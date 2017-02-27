orest написав: Фактично є два психологічні рівні зупинки корекції – 27,2 (який, якщо не враховувати потуг спекулянтів, ми на МБ ще не пройшли) і 27,5 як найгірший варіант.
Орест, эмоции - враг объективности. 27,20 мы прошли и на межбанке(закрытие пятницы 27,27/27,29), и на наличном фронте (Киев на выходных продает 27,22-27,23). Насчет 27,50 Вы абсолютно правы. Туда и целимся.
холява написав:Вот меня всегда удивляли цифры в матрасах . Кто, что, предполагает . Кто их может посчитать ?
Даже если и предположить , что там(в матрасах ) 90 миллиардов, почему правительство не может тонко подойти к этому вопросу ? (или скажем повернутся не анусом к своему населению ). Не надо было бы фильмы снимать про рекомендации МВФ .
во-первых, есть данные НБУ - с 2010 по 2019 цифра 33 ярда дол. откуда-то у меня в голове цифра 85 ярдов. точность конечно под вопросом - сколько народ вывозит на отдых, точно не подсчитаешь, но сколько самолетов с зелеными прилетело в страну, НБУ знает. оцениваю ярдов в 50. по поводу оценок в 100-200 ярдов - в мире всего 2 с чем-то трлн кешевых долларов. где-то мелькала оценка, что в Украине 4%.
опять же, это не только матрасы, а и теневой бизнес, надо не забывать об этом.
холява написав:если и предположить , что там(в матрасах ) 90 миллиардов
Дуже оптимістичне припущення:
Заступник глави НБУ Олег Чурій в інтерв’ю для агентства “Інтерфакс-Україна” констатував, що ніхто точно не знає, скільки саме валюти є на руках в населення. Разом з тим, він поставив під сумнів оцінки, що може йтися про 50-60 млрд дол або й 85 млрд грн. “Статистика, якою намагалися показати, що на руках у нашого населення $85 млрд - це повна фігня. Подивіться, скільки всього готівкових доларів у світі - десь 1,8 трлн. Половина з цього - в США. Залишається $800-900 млрд, але це на всі інші країни світу. Припускати, що в Україні з часткою світової економіки 0,2% на руках у населення 10% доларової готівки в світі, - це маячня. Просто є статистика офіційного завозу, хоча й вона неточна, а ось статистика її вивезення майже відсутня, бо коли ви їдете за кордон та берете з собою євро чи долари, ви ж їх не декларуєте” http://финбаланс.ком.юа/news/nbu-otsinki-shcho-na-rukakh-v-naselennya-85-mlrd---mayachnya
А якщо ще янук вивіз 100 млрд. готівкою (це 10 трейлерів), то чим тоді решта світу обходиться, тілко битками хіба.
какие 10, все же видели - там всего три камаза было - три ярда
оттуда и цены что в селе, райцентре и в областных центрах жить не хотят, всем Киев нужен (или заграница). Не путайте теплое с мягким. В Киев не с богатством, а от бедности едут, надувая местные цены. С машинами та же история, в богатой стране 30ти летние жигули уже были бы переработаны много лет назад, а у нас их до сих пор покупают, ремонтируют и ездят. Американские битки вообще за счастье. Тоже не от богатства кстати.
про матрацы сколько в них ярдов я оценивать не берусь, но распределение их крайне неравномерное. На одного богатенького где-то 10-15 нищих.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 20 чер, 2021 20:57, всього редагувалось 3 разів.