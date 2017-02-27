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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7862786378647865
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 08:53

  clash написав:kluychkooleg
....скорее, напугавшись печатанием долларов

эта тема наверное дальше форумов не живёт. :lol:
народ смущает грядущая налоговая амнистия и неизвестность после :D

Не амністія, а ріст податків.
Напр., 20% ПДВ на новострої нерухомості, я б очкував вкладатися м2.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 09:04

flyman ну типа того... главное ведь, что понятно :D
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:13

  kluychkooleg написав:Ну я не думаю, чтобы вот так - ездил, ездил на трамвае, а тут вдруг короновирус, пошел в салон, купил себе Тойоту. Те, что на трамвае ездили, на нем ездить и продолжили.


Це не так.
Хто їздив автобусом, по довколішних селах, наприклад, той купив машину. Не тойоту з салону, звісно, але купив.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:19

  Investor_K написав:
  vitaliian написав:
  Investor_K написав:Оформите пенсию и будете никому ничего не должны
пенсий по лени пока ещё не придумали (

Тогда по инвалидности можно.

Це погроза?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:24

  flyman написав:
  change_pm написав:
  zРадио написав:Тем более, и долларовая инфляция уже не первая. Вспомните, как зеленый стремительно дешевел с 2005-го по 2008-й. И что? Какой украинский актив сегодня дороже в долларе, чем тогда?..

Здається такий двіжимий актив, який від покращень масово виїхав закордон :mrgreen:

тобто умовний плиточник у 2021 бере в доларах за роботу вкладання 1м2 плитки більше, чим у референсному періоді?

нажаль, забив на спілкування з пліточниками, але коли останній раз робив розрахунки (2020), то розцінки в них були не менші, ніж в 2008 році...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:31

change_pm
Бог с Вами. Просто опция для Вас.On your choice.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:32

  sergey_sryvkin написав:
  kluychkooleg написав:Ну я не думаю, чтобы вот так - ездил, ездил на трамвае, а тут вдруг короновирус, пошел в салон, купил себе Тойоту. Те, что на трамвае ездили, на нем ездить и продолжили.


Це не так.
Хто їздив автобусом, по довколішних селах, наприклад, той купив машину. Не тойоту з салону, звісно, але купив.

а тот кто ему продал купил тойоту из салона :D
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 11:49

change_pm

Здравствуйте .
Вы кто ?
Мы знакомы ?
Разве я с вами общался ?

Просто не помню ...... напомните

Да ......и для ЗРАДИО .
Если Вы ищите подорожавший актив Украины в долларе присмотритесь к золотым монетам .

Ну можно присмотреться еще к царским монетам .
Их в Украине хранит большое количество людей .
Последние монеты ,достоинством в 10 рублей золотом 1898г. я покупал за 520-540 долларов(отменного качества ) , попробуйте найти сейчас по 600 .

Всем хорошего дня .
Востаннє редагувалось холява в Пон 21 чер, 2021 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:04

  холява написав:change_pm

Здравствуйте .
Вы кто ?
Мы знакомы ?
Разве я с вами общался ?

Просто не помню ...... напомните
Вот это любопытно)).С прошедшим, коллега
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 12:09

Мизантрóп

Привет Уважаемый Мизантроп .
Три дня на даче с триММером траву косил (конопли не было ) .
Ну не помню .
холява
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  #<1 ... 7862786378647865
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