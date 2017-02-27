orest написав: Фактично є два психологічні рівні зупинки корекції – 27,2 (який, якщо не враховувати потуг спекулянтів, ми на МБ ще не пройшли) і 27,5 як найгірший варіант.
Орест, эмоции - враг объективности. 27,20 мы прошли и на межбанке(закрытие пятницы 27,27/27,29), и на наличном фронте (Киев на выходных продает 27,22-27,23). Насчет 27,50 Вы абсолютно правы. Туда и целимся.
Курс обменок в первой столице - 27.20 - 27.30, не меняется. Вот интересно, если 27.50, то что потом? Сбудутся ли надежды желающих откупиться по 27 и ниже в июле?
Shaman написав:во-первых, есть данные НБУ - с 2010 по 2019 цифра 33 ярда дол. откуда-то у меня в голове цифра 85 ярдов. точность конечно под вопросом - сколько народ вывозит на отдых, точно не подсчитаешь, но сколько самолетов с зелеными прилетело в страну, НБУ знает. оцениваю ярдов в 50. по поводу оценок в 100-200 ярдов - в мире всего 2 с чем-то трлн кешевых долларов. где-то мелькала оценка, что в Украине 4%.
опять же, это не только матрасы, а и теневой бизнес, надо не забывать об этом.
В квартирах и домах, вероятно, немного. Где-то попадалось, что средняя объявляемая сумма кэша, который воры выносят при кражах - эквивалент 700 долларов. При этом нужно понимать, что приоритетным объектом для воров являются небедные хозяева. Если предположить, что "матрасные запасы" распределяются по правилу Парето, то на 13 млн домохозяйств в стране при общем количестве кэша 85 млрд долларов, на каждую условно небедную квартиру/дом должно приходиться в среднем 26 тыс долларов. Нонсенс. Понятное дело, что воры не все деньги находят, но то, что они их находят только у каждого 40-го - наивная натяжка. Общую сумму денег, хранимых в жилье, для большей адекватности предположения придется сократить раз в 10-20...
Есть еще банковские ячейки. Что там - вообще непонятно. И заначки под грушей есть, но это "хранилище" я бы всерьез вообще не рассматривал ))
Shaman написав:во-первых, есть данные НБУ - с 2010 по 2019 цифра 33 ярда дол. откуда-то у меня в голове цифра 85 ярдов. точность конечно под вопросом - сколько народ вывозит на отдых, точно не подсчитаешь, но сколько самолетов с зелеными прилетело в страну, НБУ знает. оцениваю ярдов в 50. по поводу оценок в 100-200 ярдов - в мире всего 2 с чем-то трлн кешевых долларов. где-то мелькала оценка, что в Украине 4%.
опять же, это не только матрасы, а и теневой бизнес, надо не забывать об этом.
В квартирах и домах, вероятно, немного. Где-то попадалось, что средняя объявляемая сумма кэша, который воры выносят при кражах - эквивалент 700 долларов. При этом нужно понимать, что приоритетным объектом для воров являются небедные хозяева. Если предположить, что "матрасные запасы" распределяются по правилу Парето, то на 13 млн домохозяйств в стране при общем количестве кэша 85 млрд долларов, на каждую условно небедную квартиру/дом должно приходиться в среднем 26 тыс долларов. Нонсенс. Понятное дело, что воры не все деньги находят, но то, что они их находят только у каждого 40-го - наивная натяжка. Общую сумму денег, хранимых в жилье, для большей адекватности предположения придется сократить раз в 10-20...
Есть еще банковские ячейки. Что там - вообще непонятно. И заначки под грушей есть, но это "хранилище" я бы всерьез вообще не рассматривал ))
В общем надо тратить, тратить и тратить, чтобы не было мучительно больно. Вот не хотел, к примеру, новую машину, а придется купить.
kluychkooleg написав:В общем надо тратить, тратить и тратить, чтобы не было мучительно больно. Вот не хотел, к примеру, новую машину, а придется купить.
На машины, и правда, после первого локдауна с закрытием общественного транспорта и трендом на социальное дистанцирование многие раскошелились. Плюс активно продают валюту из заначек просто на пожрать. Это гипотеза Данилишина, объясняющая нетто-продажу валюты населением с момента начала коронакризиса. Я тоже ее разделяю - более логичного объяснения нет
kluychkooleg написав:В общем надо тратить, тратить и тратить, чтобы не было мучительно больно. Вот не хотел, к примеру, новую машину, а придется купить.
На машины, и правда, после первого локдауна с закрытием общественного транспорта и трендом на социальное дистанцирование многие раскошелились. Плюс активно продают валюту из заначек просто на пожрать. Это гипотеза Данилишина, объясняющая нетто-продажу валюты населением с момента начала коронакризиса. Я тоже ее разделяю - более логичного объяснения нет
Ну я не думаю, чтобы вот так - ездил, ездил на трамвае, а тут вдруг короновирус, пошел в салон, купил себе Тойоту. Те, что на трамвае ездили, на нем ездить и продолжили. А у кого была машина, короновирус - не повод менять на новую. Вот потребление бензина, да, возросло. Я за этот год наездил столько, сколько за предыдущие три. Машины раскупают, скорее, напугавшись печатанием долларов. Доллары под матрасом доход не приносят, гривня не дешевеет, а цена новых машин в долларах растет.
kluychkooleg написав:В общем надо тратить, тратить и тратить, чтобы не было мучительно больно. Вот не хотел, к примеру, новую машину, а придется купить.
На машины, и правда, после первого локдауна с закрытием общественного транспорта и трендом на социальное дистанцирование многие раскошелились. Плюс активно продают валюту из заначек просто на пожрать. Это гипотеза Данилишина, объясняющая нетто-продажу валюты населением с момента начала коронакризиса. Я тоже ее разделяю - более логичного объяснения нет
kluychkooleg написав:Ну я не думаю, чтобы вот так - ездил, ездил на трамвае, а тут вдруг короновирус, пошел в салон, купил себе Тойоту. Те, что на трамвае ездили, на нем ездить и продолжили. А у кого была машина, короновирус - не повод менять на новую. Вот потребление бензина, да, возросло. Я за этот год наездил столько, сколько за предыдущие три. Машины раскупают, скорее, напугавшись печатанием долларов. Доллары под матрасом доход не приносят, гривня не дешевеет, а цена новых машин в долларах растет.
Не тойоты из салона, а автохлам с заграничных аукционов. В Киеве, например, пробки стали длиннее, а количество юзеров общественного транспорта - упало. Думаю, в остальных крупных городах ситуация та же...
PS: гривна не дешевеет до поры. Долларовые матрасники - самые олдовые игроки валютного рынка, пережившие не одну девальвацию. Валютные накопления они продают по нужде, а не инвестиционному расчету. Тем более, и долларовая инфляция уже не первая. Вспомните, как зеленый стремительно дешевел с 2005-го по 2008-й. И что? Какой украинский актив сегодня дороже в долларе, чем тогда?..