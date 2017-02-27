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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 чер, 2021 08:53
clash написав:kluychkooleg
....скорее, напугавшись печатанием долларов
эта тема наверное дальше форумов не живёт.
народ смущает грядущая налоговая амнистия и неизвестность после
Не амністія, а ріст податків.
Напр., 20% ПДВ на новострої нерухомості, я б очкував вкладатися м2.
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flyman
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Додано: Пон 21 чер, 2021 09:04
flyman
ну типа того... главное ведь, что понятно
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clash
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Додано: Пон 21 чер, 2021 11:13
kluychkooleg написав:
Ну я не думаю, чтобы вот так - ездил, ездил на трамвае, а тут вдруг короновирус, пошел в салон, купил себе Тойоту. Те, что на трамвае ездили, на нем ездить и продолжили.
Це не так.
Хто їздив автобусом, по довколішних селах, наприклад, той купив машину. Не тойоту з салону, звісно, але купив.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 11:19
Investor_K написав: vitaliian написав: Investor_K написав:
Оформите пенсию и будете никому ничего не должны
пенсий по лени пока ещё не придумали (
Тогда по инвалидности
можно.
Це погроза?
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Додано: Пон 21 чер, 2021 11:24
flyman написав: change_pm написав: zРадио написав:
Тем более, и долларовая инфляция уже не первая. Вспомните, как зеленый стремительно дешевел с 2005-го по 2008-й. И что? Какой украинский актив сегодня дороже в долларе, чем тогда?
..
Здається такий двіжимий актив, який від покращень масово виїхав закордон
тобто умовний плиточник у 2021 бере в доларах за роботу вкладання 1м2 плитки більше, чим у референсному періоді?
нажаль, забив на спілкування з пліточниками, але коли останній раз робив розрахунки (2020), то розцінки в них були не менші, ніж в 2008 році...
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Додано: Пон 21 чер, 2021 11:31
change_pm
Бог с Вами. Просто опция для Вас.On your choice.
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Додано: Пон 21 чер, 2021 11:32
sergey_sryvkin написав: kluychkooleg написав:
Ну я не думаю, чтобы вот так - ездил, ездил на трамвае, а тут вдруг короновирус, пошел в салон, купил себе Тойоту. Те, что на трамвае ездили, на нем ездить и продолжили.
Це не так.
Хто їздив автобусом, по довколішних селах, наприклад, той купив машину. Не тойоту з салону, звісно, але купив.
а тот кто ему продал купил тойоту из салона
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clash
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Додано: Пон 21 чер, 2021 11:49
change_pm
Здравствуйте .
Вы кто ?
Мы знакомы ?
Разве я с вами общался ?
Просто не помню ...... напомните
Да ......и для ЗРАДИО .
Если Вы ищите подорожавший актив Украины в долларе присмотритесь к золотым монетам .
Ну можно присмотреться еще к царским монетам .
Их в Украине хранит большое количество людей .
Последние монеты ,достоинством в 10 рублей золотом 1898г. я покупал за 520-540 долларов(отменного качества ) , попробуйте найти сейчас по 600 .
Всем хорошего дня .
Востаннє редагувалось холява
в Пон 21 чер, 2021 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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холява
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Додано: Пон 21 чер, 2021 12:04
холява написав:change_pm
Здравствуйте .
Вы кто ?
Мы знакомы ?
Разве я с вами общался ?
Просто не помню ...... напомните
Вот это любопытно)).С прошедшим, коллега
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Мизантрóп
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Додано: Пон 21 чер, 2021 12:09
Мизантрóп
Привет Уважаемый Мизантроп .
Три дня на даче с триММером траву косил (конопли не было ) .
Ну не помню .
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холява
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