Додано: Нед 20 чер, 2021 21:19

Shaman написав: во-первых, есть данные НБУ - с 2010 по 2019 цифра 33 ярда дол. откуда-то у меня в голове цифра 85 ярдов.

точность конечно под вопросом - сколько народ вывозит на отдых, точно не подсчитаешь, но сколько самолетов с зелеными прилетело в страну, НБУ знает.

оцениваю ярдов в 50.

по поводу оценок в 100-200 ярдов - в мире всего 2 с чем-то трлн кешевых долларов. где-то мелькала оценка, что в Украине 4%.



опять же, это не только матрасы, а и теневой бизнес, надо не забывать об этом. во-первых, есть данные НБУ - с 2010 по 2019 цифра 33 ярда дол. откуда-то у меня в голове цифра 85 ярдов.точность конечно под вопросом - сколько народ вывозит на отдых, точно не подсчитаешь, но сколько самолетов с зелеными прилетело в страну, НБУ знает.оцениваю ярдов в 50.по поводу оценок в 100-200 ярдов - в мире всего 2 с чем-то трлн кешевых долларов. где-то мелькала оценка, что в Украине 4%.опять же, это не только матрасы, а и теневой бизнес, надо не забывать об этом.

В квартирах и домах, вероятно, немного. Где-то попадалось, что средняя объявляемая сумма кэша, который воры выносят при кражах - эквивалент 700 долларов. При этом нужно понимать, что приоритетным объектом для воров являются небедные хозяева. Если предположить, что "матрасные запасы" распределяются по правилу Парето, то на 13 млн домохозяйств в стране при общем количестве кэша 85 млрд долларов, на каждую условно небедную квартиру/дом должно приходиться в среднем 26 тыс долларов. Нонсенс. Понятное дело, что воры не все деньги находят, но то, что они их находят только у каждого 40-го - наивная натяжка. Общую сумму денег, хранимых в жилье, для большей адекватности предположения придется сократить раз в 10-20...Есть еще банковские ячейки. Что там - вообще непонятно. И заначки под грушей есть, но это "хранилище" я бы всерьез вообще не рассматривал ))