|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 чер, 2021 12:55
Сегодня прикупил немного наличного по 27.25. Дешевле межбанка за пяьницу. Завтра межбанк вниз?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6643
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 584 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 чер, 2021 12:59
Мизантрóп
Просмотрел историю .
С Орестом общался
Я помню что я отвечал долларовому успеху , но чтобы с другими , вроде нет .
Потом все Удалено модератором .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3245
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 3172 раз.
- Подякували: 3217 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Пон 21 чер, 2021 13:00
Investor_K написав:
Сегодня прикупил немного наличного по 27.25. Дешевле межбанка за пяьницу. Завтра межбанк вниз?
в столице наличный продают по 20-22
не думаю что завтра "упадём", но и не знаю
-
clash
-
-
- Повідомлень: 561
- З нами з: 30.01.21
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 чер, 2021 13:06
По 20-22 дубль пусто.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6643
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 584 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 чер, 2021 13:09
Investor_K написав:
По 20-22 дубль пусто.
не знаю где так пусто, но рили на затяжных выходных это ещё надо постараться найти "пустую" будку. в голосеевском районе дубль валом
-
clash
-
-
- Повідомлень: 561
- З нами з: 30.01.21
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 чер, 2021 13:11
холява написав:change_pm
Здравствуйте .
Вы кто ?
Мы знакомы ?
Разве я с вами общался ?
Просто не помню ...... напомните
Ви самі вже побачили, шо напомінати немає чим - все підчистили...
Так що будемо вважати, шо старість не радість...
І проїхали...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4031
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 804 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 21 чер, 2021 13:15
clash написав: sergey_sryvkin написав: kluychkooleg написав:
Ну я не думаю, чтобы вот так - ездил, ездил на трамвае, а тут вдруг короновирус, пошел в салон, купил себе Тойоту. Те, что на трамвае ездили, на нем ездить и продолжили.
Це не так.
Хто їздив автобусом, по довколішних селах, наприклад, той купив машину. Не тойоту з салону, звісно, але купив.
а тот кто ему продал купил тойоту из салона
нє, і там і там б.у. з ЄС /US
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 25109
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1255 раз.
- Подякували: 1931 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 21 чер, 2021 13:17
-
clash
-
-
- Повідомлень: 561
- З нами з: 30.01.21
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26237
|3604420
|
|
|7539
|1821894
|
Пон 21 чер, 2021 13:44
ЛОБ
|
|942
|238519
|
|