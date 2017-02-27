flyman написав:і на сон грядучий, для ореста і Ко, що вірять в саму бідну економіку Європи та міцну гривню як ніколи.
Нічого кардинально нового в відео не прозвучало. Ти його сам хоч подивися чи тільки перепостив?
На чому базується віра в сильну гривню? (я ще можу розуміти на 1..2 місяці вперед "тверду віру"), але читаючи ореста і гривнепатріотів складається враження, що ми вже тут вибудували "другу Францію" (с).
з.і. Якщо в тебе поганий день, перечитай історію України, і ти зрозумієш, що не все так погано.
"Сильная" гривна будет ровно до осени. К сожалению.
fin написав:"Сильная" гривна будет ровно до осени. К сожалению.
а вот возьмут и накажут ждунов па 30 курсом 26 осенью)
Таких чудес не бывает. Это уже фантастика. Но. Сегодня на каком-то канале озвучили цифру: 90 млрд.долларов в матрасах у населения Украины. Не знаю, как это подсчитали и кто, но цифра серьезная.
я вот прикидывпаю по скромным расчётам: в среднем 10 килобаксов на 12 млн семей (пусть так) это: 10 000 * 12 000 000 = 120 000 000 000 никомуненужных и это по скромным подсчётам имхо в кубышках гораздо больше и не 12 млн семей в Украине, а больше
120 млрд USD !!!! у населения Украины по меньшей мере, а может и все 200!!! Будивельник не даст мне соврать
Вот меня всегда удивляли цифры в матрасах . Кто, что, предполагает . Кто их может посчитать ?
Даже если и предположить , что там(в матрасах ) 90 миллиардов, почему правительство не может тонко подойти к этому вопросу ? (или скажем повернутся не анусом к своему населению ). Не надо было бы фильмы снимать про рекомендации МВФ .
холява написав:если и предположить , что там(в матрасах ) 90 миллиардов
Дуже оптимістичне припущення:
Заступник глави НБУ Олег Чурій в інтерв’ю для агентства “Інтерфакс-Україна” констатував, що ніхто точно не знає, скільки саме валюти є на руках в населення. Разом з тим, він поставив під сумнів оцінки, що може йтися про 50-60 млрд дол або й 85 млрд грн. “Статистика, якою намагалися показати, що на руках у нашого населення $85 млрд - це повна фігня. Подивіться, скільки всього готівкових доларів у світі - десь 1,8 трлн. Половина з цього - в США. Залишається $800-900 млрд, але це на всі інші країни світу. Припускати, що в Україні з часткою світової економіки 0,2% на руках у населення 10% доларової готівки в світі, - це маячня. Просто є статистика офіційного завозу, хоча й вона неточна, а ось статистика її вивезення майже відсутня, бо коли ви їдете за кордон та берете з собою євро чи долари, ви ж їх не декларуєте” http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-otsin ... -mayachnya
А якщо ще янук вивіз 100 млрд. готівкою (це 10 трейлерів), то чим тоді решта світу обходиться, тілко битками хіба.
Investor_K написав:Такой обьем денег физически негде хранить
да что Вы говорите очень даже есть где у каждой семьи в хованке по 10 килобаксов минимум (это у нищебродов), за богатых ваще молчу. Откуда бы тогда такие конские цены на квартиры и машины были бы, если бы у народа в нычках по 30 килобаксиков не было?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 20 чер, 2021 20:18, всього редагувалось 2 разів.