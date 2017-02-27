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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7862786378647865>
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 07:58

  change_pm написав:
  sergikkc007 написав:
  change_pm написав:Усім привіт!

Гривас сьогодні долетить до 27.40... ловітє його!


які польоти?! Сьогодні вихідний...

Йой, счастливі люди... а у мене понеділок, треба панщину відбувати... отакої :roll:

Оформите пенсию и будете никому ничего не должны
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_K написав:Оформите пенсию и будете никому ничего не должны
пенсий по лени пока ещё не придумали (
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:14

  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Оформите пенсию и будете никому ничего не должны
пенсий по лени пока ещё не придумали (

Тогда по инвалидности можно.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:Да сами посчитайте - возьмите пачку долларов, измерьте, узнайте размер ячейки.
Тысяч 200 точно влезет. И это в самую маленькую.

Якщо не влазитиме, можна запхати в ячейку без ящика (ящик марнує частину об'єму ячейки; працівники банку складають їх десь в кутку).
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:39

Боже, от що вони морозять?!©

Цікаві люди)))
Банкам, вище Фонду, гроші не довіряють, а в їхні ячейки би пхали так, щоб щей ногою утрамбовували)))
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:40

  Успіх написав:Цікаві люди)))
Банкам, вище Фонду, гроші не довіряють, а в їхні ячейки би пхали так, щоб щей ногою утрамбовували)))

В чем сомнения?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:40

kluychkooleg
....скорее, напугавшись печатанием долларов

эта тема наверное дальше форумов не живёт. :lol:
народ смущает грядущая налоговая амнистия и неизвестность после :D
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:40

Банк банкрот. Идешь в ячейку, забираешь в мешок мильоны и все.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:43

  Investor_K написав:
  Успіх написав:Цікаві люди)))
Банкам, вище Фонду, гроші не довіряють, а в їхні ячейки би пхали так, щоб щей ногою утрамбовували)))

В чем сомнения?

вот недавно несколько ячеек в укрсибе почистили при странных обстоятельствах
там собственно договор аренды, а не хранения и банк ответственности за содержимое не несёт :D
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:50

  change_pm написав:
  zРадио написав:Тем более, и долларовая инфляция уже не первая. Вспомните, как зеленый стремительно дешевел с 2005-го по 2008-й. И что? Какой украинский актив сегодня дороже в долларе, чем тогда?..

Здається такий двіжимий актив, який від покращень масово виїхав закордон :mrgreen:

тобто умовний плиточник у 2021 бере в доларах за роботу вкладання 1м2 плитки більше, чим у референсному періоді?
flyman
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