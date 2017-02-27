zРадио написав:PS: гривна не дешевеет до поры. Долларовые матрасники - самые олдовые игроки валютного рынка, пережившие не одну девальвацию. Валютные накопления они продают по нужде, а не инвестиционному расчету. Тем более, и долларовая инфляция уже не первая. Вспомните, как зеленый стремительно дешевел с 2005-го по 2008-й. И что? Какой украинский актив сегодня дороже в долларе, чем тогда?..
...дешевів з 2005-го по 2008-й...- якщо провести аналогії то нашим матрасникам до профіта потрібно ще пару років почекати