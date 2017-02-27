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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7860786178627863
Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 21:11

  vitaliian написав:
  fler написав:
  fin написав:"Сильная" гривна будет ровно до осени. К сожалению.

К сожалению, согласна с Вами. Знающие люди говорят, что сейчас гривна - одна из самых переоцененных валют в мире.

по индексу бигмака или зебры-банана? Если валюта переоценена галопом должен расти импорт, кто откажется заработать на чём то переоцененом?

так імпорт і росте галопом
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 21:14

  Искатель написав:
  orest написав: Фактично є два психологічні рівні зупинки корекції – 27,2 (який, якщо не враховувати потуг спекулянтів, ми на МБ ще не пройшли) і 27,5 як найгірший варіант.

Орест, эмоции - враг объективности. 27,20 мы прошли и на межбанке(закрытие пятницы 27,27/27,29), и на наличном фронте (Киев на выходных продает 27,22-27,23).
Насчет 27,50 Вы абсолютно правы. Туда и целимся.


Курс обменок в первой столице - 27.20 - 27.30, не меняется. Вот интересно, если 27.50, то что потом? Сбудутся ли надежды желающих откупиться по 27 и ниже в июле?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 21:19

  Shaman написав:во-первых, есть данные НБУ - с 2010 по 2019 цифра 33 ярда дол. откуда-то у меня в голове цифра 85 ярдов.
точность конечно под вопросом - сколько народ вывозит на отдых, точно не подсчитаешь, но сколько самолетов с зелеными прилетело в страну, НБУ знает.
оцениваю ярдов в 50.
по поводу оценок в 100-200 ярдов - в мире всего 2 с чем-то трлн кешевых долларов. где-то мелькала оценка, что в Украине 4%.

опять же, это не только матрасы, а и теневой бизнес, надо не забывать об этом.


В квартирах и домах, вероятно, немного. Где-то попадалось, что средняя объявляемая сумма кэша, который воры выносят при кражах - эквивалент 700 долларов. При этом нужно понимать, что приоритетным объектом для воров являются небедные хозяева. Если предположить, что "матрасные запасы" распределяются по правилу Парето, то на 13 млн домохозяйств в стране при общем количестве кэша 85 млрд долларов, на каждую условно небедную квартиру/дом должно приходиться в среднем 26 тыс долларов. Нонсенс. Понятное дело, что воры не все деньги находят, но то, что они их находят только у каждого 40-го - наивная натяжка. Общую сумму денег, хранимых в жилье, для большей адекватности предположения придется сократить раз в 10-20...

Есть еще банковские ячейки. Что там - вообще непонятно. И заначки под грушей есть, но это "хранилище" я бы всерьез вообще не рассматривал ))
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 21:36

  zРадио написав:
  Shaman написав:во-первых, есть данные НБУ - с 2010 по 2019 цифра 33 ярда дол. откуда-то у меня в голове цифра 85 ярдов.
точность конечно под вопросом - сколько народ вывозит на отдых, точно не подсчитаешь, но сколько самолетов с зелеными прилетело в страну, НБУ знает.
оцениваю ярдов в 50.
по поводу оценок в 100-200 ярдов - в мире всего 2 с чем-то трлн кешевых долларов. где-то мелькала оценка, что в Украине 4%.

опять же, это не только матрасы, а и теневой бизнес, надо не забывать об этом.


В квартирах и домах, вероятно, немного. Где-то попадалось, что средняя объявляемая сумма кэша, который воры выносят при кражах - эквивалент 700 долларов. При этом нужно понимать, что приоритетным объектом для воров являются небедные хозяева. Если предположить, что "матрасные запасы" распределяются по правилу Парето, то на 13 млн домохозяйств в стране при общем количестве кэша 85 млрд долларов, на каждую условно небедную квартиру/дом должно приходиться в среднем 26 тыс долларов. Нонсенс. Понятное дело, что воры не все деньги находят, но то, что они их находят только у каждого 40-го - наивная натяжка. Общую сумму денег, хранимых в жилье, для большей адекватности предположения придется сократить раз в 10-20...

Есть еще банковские ячейки. Что там - вообще непонятно. И заначки под грушей есть, но это "хранилище" я бы всерьез вообще не рассматривал ))


В общем надо тратить, тратить и тратить, чтобы не было мучительно больно.
Вот не хотел, к примеру, новую машину, а придется купить.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 21:52

  kluychkooleg написав:В общем надо тратить, тратить и тратить, чтобы не было мучительно больно.
Вот не хотел, к примеру, новую машину, а придется купить.


На машины, и правда, после первого локдауна с закрытием общественного транспорта и трендом на социальное дистанцирование многие раскошелились. Плюс активно продают валюту из заначек просто на пожрать. Это гипотеза Данилишина, объясняющая нетто-продажу валюты населением с момента начала коронакризиса. Я тоже ее разделяю - более логичного объяснения нет
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 22:35

  zРадио написав:
  kluychkooleg написав:В общем надо тратить, тратить и тратить, чтобы не было мучительно больно.
Вот не хотел, к примеру, новую машину, а придется купить.


На машины, и правда, после первого локдауна с закрытием общественного транспорта и трендом на социальное дистанцирование многие раскошелились. Плюс активно продают валюту из заначек просто на пожрать. Это гипотеза Данилишина, объясняющая нетто-продажу валюты населением с момента начала коронакризиса. Я тоже ее разделяю - более логичного объяснения нет


Ну я не думаю, чтобы вот так - ездил, ездил на трамвае, а тут вдруг короновирус, пошел в салон, купил себе Тойоту. Те, что на трамвае ездили, на нем ездить и продолжили. А у кого была машина, короновирус - не повод менять на новую. Вот потребление бензина, да, возросло. Я за этот год наездил столько, сколько за предыдущие три. Машины раскупают, скорее, напугавшись печатанием долларов. Доллары под матрасом доход не приносят, гривня не дешевеет, а цена новых машин в долларах растет.
kluychkooleg
 
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