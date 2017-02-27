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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7860786178627863
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 05:45

  zРадио написав:PS: гривна не дешевеет до поры. Долларовые матрасники - самые олдовые игроки валютного рынка, пережившие не одну девальвацию. Валютные накопления они продают по нужде, а не инвестиционному расчету. Тем более, и долларовая инфляция уже не первая. Вспомните, как зеленый стремительно дешевел с 2005-го по 2008-й. И что? Какой украинский актив сегодня дороже в долларе, чем тогда?..


...дешевів з 2005-го по 2008-й...- якщо провести аналогії то нашим матрасникам до профіта потрібно ще пару років почекати :)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 06:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:условный дипломат - лям - хотя наверное, не войдет - 10 упаковок по 10 пачек - 18 кг вроде. отсюда ярд - один камаз - 18 тонн


Одна купюра 0,849 г до 1 г (засмальцьована?). https://zkan.com.ua/rizne/skilki-vazhit ... pjura.html
Таким чином 1000 купюр по 100$= 1 кг = 100 000 $. 1 млрд. = 10 тон.
Знаходимо і важчі долари по 1.4 г. http://700deneg.ru/razmeryi-i-ves-pachk ... larov.html
Пачка 100-доларівок
длина: 155,9 мм
ширина: 66,3 мм
толщина: 12-13 мм
вес: 140 гр

1 млрд це 8м*3.3м*5м ось такий обсяг. Колись ще до янука іншого донеччанина Звягільського звинувачували, що він грузовиком вивіз 0,3 млрд. Також не в кожен грузовик запакуєш.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 06:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:В общем надо тратить, тратить и тратить, чтобы не было мучительно больно.
Вот не хотел, к примеру, новую машину, а придется купить.
типа машины не воруют
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 07:13

Сьогодні...

Усім привіт!

Гривас сьогодні долетить до 27.40... ловітє його!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 07:14

холява
Привіт хорошим людям!
Зробите те, чим погрожували? 8)
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 07:17

  zРадио написав:Тем более, и долларовая инфляция уже не первая. Вспомните, как зеленый стремительно дешевел с 2005-го по 2008-й. И что? Какой украинский актив сегодня дороже в долларе, чем тогда?..

Здається такий двіжимий актив, який від покращень масово виїхав закордон :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 07:21

  change_pm написав:Усім привіт!

Гривас сьогодні долетить до 27.40... ловітє його!


які польоти?! Сьогодні вихідний...
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 07:25

  sergikkc007 написав:
  change_pm написав:Усім привіт!

Гривас сьогодні долетить до 27.40... ловітє його!


які польоти?! Сьогодні вихідний...

)))
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 07:38

  sergikkc007 написав:
  change_pm написав:Усім привіт!

Гривас сьогодні долетить до 27.40... ловітє його!


які польоти?! Сьогодні вихідний...

Йой, счастливі люди... а у мене понеділок, треба панщину відбувати... отакої :roll:
change_pm
 
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