьезная.


я вот прикидывпаю по скромным расчётам: в среднем 10 килобаксов на 12 млн семей (пусть так) это:
10 000 * 12 000 000 = 120 000 000 000 никомуненужных
и это по скромным подсчётам
имхо в кубышках гораздо больше и не 12 млн семей в Украине, а больше

120 млрд USD !!!! у населения Украины по меньшей мере, а может и все 200!!!
Будивельник не даст мне соврать
Yuri_61
 
Повідомлень: 2229
З нами з: 30.09.15
Подякував: 237 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот меня всегда удивляли цифры в матрасах .
Кто, что, предполагает .
Кто их может посчитать ?

Даже если и предположить , что там(в матрасах ) 90 миллиардов, почему правительство не может тонко подойти к этому вопросу ? (или скажем повернутся не анусом к своему населению ).
Не надо было бы фильмы снимать про рекомендации МВФ .
холява
2
 
Повідомлень: 3242
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3171 раз.
Подякували: 3216 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Такой обьем денег физически негде хранить
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6618
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 584 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 19:59

  fin написав:"Сильная" гривна будет ровно до осени. К сожалению.

К сожалению, согласна с Вами. Знающие люди говорят, что сейчас гривна - одна из самых переоцененных валют в мире.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1734
З нами з: 07.08.09
Подякував: 488 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:если и предположить , что там(в матрасах ) 90 миллиардов


Дуже оптимістичне припущення:
Заступник глави НБУ Олег Чурій в інтерв’ю для агентства “Інтерфакс-Україна” констатував, що ніхто точно не знає, скільки саме валюти є на руках в населення. Разом з тим, він поставив під сумнів оцінки, що може йтися про 50-60 млрд дол або й 85 млрд грн.
“Статистика, якою намагалися показати, що на руках у нашого населення $85 млрд - це повна фігня. Подивіться, скільки всього готівкових доларів у світі - десь 1,8 трлн. Половина з цього - в США. Залишається $800-900 млрд, але це на всі інші країни світу. Припускати, що в Україні з часткою світової економіки 0,2% на руках у населення 10% доларової готівки в світі, - це маячня. Просто є статистика офіційного завозу, хоча й вона неточна, а ось статистика її вивезення майже відсутня, бо коли ви їдете за кордон та берете з собою євро чи долари, ви ж їх не декларуєте” http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-otsin ... -mayachnya

А якщо ще янук вивіз 100 млрд. готівкою (це 10 трейлерів), то чим тоді решта світу обходиться, тілко битками хіба.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4351
З нами з: 19.04.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 20:14

  Investor_K написав:Такой обьем денег физически негде хранить


да что Вы говорите :)
очень даже есть где у каждой семьи в хованке по 10 килобаксов минимум (это у нищебродов), за богатых ваще молчу. Откуда бы тогда такие конские цены на квартиры и машины были бы, если бы у народа в нычках по 30 килобаксиков не было?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 20 чер, 2021 20:18, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61
 
Повідомлень: 2229
З нами з: 30.09.15
Подякував: 237 раз.
Подякували: 380 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7859786078617862>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg, valya і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2620, 2621, 2622
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26211 3601051
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 чер, 2021 20:21
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 752, 753, 754
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7538 1821300
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 чер, 2021 09:24
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 93, 94, 95
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
942 238208
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 21:29
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.