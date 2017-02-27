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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 чер, 2021 07:58
change_pm написав: sergikkc007 написав: change_pm написав:
Усім привіт!
Гривас сьогодні долетить до 27.40... ловітє його!
які польоти?! Сьогодні вихідний
...
Йой, счастливі люди... а у мене понеділок, треба панщину відбувати... отакої
Оформите пенсию и будете никому ничего не должны
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:10
Investor_K написав:
Оформите пенсию и будете никому ничего не должны
пенсий по лени пока ещё не придумали (
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vitaliian
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:14
vitaliian написав: Investor_K написав:
Оформите пенсию и будете никому ничего не должны
пенсий по лени пока ещё не придумали (
Тогда по инвалидности можно.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:29
kluychkooleg написав:
Да сами посчитайте - возьмите пачку долларов, измерьте, узнайте размер ячейки.
Тысяч 200 точно влезет. И это в самую маленькую.
Якщо не влазитиме, можна запхати в ячейку без ящика (ящик марнує частину об'єму ячейки; працівники банку складають їх десь в кутку).
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:39
Цікаві люди)))
Банкам, вище Фонду, гроші не довіряють, а в їхні ячейки би пхали так, щоб щей ногою утрамбовували)))
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:40
Успіх написав:
Цікаві люди)))
Банкам, вище Фонду, гроші не довіряють, а в їхні ячейки би пхали так, щоб щей ногою утрамбовували)))
В чем сомнения?
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:40
kluychkooleg
....скорее, напугавшись печатанием долларов
эта тема наверное дальше форумов не живёт.
народ смущает грядущая налоговая амнистия и неизвестность после
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:40
Банк банкрот. Идешь в ячейку, забираешь в мешок мильоны и все.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:43
Investor_K написав: Успіх написав:
Цікаві люди)))
Банкам, вище Фонду, гроші не довіряють, а в їхні ячейки би пхали так, щоб щей ногою утрамбовували)))
В чем сомнения?
вот недавно несколько ячеек в укрсибе почистили при странных обстоятельствах
там собственно договор аренды, а не хранения и банк ответственности за содержимое не несёт
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Додано: Пон 21 чер, 2021 08:50
change_pm написав: zРадио написав:
Тем более, и долларовая инфляция уже не первая. Вспомните, как зеленый стремительно дешевел с 2005-го по 2008-й. И что? Какой украинский актив сегодня дороже в долларе, чем тогда?
..
Здається такий двіжимий актив, який від покращень масово виїхав закордон
тобто умовний плиточник у 2021 бере в доларах за роботу вкладання 1м2 плитки більше, чим у референсному періоді?
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