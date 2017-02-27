Додано: Нед 20 чер, 2021 20:49

Yuri_61 написав: Откуда бы тогда такие конские цены на квартиры и машины были бы, если бы у народа в нычках по 30 килобаксиков не было? Откуда бы тогда такие конские цены на квартиры и машины были бы, если бы у народа в нычках по 30 килобаксиков не было?

посмотрите на цену НОВЫХ домов в сёлахоттуда и цены что в селе, райцентре и в областных центрах жить не хотят, всем Киев нужен (или заграница). Не путайте теплое с мягким. В Киев не с богатством, а от бедности едут, надувая местные цены. С машинами та же история, в богатой стране 30ти летние жигули уже были бы переработаны много лет назад, а у нас их до сих пор покупают, ремонтируют и ездят. Американские битки вообще за счастье. Тоже не от богатства кстати.про матрацы сколько в них ярдов я оценивать не берусь, но распределение их крайне неравномерное. На одного богатенького где-то 10-15 нищих.